KOBİLER AVUCUNU YALADI

AKP Hükümeti, kobilere KOSGEB desteği verileceğini açıkladığı zaman, milyonlarca kobi umutlanmıştı. İnanın abartmıyorum, Türkiye’de milyonlarca KOBİ var. Çünkü KOBİ demek, “Küçük veya Orta Büyüklükte İşletme” demek.

Ülkedeki hakim siyasi zihniyet, sanki kobiler belli bir cironun, belli bir çalışan sayısının üzerindeki işletmeler kobi tanımına giriyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışıyor.

Oysa Büyük holdingler ve büyük şirketler dışındaki tüm aile işletmeleri, en küçük işyerleri bile bu tanıma giriyor.

Dünyada da bu böyle.

AB ülkeleri de, ABD ve diğer gelişmiş ülkeler de, herhangi bir ekonomik krizde önce kobileri ayakta tutacak önlemler ve destek paketleri açıklıyorlar.

Çünkü kobiler nüfusun ezici çoğunluğunu oluşturan, ekonomoninin çarklarını ve aileleri ayakta tutan işletmeler. KOBİ’ler çökerse, ekonomi çöküyor, aileler yıkılıyor, nüfusun büyük çoğunluğu da ekonomik yıkıma uğruyor.

Diğer devletlerin KOBİ’leri, yani küçük işletmeleri desteklemesinin bir nedeni daha var: Bir ekonomik kriz olduğunda, önce KOBİ’ler vurgun yiyor.

Çünkü büyük holdingler, fabrikalar falan, bankalardan, yabancı finans kuruluşlarından kriz dönemlerinde bile kredi ve finansman bulabilir, mal varlıklarını teminat göstererek kendilerini ayakta tutabilecek kadar bile olsa kaynak sağlayabilirler. Zaten teminat mektubu alma şansları var.

Hattâ, aylardır birkaç defa eleştirdiğimiz gibi, Kredi Garanti Fonu bile bunlara teminat verir. Bu şirketlerin kredi alabilmeleri için bankalara devlet güvencesi verir, adeta kefil olur.

Oysa milyonlarca küçük işletme, kriz dönemlerinde hangi kapıyı çalsalar, hangi bankaya gitseler, sicilleri düzgün olsa, hiç borçları olmasa bile, gayrimenkul veya ipotek gösterebilecekleri mal varlıkları yoksa, elleri boş dönerler. Yabancı finans kuruluşlarını ise, rüyalarında bile göremezler.

Biz bu gerçekleri bundan yaklaşık 3 ay önce bu köşede yazdık.

Özellikle de, bazı illerde yapılan operasyonları hatırlattık ve kamuoyundaki kuşkuları, olumsuz algıları ortadan kaldırmak adına şu çağrıda bulunduk:

“Aydın’da bugüne kadar KOSGEB kaç firmaya ne kadar destek vermiştir, bu firmalar hangileridir, bu firmaların büyüklükleri nedir açıklayın!”

Kredi Garanti Fonu’nyla ilgili olarak da çağrıda bulunduk: “Aydın’da büyük firmalar dışında, kefalet desteği verdiğiniz kaç işletme var?” diye sorduk.

Özellikle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği yönetiminde temsil edilen meslek kuruluşlarımıza, odalarımıza seslendik ve “Yüzbinlerce üyenizin hak ve menfaatleri adına bu soruları sizlerin sormanızı bekliyoruz” dedik.

Ama her zaman olduğu gibi Aydın’da bu konuda tık çıkmadı.

Fakat, ne hikmetse sonradan hükümet ve TOBB yetkililerinin yaptıkları resmi açıklamalarından öğrendik ki, bizim tam da bu yazıları yazmamızdan sonraki günlerde, KOSGEB ve Kredi Garanti Fonu işbirliğiyle kobilere destek paketi verilmesi için çalışmalar başlatılmış.

Bu verilen destekler, o çalışmanın ürünüdür. Katkımız olduysa ne mutlu bize!

Ama sıkıntı şurada:

KOBİ’lerimizin yüzde 90’ı, tabirimi mazur görünüz ama, ne yazık ki avuçlarını yaladılar.

Bunun böyle olacağı, zaten en başından belliydi.

Nereden mi biliyorduk?

KOSGEB’in Türkiye genelinde 15 Bin kobiye destek vereceği açıklandı da oradan biliyorduk.

Yalnızca Aydın’da yüzbinleri aşan kobi var.

15 Bin’in yarısını 3-4 büyük şehre dağıttıklarını varsayarsak, kalan 7 bini 70 küsur şehre bölersen…

Aydın’da en iyimser tahminle maksimum 150-200, hadi bilemedin 300 firmanın destek alabileceği belliydi. Yani başvuran firmaların binde biri ya aldı, ya almadı! Alanların da kaçı küçük ölçekli işletme, orası meçhul. Piyango bileti almak gibi yani.

Güya destekler TÜİK kriterlerine göre dağıtılmış. Şu kriterleri bir açıklasanız ya? Bilançosuna göre mi, sektörüne göre mi, istihdam sayısına göre mi, neye göre dağıttınız o paraları? Umarım zaten kredi puanı yüksek, işleri tıkırında, bilançosu iyi durumdaki işletmelere vermemişsinizdir. Ülkenin ekonomik gidişatı yüzünden ayakta kalmakta zorlanan, nakit akışı kesilen küçük işletmelere vermeyecekseniz, desteğin ne anlamı var?

TOBB yönetim kurulunda temsil ediliyormuşuz…

Kobilerimiz nefes alacaklarmış…

Açıklamalar toz pembe. Peki bunu biz bile hesap edebildik de, bu toz pembe umutlar dağıtan açıklamaları yapan, Aydın ekonomisinin önde gelen temsilcileri hesap edemediler mi acaba?

Takdir siz değerli okuyucularımızın ve hemşehrilerimizin…

Onbinlerce kobimiz, günlerce kuyruklarda beklediler, çile çektiler.

Halen ayakta kalma mücadelesi veren onbinlerce küçük işletme elbette nefes alıyor.

Ama kaç bin küçük işletme nereden nefes alıyor, kaçı son nefesini vermek üzere, onu deyiverin hele!…

Sonra da eleştirince,diyorlar…