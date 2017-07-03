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Hüseyin Çetinkaya
03 Temmuz 2017
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KESME ÇİÇEK…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Kesme çiçekler, süs bitkileri grubunda olup kesme gül, karanfi, kasımpatı, gerbera gibi kesilerek toplanan ve buket, sepet, çelenk yapımında kullanılan çiçeklerdir.

Kesme çiçekler, dünyada en çok satılan ve ticareti en fazla yapılan süs bitgilleridir.
Kesme çiçek üretiminde, türler itibarıyla karanfil, gül ve gerbera önde gelmektedir.
Kesme çiçek üretimi yapısal özellikleri açısından, işçilik yoğun bir tarımsal üretim biçimi olup az yatırımla çok istihdam yaratan bir alandır.
Özellikle iç tüketime yönelik üretim yapan işletmeler büyük ölçüde aile işletmeleri olmakla beraber aile bireylerine iş yaratmaktadır.
Türkiye’den süs bitkileri ihracatı 20 yıl önce başlamış olup her yıl düzenli gelişim gösterdiği gözlenmektedir.
KESME ÇİÇEK SATARAK GEÇİNİYORLAR
Aydın’ın Efeler ilçesinde seyyar olarak kaldırımlarda kesme çiçek satanların sayısında artış olduğu belirtildi.
Dünya üzerinde kabul edilen özel günlerde (Sevgililer Günü gibi) kesme çiçek satışlarında artışlar olduğunu belirten seyyar kesme çiçek satıcıları, nadiren de olsa günlük olarak sepet, buket ve tek çiçek satışlarının da olduğunu ve geçimlerini kaldırımlarda çiçek satarak sağlamaya çalıştıklarını, yaz aylarında havaların ısınmasıyla kesme çiçekleri canlı tutmada sorun yaşadıklarını ve ellerinde az sayıda bulundurarak kovalarda özel maddelerle muhafaza etmeye çalışıldığını belirtildi.
Aydın’da çiçekçilik yaparak çelenk, sepet ve buket yaparak faliyet gösterdiklerini belirten çiçekçi esnafı da, gerek tropikal saksı süs bitkilerinin, gerekse kesme çiçeklerin özel ortam istekleri nedeniyle dükkanda muhafa edilmesinin zor olduğunu, bitki düzenleyici ve geliştirici kullanarak kısa süreliğine de olsa muhafaza edildiği ve bunların mutlaka en kısa zamanda satışlarının gerçekleştirilerek elden çıkarılması gereken ürünler olduğunu belirttiler.
Türkiye’de en çok Akdeniz, Ege ve Marmara’da yetiştiriciliği yapılan kesme çiçekler, bir çok ailenin geçim kaynağı haline geldiği gibi aynı zamanda istihdam yaratan önemli bir sektör durumundadır.

Kesme çiçek üretimi teşvik edilirken çiçekçileri de endişelendiren pazar durumunun da göz önüne alınarak ilgililerce düzenlenmelerin yapılarak daha iyi şartlarda satışların yapılması dileğiyle…

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    Kesme çiçekler, süs bitkileri grubunda olup kesme gül, karanfi, kasımpatı, gerbera gibi kesilerek toplanan ve buket, sepet, çelenk yapımında kullanılan çiçeklerdir. Kesme çiçekler, dünyada en çok satılan ve ticareti en fazla yapılan süs bitgilleridir. Kesme çiçek üretiminde, türler itibarıyla karanfil, gül ve gerbera önde gelmektedir. Kesme çiçek üretimi yapısal özellikleri açısından, işçilik yoğun bir tarımsal üretim biçimi olup az yatırımla çok istihdam yaratan bir alandır. Özellikle iç tüketime yönelik üretim yapan işletmeler büyük...

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