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Hüseyin Çetinkaya
11 Nisan 2017
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KIŞLIK SEBZELER…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Bölgemizde bahar ayını yaşadığımız bu günlerde kış sebzelerinin de sonuna yaklaşıldı.

Sonbaharda ekimleri gerçekleştirilen kışlık sebzeler ıspanak, pırasa, lahana, marul, maydanoz, roka, tere, dereotu, turp, kereviz vb. serin iklimde yetişen çeşitler ilkbaharın ortalarında nihayete erer ve onların yerine yazlık sebzelerin ekimine geçilir.
Her mevsim kendine has farklı özellikleri olduğu için doğal olarak farklı sebzeler yetişmektedir.
Vitaminlerinden çokça faydalanabilmek için sebzeleri mevsiminde tüketmek gerekir.
MEVSİMLİK SEBZE ÜRETİCİYE EKONOMİK KATKI SAĞLAR
Mevsimlik sebze tüketiminin önemine değinen Efeler Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın’ın semt pazarlarında kış mevsimi sebze çeşitlerine yoğun ilginin olduğu söyledi.
Ege bölgesinde diğer bölgelere göre yeşil sebzelerin tüketiminin daha fazla olduğunun verilerle tespit edildiğini belirten Kendirlioğlu, ilkbahar ayı ortaları kışlık sebzelerin son dönemi olmasına rağmen tezgâhlarda sebze bolluğunun olduğunu ifade etti.
Toprağın üstünde yetişen ıspanak, pırasa ve lahana gibi serin hava koşullarına dayanıklı sebzelerin yanı sıra toprak altında yetişen turp, pancar, havuç gibi çeşitlerin de yer aldığını kaydeden Kendirlioğlu, “Mevsimlik kış sebze türleri turp, pancar, havuç, kereviz, ıspanak, pırasa, lahana gibi çeşitler tüketildiği kadar kış meyve çeşitlerinden, mandalina, portakal, limon, muz, kivi, kestane de tüketilmelidir. Mevsimine göre meyve ve sebze tüketimi halk sağlığı yönünden önemli olduğu kadar üretici çiftçiye de ekonomik yönde katkı sağlayacaktır” diye konuştu.
Alışverişin yoğun olarak yapıldığı semt pazarlarımızda gerek sebzede gerekse meyve çeşitlerinde doğal şartlarda gelişimini sağlamış olan mevsimlik ürünlerin tüketilmesi dileğiyle…

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