KIBRIS’A HATAY ÇÖZÜMÜ

Bu yazımda Kıbrıs sorununa çok basit bir çözüm önermek istiyorum. Ama hem KKTC’deki, hem de Türkiye’deki siyasi zihniyet acaba önerimizi bir an bile düşünme zahmetine girer mi ki?

Son birkaç haftadır devam eden uluslararası Kıbrıs görüşmelerini bilmem takip ettiniz mi?

Güney Kıbrıs Rum kesimi Türkiye’nin dış politikadaki etkisiz ve tepkisizliğinden midir nedir bilinmez, gün geçtikçe daha da cüretkârlaştı, adeta gemi azıya aldı.

Rumların talepleri artık öyle küstah bir seviyeye ulaştı ki, adeta bir tek “Kıbrıs’ın tamamını bırakın gidin” demedikleri kaldı!

Neler istemediler ki?

Mesela Kıbrıs’ın yüzde 75’ini istediler yetmedi.

Üstüne bir de Kuzey’deki Türk bölgelerinde yerleşim hakkı istediler!

Bu da yetmezmiş gibi, “Türk Ordusu adadan çekilsin” demeye bile cüret ettiler.

Ama İngiliz askerlerine hiç “çekilin” diyen yok!

Ne yazık ki KKTC’nin başındaki siyasi zihniyet de öyle teslimiyetçi bir izlenim veriyor ki, mesela Rumların bu küstah isteğine karşılık olarak, “O zaman İngiliz askerleri de adayı terketsin, İngiliz üssü kapatılsın” diyerek karşı teklifte bulunamıyorlar.

Kısacası, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’ndan bu yana yılan hikayesine dönen Kıbrıs sorunu konusunda, artık hem Rum kesimi, hem AB ülkeleri, hem de ABD dayatmaları artık had safhaya vardı.

Peki ABD ve AB ülkeleri, Yugoslavya’yı 7 parçaya, Çekoslovakya’yı 2 parçaya, Irak’ı, Suriye’yi 3’er parçaya bölmeye çalışırken, Kuzey Irak’ta Kürt devleti kurulması için uğraşırken, Kıbrıs’ta hazır 2’ye bölünmüş 2 devlet ve 2 millet olduğu halde neden Kıbrıs’ı birleştirmeye çalışıyorlar?

Nedeni de hem ekonomik, hem de stratejik.

Ekonomik kısmı şu: Dünyada petrol ve doğalgaz fiyatları arttıkça, dünyanın enerji talebi tırmandıkça, Kıbrıs adasının kuzey kıyıları ile Türkiye’nin Akdeniz kıyıları arasındaki petrol ve doğalgaz yataklarının önemi ve değeri giderek daha fazla artıyor.

Başta İsrail, ABD ve AB ülkeleri olmak üzere, batılı Emperyalist ülkelerin Kıbrıs açıklarındaki petrol ve doğalgaz yatakları için artık iyice salyaları akmaya başladı.

Birinci neden bu.

İkinci neden ise stratejik. Kıbrıs’a sahip olan, Akdeniz’in tamamına hükmeder. Süveyş Kanalı’ndan Akdeniz’in doğusuna kadar tüm deniz ticaretine de hakim olur. Elbette donanma hakimiyeti de cabası.

Bu nedenlerle artık iyice bastırıyorlar. Amaç Kıbrıs’taki Türkleri devletsiz bırakıp, daha sonra da etnik temizlik yapmak ya da asimilasyon uygulamak.

Oysa bence bu pazarlık masalarına falan hiç gerek yok. Çünkü artık kabak tadı verdi. Niyetleri ortadayken neden pazarlık yapalım?

Ben KKTC hükümetinin yerinde olsam, sorunu Atatürk’ün yöntemiyle çözerdim.

Hatay sorunu nasıl çözülmüştü hatırlıyor musunuz?

Hatay hükümeti bir referandum yapmış ve Anavatan’a katılmaya karar vermişti.

Hatay halkının kendi özgür demokratik kararı olduğu için de, dünya gıkını bile çıkaramamıştı!

Peki geçmişte Annan Planı için referandum yapan KKTC hükümeti, neden hiç Anavatan’a katılmak için referandum yapmayı düşünmüyor?

Böyle bir referandum yapsalar, sorun 1 ayda çözülür!

KKTC halkı, kendi özgür ve demokratik tercihiyle Anavatan’a katılmaya karar verirse, dünya devletleri zırt pırt sopa olarak gösterdikleri “demokrasi, hukuk” kavramlarına yenik düşerler, gıkları bile çıkmaz.

Ne yapacaklar? Ambargo mu? Zaten Kıbrıs yıllardır ambargo altında.

“Kıbrıs’ı tanımayalım” deseler, onu da diyemezler. Çünkü Türkiye’nin bir ili olursa, tanımama şansları kalmaz. Türkiye’yi tanımamaları lazım ki, ona da güçleri yetmez.

Rusya Kırım’ı bir gecede ülkesine kattı, ne yapabildiler? Koca bir hiç!

Üstelik benim önerdiğim bu Atatürk çözümü, ilhak falan da değil. Kıbrıs halkı kendi demokratik tercihleriyle Anavatan’a katılmaya karar verirse, ağızlarından demokrasiyi, etnik hakları düşürmeyen batılı devletler bu kez neyi bahane edecekler?

Al sana demokrasi, al sana referandum, al sana demokratik tercih!

Çözüm bu kadar basit aslında!

Ama bunu yapabilmek için, hem Türkiye’de, hem de KKTC’de Atatürk gibi dik durabilecek bir siyasi irade lazım.

Var mı?

Yanıtını okuyucularımın takdirine bırakıyorum.

