Kıbrıs Fikrimi Dillendirdiler

Nihayet Kıbrıs’ta nihai çözüm için geçtiğimiz haftalarda ortaya attığım fikri dillendiren cesur birileri çıktı.

Köşe yazılarımı düzenli olarak okuyan okuyucularımız hatırlayacaklardır.

Geçtiğimiz haftalarda yine Kıbrıs müzakereleri masaya yatırılıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve Türkiye’den küstahça isteklerde bulunulduğunda, basit bir fikir ortaya atmıştım.

İngiltere nasıl ki Kıbrıs’ta garantör ülke ise Türkiye’nin de garantör ülke olduğunu, üstelik bu garantörlüğünün uluslararası anlaşmalarla güvence altında bulunduğunu hatırlatmış, Türkiye’nin bu garantörlük haklarını gerekçe göstererek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan’la entegrasyon için referandum yapmayı gündeme getirebileceğini yazmıştım.

Bu fikir ortaya atıldığında bile dünyada deprem etkisi yaratacağını ve bütün şartların KKTC lehine döneceğini anlatmaya çalışmıştım özetle.

Nitekim öyle de oldu sanırım.

Bunca yıl boyunca Kıbrıs Rum kesimi, Avrupa ve ABD’nin çifte standart ve hukuksuzlukları yüzünden yılan hikayesine dönen ve KKTC’nin tüm dünyadan tecrit edilip yalnızlaştırılmasına, ekonomik olarak adı konulmamış bir ambargoya katlanmasına neden olan çözümsüzlük sürecinin ardından, nihayet geçen hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, aynı fikri cesurca dillendirmiş.

Sayın Soner Polat, Aydınlık’taki köşe yazısında KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun bu açıklamasını şöyle kaleme almış:

…Akıncı, Baş müzakereci Erdil ve diğerleri Rumların peşinde dolaşırken, New York’tan gelen gür bir ses tüm Türk dünyasında büyük bir heyecan yarattı: “Artık uluslararası tanınma için çalışmaya başlamanın zamanı geldi. Önümüzdeki ikinci seçenek ise özerk cumhuriyet! Yani dışişleri ve savunma alanlarımızdaki yetkilerimizi Türkiye’ye devredip, diğer işleri kendimizin halletmesi! BM’ye şunu söyledik. Bundan böyle bir müzakerenin hedefi ancak konfederasyon olabilir. Bizim için federasyon seçeneği ölmüştür. Biz güya o Cumhuriyeti birlikte kurduk! Hani, nerede Kıbrıslı Türkler? Kimse bize rezervlerin (doğal gaz) nerede olduğunu ve üzerinde ne hakkımızın olduğunu sordu mu?”…

Sayın Polat, Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına köşesinde böyle yer vermiş.

Nihayet, KKTC’de Rahmetli Rauf Denktaş’tan sonra Kıbrıs Türklerinin sahip olduğu hakları hatırlatan ve uluslararası yasalardan kaynaklanan haklarını gündeme getirmeye cesaret eden birileri çıktı.

Bu sevindirici bir gelişmedir. Hem Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımız için, hem de Türkiye için.

Dünya artık o eski dünya değildir. Son yıllarda dünyadaki güç dengeleri çok değişmiştir ve bu değişen uluslararası dengelere göre KKTC mevcut anlaşmalardan gelen haklarını en büyük kozu olarak masaya koymalıdır.

En önemlisi de, sözde Barzanistan olmak üzere, bütün dünyada etnik toplumlara bağımsız devletçikler kurdurmaya çalışan müzakereci Emperyalis devletlerin, Kıbrıs Türklerinin bağımsız devletini neden yıllardır tanımadıklarını ve neden Rumlarla birleştirmeye çalıştıklarını yüzlerine karşı sormalı, bu gerçeği suratlarına çarpmalıdırlar.