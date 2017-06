KIZILTEPE ESENLİ KÖYÜNDE BAYRAM GELENEKLERİ

Hep söyleriz eski bayramlar, eski bayramlar diye. Geleneğimizde ve dini inançlarımızda bayramların ayrı bir yeri vardır. Sosyal ve toplumsal yaşantımızda bayramların ayrı bir yeri vardır. Barışın, sevginin, milletçe kaynaşmanın birer sembolüdür bayramlar. Bayramlar geldiğinde her nedense eski bayramları anlatıyor ve özlediğimizi söylüyoruz. Aşağıdaki yazıyı bir nostalji bağlamında yazıyorum.Mardin, Kızıltepe, Esenli köyü ve eski bayramlarBu yazımda bundan yaklaşık yarım asır önce yaşadığım köyde geçen eski bayramlardan biraz söz etmek istiyorum. Efendim önce köyümün yeri hakkında bilgi vermek istiyorum. Köyümüzün eski adı, yeni adı’dir. Mardin ili, Kızıltepe ilçesine bağlıdır. Kızıltepe’ye 7,8 km kadardır. Ben bu köyde yaşadım, çocukluğum hep Esenli’de geçti. Esenli’den Kızıltepe’ye her gün yaya olarak kar, kış demeden bu köyden Kızıltepe’deki Merkez İlkokulu’na dört arkadaşımla birlikte geliyorduk. Bu okul meselesinin ayrı bir öyküsü vardır. Bunu bir başka yazımda anlatacağım.Köyümüzün güneyi ovalık kuzey tarafı yavaş yavaş dağlık bir tarafa düşer. Kuzeyinde Beşdeğirmen, Hacıhasan ve biraz daha ilerde Haferi köyleri görülür. Kara iklimine sahiptir, Yazları sıcak ve kurak kışları bol yağmurlu geçer. Esenli’de pek kar yağmaz. Ancak kuzeyinde bulunan aslan dağlarına kar düşer. Geçim kaynağı çiftçilik ve hayvancılıktır. Köyümüzün en eski ve deneyimli muhtarı Abdurrahmanidi. Onun sayesinde okudum, sırası gelmişken saygıyla ve rahmetle anmak istiyorum. Mekânı cennet olsun.Bu konuyu detaylı olarak 1998 yılında Ankara’daVakfı yayınları arasında çıkanadını taşıyan kitabımda anlatmışım. (Ankara 1998). Aynı bölümden özet olarak sunuyorum:İster Ramazan bayramı olsun ister Kurban bayramı olsun. Esenli köyünde kendine özgü bazı gelenekler vardır. Bayramdan önce evler baştanbaşa badana edilir. Genel bir temizlik yapılır. Bayramla ilgili bazı masraflar yapılır. Çocuklara çeşitli giysiler alınır. Mali durumu iyi olanlar kurban alıp keserler. Konu komşulara dağıtırlar. Bayramdan önce çamaşırlar yıkanır, banyo v.s. yapılır, ikinci gün Küliçe (Çörek ekmek) yapılır. Bu çörekler konu komşulara dağıtılır. Bayram sabahı köyün camisine gidilir, bayram namazından sonra topluca bir bayramlaşma merasimi başlar. Küçükler büyüklerin ellerinden, büyükler de küçüklerin gözlerinden öperler. Dargınlar varsa köy imamı, köyün Muhtarı, köyün öğretmeni ve köyün ileri gelenleriyle birlikte, köyde varsa küskünler, dargınlar barıştırılır. köy mezarlığına gidilir. Herkes kendi yakınlarını ziyaret eder. Ölmüşlerin ruhlarına, Yasin ve Kur’ an ayetlerinden çeşitli süreler okunur ve ölmüşlerin ruhlarına Fatihalar hediye edilir. Çocuklara şeker ve ufak para verilir, onların sevindirilmesine vesile olur. Böylece köyde bayramlaşma başlar, köyde evler tek tek ziyaret edilir, bayramları kutlanır, köyde şehit aileleri, hastalar, yaşlılar ve yeni vefat edenler varsa ilk önce bunların evleri tercih edilir. Acıları paylaşılır, hastalara acil şifalar dileğinde bulunulur. Bu şekilde köyde bayramlaşma yapılır. Köyün muhtarı veya köy ağalarından biri tarafından öğle yemeği verilir. Çorba, etli pilav, güveç, çeşitli tatlılar (Sütlaç, Zerde, baklava, kadayıf v.s) gibi tatlılar ikram edilir. Bu yemekte köyün tüm halkı davet edilir. Ertesi gün komşu ve yakın köylere gidilir, ziyaretler yapılır. Çaylar, kahveler içilir. Bazı köy evlerinde acı kahve yaniikram edilir.Köyde veya komşu köyden gelenler arasında atlı cirit oyunu ve güreş yapılır, davul zurna çalınır veya kemençe eşliğinde gençler arasında şarkılı, türkülü halaylar çekilir. Köyde üç gün içinde birlik ve beraberlik bağlamında kardeşçe bir bayram havası yaşatmaya çalışılır. Aynı yakın günlerde bayramdan önce ölenler varsa, şehitlerin veya yeni askere gidenlerin evleri mutlaka ziyaret edilir, acıları ve sevinçleri birlikte paylaşılır…Ben böyle bir köyde yaşadım. Esenli köyü şu günlerde Kızıltepe’nin bir mahallesi durumuna gelmiştir. Eski muhtarlardan İzzettintarafından bu köye bir cami ve bir de minare yapılmıştır. İzzettinda şimdi yok aramızda O’nu da rahmetle anıyorum. Esenli’den ayrılalı aşağı, yukarı yarım asır oldu. Kimler geldi, kimler geçti bilemiyorum. Köyümü ve insanlarını buram buram özlüyorum. Okul arkadaşlarımdan İsmet, Cahit, Seyfettinüçü de amca çocukları idiler. Ancak soyadları değişikti… Seyfettin’i genç yaşta kaybettik. Allah rahmet eylesin… Son olarak Esenli köy halkına Söke’den kucak kucak selam ve sevgiler, saygılar gönderiyor ve cümlesine sağlık dolu bereket dolu bayramlar diliyorum.( Gelenekler – Görenekler ) Abdülkadir GülerMarev Vakfı Yayınları, Ankara 1998