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Abdülkadir Güler
22 Şubat 2017
Yazarlar

KİTAPLAR ARASINDA “GÜZELHİSAR”I OKURKEN


Abdülkadir Güler
kadirguler46@hotmail.com
Türkiye coğrafyasında kimbilir HİSAR’la biten kaç il ve ilçemiz vardır.

İşte bunlardan bir kaçı: Afyonkarahisar, Akhisar, Şereflikoçhisar, Seferhisar, Yenihisar, Sultanhisar ve şimdi sözünü edeceğim “Güzelhisar” geliyor aklıma.
Güzelhisar (Aliağa Çevresi ile Birlikte) bir kitabın adıdır. Yazarı öğretmen Cevat Yıldırım’ın kaleminden çıkmıştır. (2. Baskı- 2016). Kitap Güzelhisar- Aliağa Belediyesi tarafından yayımlanmıştır. Tertemiz bir kapağı olup boy (16X27) ebadında ve 408 sayfadan ibarettir.
Peki Güzelhisar Türkiye’nin neresindedir? Onu da kısaca açıklayalım: Güzelhisar gerek 17. Yüzyıl, gerekse 18. Yüzyıl başlarında Saruhan Sancağı’nın kaza merkezlerinden birinin adıdır. Güzelhisar’ı Menemen olarak Aydın Vilayeti dahi denirdi. Ancak şimdilik İzmir’e bağlıdır. Güzelhisar’ın ilçe olarak adı ise Aliağa’dır.
Kitabın 2. Baskısının önsözünde eğitimci yazar Cevat Yıldırım şunları yazıyor:
“Güzelhisar Mahallesi 1320 yılından 1864 yılına dek Saruhanoğullarına ve Osmanlı Devletine beş yüz yıldan fazla kazalık yapmış bir yerleşim birimidir. Günümüzde Aliağa İlçesinin bir mahallesi konumunda olan adı geçen yerin, 16.Yüzyılda Manisa Sancağı’nın önemli kazalarından biri idi.”
Kitabın bir başka yerinde “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. M. Kemal Atatürk“ ün sözü ile başlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise özetle şunları yazıyor:
“Ege’nin binlerce yıldır uygarlıkları doğuran bereketli topraklarda yaşıyoruz. Bu coğrafya, bazı araştırmalara göre beş bin, yeni bulgulara göre de 8 bin yıllık uygarlığın izlerini ve kültürel mirasını taşıyor. Kentlere anlam ve değer katan o kenti kent yapan, tarihi ve geçmişten bugüne biriktirdiği zenginlikleridir. Aliağa ve çevresinde bu zenginlik var. Önemli olan bu zenginliği bugünden geleceğe taşımaktır. Bunun yolu da yazmaktan geçiyor.”
Bunları söyledikten sonra Aliağa Belediye Başkanı Sayın Serkan Acar sözlerinin bir başka yerinde: “Eğitimci yazar Cevat Yıldırım’ın ‘Güzelhisar’ kitabı yayınlandığı günden bu yana Aliağa ile ilgili araştırma yapmak isteyenlerin başucu eserine dönüştü. Ancak bu kitabı artık sahaflarda bulmak mümkün değildi. Böylesine önemli bir eserin zamanla elde edilen yeni bilgiler de eklenerek yeniden kent belleğine kazandırılması gerekiyordu.
Şu bir gerçek ki, yerel tarih çalışmaları hayatımıza, geleceğimize, kültürümüze sahip çıkmakla eşdeğerdir. Yerel tarihimize sahip çıkmazsak birçok değerimiz yok olacaktır. Yerel tarih mirastır ve ona sıkı sık sarılmamız gerekiyor. (….) Bu düşüncelerle ‘Güzelhisar’ kitabını hazırlayan eğitimci yazar Cevat Yıldırım hocamıza emekleri için teşekkür ediyorum” diye yazıyorlar.
Gerçekten “Güzelhisar Aliağa Çevresi İle Birlikte” adlı kitabın geniş bir araştırma ve incelemenin sonucunda ortaya çıktığına inanıyorum. Eserin içeriğine bakıldığına yoğun bir uğraş, çalışma içinde ve bir hayli zaman harcadığını görmek olasıdır. Kitabın içinde yer alan bazı bölüm ve konu başlıklarını yazıyorum:
Yörenin Coğrafyası, Bölgenin Doğal Durumu, Güzelhisar Çayı, Güzelhisar’ın toprak ve Ovaları, İklimi, Bitki Örtüsü, Güzelhisar’ın Adı Nereden Geliyor, Tarih ve Coğrafya Yönünden Güzelhisar, Türkler Anadolu’da, Güzelhisarla ilgili bazı Tarihi Belgeler, Güzelhisar’da Yörükler ve Bunların İskanı, Milli Mücadele’de Güzelhisar ve Şehitleri, Kurtuluş Savaşı’nda Güzelhisar, İzmir’in İşgali ve Direnişi (14 Mayıs 1919), Güzelhisar’la ilgili bazı istatistik Bilgileri. Bu yörenin geleneklerine ve göreneklerine geniş çapta ayna tutup geniş ölçüde yer vermişlerdir. Örneğin Güzelhisar’da Eğitim ve öğretim, Güzelhisar Folklorunda İnanışlar, Afsun ve Büyü, Ay ile ilgili inanışlar, Bereketle İlgili İnanışlar, Günler ve Aylarla ilgili İnanışlar, Düğünler, Askere Gitme Törenleri, Hasta Ziyaretleri, Köyde Çamaşır Günü gibi konulara yer vermeyi de ihmal etmemişlerdir…
Güzelhisar / Aliağa Ve Çevresi ve yöresi hakkında inceleme ve araştırma yapacak olanlar için çok önemli bir kaynakça bağlamındadır bu kitap. Kitabın son bölümünde genişçe bir sözlük ve yararlandığı zengin bir kaynakça yer alıyor. Bunlarda bile, yazarın ne denli ciddi bir çalışma ve uğraş verdiğini görüyoruz.
Eğitimci yazar Cevat Yıldırım bir öğretmendir. Yazmaya, araştırmaya sevdalıdır. 1945 yılında Aliağa / Güzelhisar Köyünde doğmuştur. Edirne Öğretmen Okulu ve İzmir Eğitim Enstitüsü’nün Resim-İş Bölümü’nden mezun olmuştur. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1993 yılında emekli olmuştur. Halen Foça’da ikamet etmektedir. 2001 yılında Aliağa ve yakın çevresi hakkında geniş bir araştırmada bulunarak sözünü ettiğimiz bu eseri ortaya gün ışığına çıkarmışlardır.
Cevat Yıldırım 2000’li yılların başından itibaren Aliağa’da yerel Tarihi araştırmalara devam etti. 2009 yılında “Aliağa Cumhuriyeti Dönemi” eserini Aliağa Ticaret Odası’nın desteğiyle yayınladı. 2015 yılında “Su, deniz, Gediz, Foça” adlı kitabını yazdı. Halen Mitolojik öyküler üzerine çalışmaları sürdürmektedir. Cevat Yıldırım ayrıca eski yazı ve Osmanlıca’yı da çok iyi bilmektedir. Böyle bir eseri Türk kültürüne kazandıran başta Güzelhisar Aliağa Belediye Başkanı Sayın Serkan ACAR’ı ve başarılı, kalıcı çalışmalarından dolayı sevgili meslektaşım Cevat YILDIRIM’ı içtenlikle kutluyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum.

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