Kestane Yokolmadan!

Nazilli’nin daÄŸ kÃ¶ylerinde kestane kanseri denen hastalÄ±k yÃ¼zÃ¼nden kestane aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n hÄ±zla kurumaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan haber, iÃ§imi acÄ±ttÄ±.

Aylar Ã¶nce bir televizyon kanalÄ±nda, Ã–demiÅŸ’in kÃ¶ylerinde de aynÄ± durumun yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dair benzer bir haberi izlediÄŸimi hatÄ±rlayÄ±nca, Ã¼zÃ¼ntÃ¼m biraz da Ã¶fkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼.

Neden mi Ã¶fkeleniyorum?

AÃ§Ä±klayayÄ±m. BakalÄ±m siz ne hissedeceksiniz?

Kestane kanseri denilen hastalÄ±k, en az 5-6 yÄ±ldÄ±r Ã–demiÅŸ ve civarÄ±ndaki ilÃ§elerle, AydÄ±n’Ä±n ilÃ§elerini tehdit ediyor.

HastalÄ±k dediysem, aÄŸacÄ±n verimini azaltan Ã¶yle herhangi bir hastalÄ±k falan sanmayÄ±n.

AdÄ± Ã¼stÃ¼nde, kanser!

AÄŸacÄ± tamamen kurutuyor! Ãœstelik bulaÅŸÄ±cÄ±.

BakÄ±n, en az 5-6 yÄ±ldÄ±r bu hastalÄ±k Ã–demiÅŸ’in ve AydÄ±n’Ä±n daÄŸlarÄ±nda yayÄ±lÄ±yormuÅŸ dedim.

Kestane deyip geÃ§meyin.

AydÄ±n, TÃ¼rkiye’nin en bÃ¼yÃ¼k kestane Ã¼reticisi!

TÃ¼rkiye de, dÃ¼nyanÄ±n 2’nci bÃ¼yÃ¼k kestane Ã¼reticisiymiÅŸ genelde.

Buradan yola Ã§Ä±karsan…

“AydÄ±n dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 2’nci kestane Ã¼reticisi” desen herhalde yalan olmaz.

Ama buna raÄŸmen, bunca yÄ±ldÄ±r kestane Ã¼reticisini tehdit eden bu hastalÄ±ÄŸa tedavi geliÅŸtirme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ne alemde acaba?

Ã–demiÅŸ dediÄŸin yer, KÃ¶ÅŸk’Ã¼n ve AydÄ±n’Ä±n hemen kuzey komÅŸusu…

Ã–demiÅŸ’ten bize doÄŸru ilerleyen hastalÄ±k, bÃ¶yle giderse bÃ¼tÃ¼n AydÄ±n daÄŸlarÄ±nÄ± siler sÃ¼pÃ¼rÃ¼r.

Bir yandan da hastalÄ±ÄŸÄ±n Nazilli tarafÄ±nda yayÄ±lmaya devam ettiÄŸini hesaba katÄ±n.

AydÄ±n’da binlerce aile, hemen hemen bÃ¼tÃ¼n daÄŸ kÃ¶yleri geÃ§imini kestaneden saÄŸlÄ±yor.

EÄŸer bu daÄŸlardaki kestane varlÄ±ÄŸÄ± bu hastalÄ±ÄŸa yenik dÃ¼ÅŸerse, o daÄŸ kÃ¶ylerindeki binlerce aile, onbinlerce insan ne hale gelir, dÃ¼ÅŸÃ¼nebiliyor musunuz? AydÄ±n ekonomisi bundan nasÄ±l etkilenir?

Åžimdi, AydÄ±n’Ä±n TÃ¼rkiye birincisi olduÄŸu en Ã¶nemli 2 Ã¼rÃ¼nden birisi olan kestane bu kadar tehlikeli, bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir tehlike ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya olduÄŸu halde…

Koskoca Ã¼niversitemiz, ilimizin ve Ã¼lkemizin bu en Ã¶nemli ekonomik Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ tehdit eden bu hastalÄ±ÄŸÄ±n kÃ¶kÃ¼nÃ¼ kazÄ±mak iÃ§in acaba hangi bilimsel araÅŸtÄ±rmayÄ± yaptÄ± dersiniz?

YanÄ±tÄ±nÄ± bilmiyorum ama, kendinize ÅŸu soruyu sorabilirsiniz:

Siz hiÃ§ bunca yÄ±ldÄ±r, koskoca Ã¼niversitelerimizin ve bu tÃ¼r zirai hastalÄ±klarÄ± Ã¶nlemekle yÃ¼kÃ¼mlÃ¼ kurumlarÄ±mÄ±zÄ±n bilimsel bir araÅŸtÄ±rma geliÅŸtirdiÄŸine dair bir habere rastladÄ±nÄ±z mÄ±?

