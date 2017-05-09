KONUŞARAK SUSMAK

Yaşamın dengede kalmasını sağlayan tezat iki olgu vardır: Susmak ve konuşmak. Zıtlığın merkezine oturan bu iki yaşam biçimini bir de birleştiren bilgeler vardır: Konuşarak susmayı bilenler, aklın üst sınırına yakın konaklayan, zamana huzurun sessiz çalan şarkısıyla şekil verebilenlerdir.
Susmak, bazen kitap dolusu sözü haykırmaktan daha değerlidir. İçi boşaltılmış uzun bir konuşma, eğer karşındakini ikna edemiyorsa, susmak değerini ortaya koyar. Sessizliğe gömülmeden, konuşmaya susamak gerekir.
Susmanın huzuru var içimde,
Karanlığa düşen sessizlik
Geceyi ikiye böler.
Derin sükûnetin sancısında
Yeryüzüne bir şiir düşürürüm.
Öfkene yenik düşmeden sus! Kavganın tam ortasında haklılığını yok edecek zehirli bir sözcük, ellerinden tutarak seni sanık sandalyesine götürüverir. Pişmanlığını katmerleyen öfke nöbeti, kanatacak kalbi kolay bulur.
Elinde olmadan sustuğun zamanlar da olur. Derin bir keder, demir bir topaç gibi boğazına dizer kelimeleri, ağzını diline diker sessizliğin ucu sivri acısıyla.
Konuşmak istemediğin zamanlar olur, sabrının sınırını zorlar kelimeler. Dilinden dökülen her kelime, yavaşça çeker seni, dibine batarsın içine düştüğün hüznün karanlık kuyusunun.
Konuşmak, susmanın yetmediği anların kurtarıcısı.
Sessizliği bozan tılsım. Yaşamın var olduğunu kanıtlayan yankı.
Sustuğunda, kilitleniyorsa zaman
Haykırmak gerekir sessizliğe
Susmayı bilmeyen içindeki gürültüye
Çığlığını avazının çıktığı kadar…
Konuşmadan duramayan insanları da anlarım. Sustuğunda, sanki büyük bir kalabalığın ortasında kendisini dünyanın en yalnız insanı hisseder. Hayatın tamamından dışlanmışlığı yüreğinin orta merkezinde yaşar. Sessizliğin kısır döngüsünde kaybolur. Ağzını bıçak açmayan kendisini, kendisi bile tanıyamaz halde bulur.
İki türlü insan halinin iki türlü haklı halidir: susmak ve konuşmak
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Haklı gerekçelerle, içinde bulundukları anı, bu iki durumdan birini yaşayarak hayata tutunmaya çalışırlar.
İki durumu ustalıkla bir arada götürebilen insan, bu iki ruh halinin üst aşamasıdır. Aklına bilgeliğin çelik zırhını giydirmiştir. Ruhunu, sakin suların berrak ışıltısıyla yıkamıştır.
Duygularını, zehirli bilinçaltının takıntılarından arındırmıştır. Konuşarak susmayı başarabilendir, yaşamın reçetesine huzuru ekleyebilen…
Sonsuzluğa susmayı öğrenecek
Gün gelecek, yakındır en uzun zaman
Konuşan ve susan.
Yani konuşman bitecek susacaksın
Sessizlik saracak gövdeni
Ruhun aydınlık kokacak.
Gözlerine usulca inen karanlık
Seni çekecek
Derin bir uykunun kucağına.
Ve o vakit
Konuşarak susacaksın.