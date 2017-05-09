KONUŞARAK SUSMAK

Yaşamın dengede kalmasını sağlayan tezat iki olgu vardır: Susmak ve konuşmak. Zıtlığın merkezine oturan bu iki yaşam biçimini bir de birleştiren bilgeler vardır: Konuşarak susmayı bilenler, aklın üst sınırına yakın konaklayan, zamana huzurun sessiz çalan şarkısıyla şekil verebilenlerdir.

Susmak, bazen kitap dolusu sözü haykırmaktan daha değerlidir. İçi boşaltılmış uzun bir konuşma, eğer karşındakini ikna edemiyorsa, susmak değerini ortaya koyar. Sessizliğe gömülmeden, konuşmaya susamak gerekir.





Susmanın huzuru var içimde,

Karanlığa düşen sessizlik

Geceyi ikiye böler.

Derin sükûnetin sancısında

Yeryüzüne bir şiir düşürürüm.



Öfkene yenik düşmeden sus! Kavganın tam ortasında haklılığını yok edecek zehirli bir sözcük, ellerinden tutarak seni sanık sandalyesine götürüverir. Pişmanlığını katmerleyen öfke nöbeti, kanatacak kalbi kolay bulur.

Elinde olmadan sustuğun zamanlar da olur. Derin bir keder, demir bir topaç gibi boğazına dizer kelimeleri, ağzını diline diker sessizliğin ucu sivri acısıyla.

Konuşmak istemediğin zamanlar olur, sabrının sınırını zorlar kelimeler. Dilinden dökülen her kelime, yavaşça çeker seni, dibine batarsın içine düştüğün hüznün karanlık kuyusunun.

Konuşmak, susmanın yetmediği anların kurtarıcısı.

Sessizliği bozan tılsım. Yaşamın var olduğunu kanıtlayan yankı.