Ä°zmir’de bir aÅŸÄ±lama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bazÄ± haberlere rastladÄ±m ama, bence devede kulak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ haberde 500-600 aÄŸacÄ±n kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan bahsediliyor. Bu kadar geniÅŸ bir alanda hÄ±zla yayÄ±lmakta olan bir hastalÄ±ÄŸa karÅŸÄ±, birkaÃ§ yÃ¼z aÄŸaÃ§ nedir ki?

Bu hastalÄ±k dÃ¼nyada da var. Kimse kusura bakmasÄ±n ama, Ä°zmir’de yapÄ±lan aÅŸÄ±lama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± da, dÃ¼nyada bilinen bir tedavinin uygulanmasÄ±ndan baÅŸka birÅŸey deÄŸil!

Oysa ben onu sormuyorum.

Bizim kendi Ã¼niversitelerimizin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± alternatif bir bilimsel araÅŸtÄ±rma, baÅŸka bir tedavi geliÅŸtirme Ã§abasÄ± var mÄ±?

Hadi diyelim ki Ä°zmir’de iyi kÃ¶tÃ¼ bir mÃ¼cadele denemesi baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ.

Peki ya AydÄ±n’da ne yapÄ±ldÄ±?

Nazilli’deki o kestane Ã¼reticilerimizin niye hiÃ§birÅŸeyden haberi yok?

Yine kimse kusura bakmasÄ±n, TÃ¼rkiye 15 senedir sadece kestanede deÄŸil, her alanda bu acÄ± manzarayÄ± yaÅŸÄ±yor.

MaÄŸduriyetler artmadan, feryat eden insanlarÄ±mÄ±zÄ±n sayÄ±sÄ± Ã§oÄŸalmadan, yaÅŸanan zararlar felaket boyutuna ulaÅŸmadan hiÃ§kimsenin kÄ±lÄ± kÄ±pÄ±rdamÄ±yor. Zaten bilim insanlarÄ±na soran, danÄ±ÅŸan var mÄ± ki? Herkes tepeden gelecek bir talimat bekler hale gelmiÅŸ. KÃ¶ylÃ¼nÃ¼n, Ã¼reticinin kaderi, bir kiÅŸinin iki dudaÄŸÄ± arasÄ±nda.

Bilim, teknoloji, planlÄ± programlÄ± araÅŸtÄ±rma hak getire.

Bilim Ã¼retmesi gereken akademik kurumlarÄ±mÄ±z hallaÃ§ pamuÄŸu gibi atÄ±lmÄ±ÅŸ, siyasi iradeye kendilerini beÄŸendirecek etkinlikler dÃ¼zenlemekle meÅŸguller. EÄŸitim ve bilim kurumlarÄ± gÄ±rtlaÄŸÄ±na kadar siyasete batmÄ±ÅŸ.

Zaten rektÃ¶rleri bilim adamlarÄ±nÄ±n deÄŸil de, siyasetÃ§ilerin atamayla gÃ¶reve getirmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bir dÃ¼zenden baÅŸka ne beklenebilir ki?

“KÄ±ÅŸlaya, camiye, okula ve yargÄ±ya siyaset girmemelidir” diye yÄ±llardÄ±r Ä±srarla haykÄ±rmamÄ±z bu yÃ¼zdendir.

HaksÄ±zlÄ±k etmeyelim, elbette kendi Ã§apÄ±nda araÅŸtÄ±rma yapmaya Ã§alÄ±ÅŸan bilim insanlarÄ±mÄ±z, akademisyenlerimiz var.

Ama devlet olarak, kurumsal olarak onlara ne bÃ¼tÃ§e, ne olanak veriliyor ki?

Merak ediyorum, mesela Adnan Menderes’i anlatan konferanslara, yakÄ±n tarihimizdeki siyasi olaylarla ilgili sempozyumlara harcanan para kadar bÃ¼tÃ§e ayrÄ±lan kaÃ§ bilimsel teknik araÅŸtÄ±rma projesi vardÄ±r fakÃ¼ltelerimizde?

Biz buradan uyarmÄ±ÅŸ olalÄ±m, kestane bu daÄŸlardan yokolmadan, konunun bÃ¼tÃ¼n muhataplarÄ± bir masa etrafÄ±nda toplanÄ±p, ciddi bilimsel bir araÅŸtÄ±rma programÄ±nÄ± baÅŸlatmalÄ±dÄ±rlar.

Yoksa yÃ¼zbinlerce daÄŸ kÃ¶ylÃ¼sÃ¼ iÃ§in Ã§Ä±karmak zorunda kalacaÄŸÄ±nÄ±z yeÅŸil kartlarÄ± ve yoksulluk maaÅŸlarÄ±nÄ± ÅŸimdiden hazÄ±rlayÄ±n…

Allah bu topraklara ve TÃ¼rk milletine bÃ¼tÃ¼n nimetleri sonsuz cÃ¶mertliÄŸiyle bahÅŸettiÄŸi halde, yazÄ±k oluyor bu Ã¼lkeye…