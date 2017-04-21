Kış Geri Geldi

Bugün canım hiç yazmak istemiyor.

Belki de havalardandır.

Baksanıza, tam bahar geldi derken, adeta kış tekrar geri geldi.

Birdenbire soğudu hava.

Bizim buralar hadi yine neyse…

Yalnızca birkaç derece sıcaklık düşüşü ve biraz yağışla paçayı kurtardık sayılır.

Ya yurdumuzun kuzey bölgelerine ne demeli?

Kar, boran, fırtına…

Adeta Aralık, Ocak aylarını aratmayacak bir kara kış manzarası…

Ne oldu yahu?

Sandıktan YSK müdahalesiyle “EVET” çıkınca hava yine birdenbire kara kışa döndü?

Halbuki “HAYIR” havası ne de güzeldi…

Çiçekler, kelebekler, insanın içini ısıtan günlük güneşlik bir hava…

Yine döndük kara kışa…

Siz hele bir de, EVET diyen milyonlarca seçmenimiz, neye EVET dediklerini farketmeye başladıkları zaman görün…

Sandıklarda asıl fırtına o zaman kopacak…

Ama bir daha sandık yüzü görebilirsek tabii…

“Sandıkları kaldırdım” diye bir KHK da (Kanun Hükmünde Kararname) çıkabilir. Ya da seçim yöntemleri kökten değişebilir.

“Hiç olur mu yahu?” demeyin. Neden olmasın?

Yetkisi var mı?

Vaaaar…

Kim itiraz edecek? Kim iptal edecek? YSK mı? AYM mi?

Artık ülkede hukuk güvencesi altında olan ne kaldı ki?