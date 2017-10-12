Son Dakika

Son Haberler

logo

Güçlü Çezik
12 Ekim 2017
Yazarlar

Kıbrıs Fikrimi Dillendirdiler


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Nihayet Kıbrıs’ta nihai çözüm için geçtiğimiz haftalarda ortaya attığım fikri dillendiren cesur birileri çıktı.

Köşe yazılarımı düzenli olarak okuyan okuyucularımız hatırlayacaklardır.

Geçtiğimiz haftalarda yine Kıbrıs müzakereleri masaya yatırılıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden ve Türkiye’den küstahça isteklerde bulunulduğunda, basit bir fikir ortaya atmıştım.

İngiltere nasıl ki Kıbrıs’ta garantör ülke ise Türkiye’nin de garantör ülke olduğunu, üstelik bu garantörlüğünün uluslararası anlaşmalarla güvence altında bulunduğunu hatırlatmış, Türkiye’nin bu garantörlük haklarını gerekçe göstererek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Anavatan’la entegrasyon için referandum yapmayı gündeme getirebileceğini yazmıştım.

Bu fikir ortaya atıldığında bile dünyada deprem etkisi yaratacağını ve bütün şartların KKTC lehine döneceğini anlatmaya çalışmıştım özetle.

Nitekim öyle de oldu sanırım.

Bunca yıl boyunca Kıbrıs Rum kesimi, Avrupa ve ABD’nin çifte standart ve hukuksuzlukları yüzünden yılan hikayesine dönen ve KKTC’nin tüm dünyadan tecrit edilip yalnızlaştırılmasına, ekonomik olarak adı konulmamış bir ambargoya katlanmasına neden olan çözümsüzlük sürecinin ardından, nihayet geçen hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, aynı fikri cesurca dillendirmiş.

Sayın Soner Polat, Aydınlık’taki köşe yazısında KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu’nun bu açıklamasını şöyle kaleme almış:

…Akıncı, Baş müzakereci Erdil ve diğerleri Rumların peşinde dolaşırken, New York’tan gelen gür bir ses tüm Türk dünyasında büyük bir heyecan yarattı: “Artık uluslararası tanınma için çalışmaya başlamanın zamanı geldi. Önümüzdeki ikinci seçenek ise özerk cumhuriyet! Yani dışişleri ve savunma alanlarımızdaki yetkilerimizi Türkiye’ye devredip, diğer işleri kendimizin halletmesi! BM’ye şunu söyledik. Bundan böyle bir müzakerenin hedefi ancak konfederasyon olabilir. Bizim için federasyon seçeneği ölmüştür. Biz güya o Cumhuriyeti birlikte kurduk! Hani, nerede Kıbrıslı Türkler? Kimse bize rezervlerin (doğal gaz) nerede olduğunu ve üzerinde ne hakkımızın olduğunu sordu mu?”…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  YÖRÜKLERDE KADIN (6)

Sayın Polat, Ertuğruloğlu’nun açıklamalarına köşesinde böyle yer vermiş.

Nihayet, KKTC’de Rahmetli Rauf Denktaş’tan sonra Kıbrıs Türklerinin sahip olduğu hakları hatırlatan ve uluslararası yasalardan kaynaklanan haklarını gündeme getirmeye cesaret eden birileri çıktı.

Bu sevindirici bir gelişmedir. Hem Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımız için, hem de Türkiye için.

Dünya artık o eski dünya değildir. Son yıllarda dünyadaki güç dengeleri çok değişmiştir ve bu değişen uluslararası dengelere göre KKTC mevcut anlaşmalardan gelen haklarını en büyük kozu olarak masaya koymalıdır.

En önemlisi de, sözde Barzanistan olmak üzere, bütün dünyada etnik toplumlara bağımsız devletçikler kurdurmaya çalışan müzakereci Emperyalis devletlerin, Kıbrıs Türklerinin bağımsız devletini neden yıllardır tanımadıklarını ve neden Rumlarla birleştirmeye çalıştıklarını yüzlerine karşı sormalı, bu gerçeği suratlarına çarpmalıdırlar.

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Güçlü Çezik

    Kıbrıs Fikrimi Dillendirdiler

    12 Ekim 2017 Yazarlar

    Nihayet Kıbrıs'ta nihai çözüm için geçtiğimiz haftalarda ortaya attığım fikri dillendiren cesur birileri çıktı. Köşe yazılarımı düzenli olarak okuyan okuyucularımız hatırlayacaklardır. Geçtiğimiz haftalarda yine Kıbrıs müzakereleri masaya yatırılıp Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Türkiye'den küstahça isteklerde bulunulduğunda, basit bir fikir ortaya atmıştım. İngiltere nasıl ki Kıbrıs'ta garantör ülke ise Türkiye'nin de garantör ülke olduğunu, üstelik bu garantörlüğünün uluslararası anlaşmalarla güvence altında bulunduğunu hatırl...

  • Şükrü Turan Ergün

    ‘BENİ’ ANLAMAYA…

    12 Ekim 2017 Yazarlar

    Bir ses inliyor kulaklarımın kıyısında… Gökyüzü ağlayan melodisiyle vurmuş, Penceremin kıyısına… Bulutların hüznü sarmış dört bir yanı… Güneş aydınlatmış ‘ben’den tarafı… Eşik noktasındayım şimdi hayatın… Gönlümün gülümseyen yanında, Seyrediyorum hayatı… Hüzne yer yok yaşamın gölgesinde… Şiirlerim bile aksın diye var benliğime… ‘Ezgi’ olsam da süzülsem bestelere… Sözcüklerimin melodisi hep mutluluğu kucaklasın işte… Hayat kalemi bırakmıyor elinden, İşliyor ‘günce’mize kendimizi… Sevgiye, merhamete, iyiliğe ve güzelliğe dair ne var...

  • Hüseyin Çetinkaya

    BİLGE AĞAÇ…

    11 Ekim 2017 Yazarlar

    Bilge ağaç, adından da anlaşılabileceği gibi uzun ömürlü asırlık ağaçlar grubundan olup tarihe tanıklık yapmış koca çınarlar, asırlık zeytinler vb. yaşlı ağaçlara mecazi anlamda bilge ağaçlar olarak da tanımlanabilir. Doğal ve kültürel mirasın korunup yaşatılabilmesi için Kültür Bakanlığı, Yüksek Anıtlar Kurulu tarafından asırlık ağaçlar bilirkişice tespit edilerek işaretlenir ve koruma altına alınırlar. BİLGE AĞAÇLARIN ZEYTİNYAĞLARI AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA ÇIKACAK İzmir’in Seferihisar ilçesi’nde ‘Bilge Ağaç’ olarak tespit edilen ...

  • Duygu Yiğit

    PANDORA’NIN KUTUSU AÇILIRSA

    11 Ekim 2017 Yazarlar

    Merhabalar Sevgili Okurlarım, Uzun zamandır merak ettiğim ve gözlemlediğim bir konu var. Bugün sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Ama ilk önce dikkatimi çeken bir durumu aktaracağım. Artık dışarıda eskisi kadar çocuk sesi duyamıyoruz. Farkında mısınız? Eskiden ailelerimiz bizi eve sokmak için kulağımızdan çekerlerdi. Ziline basıp kaçtığımız Hasibe Teyze o çirkin terliğini kimseye isabet ettiremeyeceğini bilmesine rağmen bir umut balkondan fırlatırdı. Camını kırdığımız Hüseyin Amca topumuzu keserdi. Bakkal Ahmet Amca bu durumdan memnun olurdu ...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

15 temmuz adalet alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis türkmen türkmenler uyuşturucu vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt yörük yörükler şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE