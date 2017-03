KİTABA DOĞRU

Hayat sözcüklerden ibaret. Yaşam dedikleri bile daha ilk anda sınırlı rakamlarla, Takdir-i İlahi… Ben, sınırlamıyorum sözcükleri. Neyi hissedersem onu yazıyorum. Neyi fısıldarsa ilham dedikleri, onu anlatıyor sözcüklerim. Hem baksanıza doğanın güzelliğine, ne de güzel gülümsüyor güneş, gökyüzüne… Ne de güzel aydınlatıyor ay, geceleri… Nasıl olur da hissetmesin ki bu yürek, bunca güzellikleri?… Nasıl olsun da işlemesin şiirlerim duygu yüklü sözcükleri?…

Neredeyse 1 yılı geçti bir şiir kitabı yazmaya niyet edeli. Üstelik biriktirdiğim şiirlerim tamamdı halbuki. Hazır olmasına rağmen her ilham gelişi ile noktalanmış cümlelerim virgüllendi, bir virgül ve derken bir virgül daha… Her virgül yeni bir anlam kattı şiirlerime. Her yeni anlam yeni duygulara kapı açtı. Hissettirebilirse okuyucularıma, ne mutlu bana…

Hayat bizi olgunlaştırdıkça sözcüklerimiz de olgunlaşıyor. Bu da ilham bekleyen bir yazara ‘ilham’ oluyor tabi… Bir de bakıyorum şiirlerim de olgunlaşmış. Önce daha dar belki, ama sonra görüyorum ki, biraz daha işleyecek sanki yüreklere… Hissediyorum ve hissettikçe de yazıyorum…

Daha önce yani küçük yaşlarda bile amatörce yazdığım şiirler bir de baktım ki şimdi kitap olabilecek seviyeye gelmiş! Sonra bir gün hiç o an için yazıya dökmek aklımda yokken bir kitap daha. O ise tamamen farklı. Ne bir şiir, ne de bir roman… Bir kişisel gelişim kitabı statüsünde, yine tıpkı şiir kitabım gibi hikayemsi bir tatla işlediğim bir kitap bu, kendimi anlatan ama eminim ki birçok kişinin de kendini bulacağı bir kitap… Ona da tam bitti diyorum, yine ekleniyor sözcükler… Umuyorum ki her iki kitabım da kısa zamanda bitecek.

Söylemeden geçemeyeceğim. Mücadele Gazetesi’nde yazı yazmaya başlayalı 3 ay oldu. Bu vesile ile kitaplarımdan da önce sizlerle köşe yazılarımla buluşuyor olmak da beni fazlasıyla mutlu kılıyor. Benim sözcüklerimin odak noktası ‘insan’. Ben ilgilenmiyorum kişilerin ne ve kim olduğuyla. İnsan olması yeter bana. Samimi ve içten olsun yeter. İnsan olduğunu unutmadan yaşasın, sözleri ile eylemi bir olsun yeter…

“Sosyal Bilimler”e ilgi duyma sebebim ve dolayısıyla İşletme Anabilim Dalı’nda eğitim görüyor olmam bile işletmeleri var eden ‘insan’dan ötürü… Bundan olsa gerek, severek yazıyorum yazılarımı, severek okuyorum bölümümü, severek yaşıyorum hayatı… Çünkü insan odaklı ne varsa onu anlatıyor sözcüklerim. Olması gereken de bu değil midir hem?

Bu nedenle benim yazılarım insan odaklı herşeyde var olacak. Şiirlerim hep insanı gösterecek; sevgiyi, mutluluğu, güzele ve güzel olana yani ne varsa hayatta ve insanlığa dair, hepsini anlatacağım, kalemimin gücü yettikçe… Bunu bir köşe yazımda, ya bir şiir kitabımda, ya da yazacağım diğer kitaplarımda, hissedecek yürekler… Önemli olan, neyi anlattığı sözcüklerimin…

Gözler kalbin aynasıydı ya hani, benim yazılarım da kalplerin aynası gibi tıpkı… Kalplerde ne varsa, gözler ancak onu okuyacak…