Hatay halkı, Atatürk’ün dehası sayesinde tek kurşun atılmadan zulümden, asimilasyondan, ayrımcılıktan kurtulmuşlar, Anavatan’a katılarak dillerini, dinlerini ve demokratik haklarını özgürce yaşayabilme hayallerine kavuşmuşlardır.

Bugün bile Hatay halkı, demokrasimize, cumhuriyetimize, laikliğe ve özgürlüklerimize en bağlı illerimiz arasındadır.

KKTC de bu şekilde Anavatan’a katılsa, Kuzey Kıbrıslı soydaşlarımız adeta yatırıma boğulur, yıllardır süren ekonomik ambargoların etkisinden kurtulur, uluslararası finans sistemine dahil olur ve refaha kavuşurlar.

Böyle bir referandum yapılsa, KKTC halkının kaybedeceği hiçbir şey yoktur. Hiçbir risk yoktur. En kötü halde, düşük bir ihtimalle de olsa “Hayır” çıkar, “hayır” çıksa bile KKTC statüsü değişmez, daha kötüye gitmez.

Üstelik KKTC, bu “hayır”dan bile uluslararası arenada eli daha da güçlenmiş olarak çıkar.

Nasıl mı? Şöyle: Referandumdan hayır çıksa bile, ABD, AB, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi, Kuzey Kıbrıs’ı tümden Türkiye’ye kaptırma kâbusunun kıyısından dönmüş olacakları için, bu kez yoğurdu üfleyerek yerler, ayaklarını denk alırlar ve yola gelirler. Pazarlık masasında psikolojik avantaj KKTC yönetimine ve halkına geçer, KKTC ve Türkiye’nin eli güçlenir.

Masanın karşı tarafında oturan devletler, kısa bir süre sonra KKTC kamuoyunun Türkiye’ye katılma fikrine sempatisinin yüzde 50’ye ulaşmasından endişe duyacakları ve bir daha referandum olursa bu kez “evet” çıkma ihtimalini göze alamayacakları için, KKTC ve Türkiye’ye daha adil, daha makul şartlar sunmak zorunda kalacaklardır.

Çünkü bir kez daha pazarlık masasına oturulur ve çözüm sağlanamazsa, KKTC halkının “Yetti gari!” deyip tekrar referanduma gideceklerinin, Anavatan’a katılma fikrine “Yes Be Annem!” diyeceklerinin gayet farkında olacaklardır.

Unutmayalım ki, uluslararası anlaşmalar ölümsüz değildir, sonsuza kadar sürmez!

Karşı taraf, Kıbrıs’ta Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin taraf olduğu garantörlük anlaşmasını rafa kaldırmak istiyorsa, Kıbrıslı Türk soydaşlarımızın can, mal ve vatan güvencesi olan Türkiye’nin garantörlüğünü tarihe gömmek, Kıbrıs Türk halkını Kıbrıs’ta azınlık statüsüne düşürmek, Kıbrıslı Türklerin adadaki toprağını yüzde 25’e düşürmek, sonrasında da Türklere adım adım hissettirmeden asimilasyon uygulamak istiyorlarsa, bunun tek anlamı vardır: O da uluslararası Garantörlük Anlaşması’nın, yani Türkiye’nin tek güvencesinin yürürlükten kaldırılmasıdır.

Eğer karşı taraf garantörlük anlaşmasını feshetmek istiyorsa, o zaman KKTC ve Türkiye de, karşı tarafın gözden çıkardığı bu anlaşmayı yürürlükten kaldıracak bir karşı adım atmakta uluslararası hukuk açısından yerden göğe kadar haklıdır.

Hem Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan, adadaki Türk soydaşlarımızı katledip etnik temizlik yapmaya çalışarak, adada soykırım uygulayarak o garantörlük anlaşmasını zaten yıllar önce ihlal etmiştir.

Madem ki anlaşmayı yıllar önce ihlal eden karşı taraftır, madem ki İngiltere de garantör ülke olarak üzerine düşeni hiçbir zaman yapmamıştır, bu durumda anlaşma zaten fiilen bozulmuş ve yürürlükten kalkmıştır.

KKTC ve Türkiye de adadaki Türk soydaşlarımızın varlığını ilelebet güvenceye alabilmek için her türlü hakka sahiptir.

Dediğim gibi, anlaşmayı yıllar önce bozan taraf Türkiye değildir, Kıbrıs Türk toplumu hiç değildir.

O halde anlaşmayı kim bozduysa, kimler adada soykırıma kalkışmış veya buna göz yummuşsa, onlar bedelini ödemek durumundadırlar.

Kıbrıs Türk halkı da artık rahat bir nefes almayı, hakettiği ambargosuz ekonomik özgürlüklerine kavuşmayı yerden göğe kadar hakediyor.

Güya Kıbrıslı Türk soydaşlarımızla din kardeşi olan Müslüman Arap dünyasından tutun da, Filistin’e kadar, hattâ “İki devlet, bir millet” dediğimiz soydaş komşumuz Azerbaycan’a kadar hiçbir ülke Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bunca yıldır resmen tanımamışsa, bir de geçmişte Atatürk’ün müthiş dehasıyla uyguladığı bu yöntemi denemekten daha mantıklı bir yol geliyor mu aklınıza?

Teklif benden, uygulamak KKTC ve Türkiye’de hakim siyasi iradeden…

Bakalım geçmişte Atatürk’ün bütün dünya karşısında tek kurşun atmadan başarıyla uyguladığı ve eşsiz bir diplomasi zaferiyle sonuçlanan bu yöntemi uygulamaya cesaret edebilecek bir siyasi irade çıkacak mı?..