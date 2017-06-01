Kendiniz Yazın…

Bugün bu köşedeki satırları siz hayal edin…

Burada olması gereken satırları, yorumları sizin zihninize, sizin Türkiye algınıza bırakıyorum…

Ülkemizin dünü, bugünü ve gidişatı hakkında ne yazabilirdim burada mesela?

Mesela, 15 yıl öncesine göre, ülkemiz daha mı huzurlu, daha mı özgür, daha mı demokratik?

Siz verin yanıtını.

Ekonomi mesela…

15 yıl öncesine göre, 80 milyon insanımız, milyonlarca işçimiz, çiftçimiz daha mı çok kazanıyor?

Sanayimiz, teknolojimiz daha mı çok gelişti?

Eğitim mesela…

15 yıl öncesine göre, eğitim sistemimiz çok daha çağdaş, çok daha kaliteli hale mi geldi?

Mesela, okullarımızdan diploma alan evlatlarınız, rahatlıkla dünyanın her ülkesinde iş bulabilecek kadar iyi bir eğitim almış oluyor mu? Diledikleri ülkelerde, en iyi işlerde rahatlıkla çalışabiliyor mu?

Terör mesela…

15 yıl öncesine göre daha mı azaldı?

Kültür, sanat mesela…

15 yıl öncesine göre, sanata, sanatçıya verilen değer daha mı arttı? Sanatçılarımız artık çok daha fazla olanaklara sahip olup da daha özgür şekilde sanatlarını icra edebiliyorlar mı? Bu sayede dünyaca ünlü sanatçılarımızın sayısı artıyor mu? Yetenekli çocuklarımız keşfedilip, ailelerinin maddi durumu yeterli olmasa bile en iyi sanat okullarında en iyi sanat eğitimini alıyorlar mı?

Spor mesela…

15 yıl öncesine göre sporda daha mı başarılıyız?

Bu sorunun yanıtını hayalinizde siz yazın buraya. Mesela futbolda daha mı ileri gittik? Ya da olimpiyatlarda daha mı başarılıyız artık? Daha mı çok madalya alıyoruz?

Kamu kurumları mesela…

Artık devlet dairelerinde rüşvet, yolsuzluk, usulsüzlük, haksızlıklar ve adam kayırma bitti mi? Artık herkes bilgisiyle, emeğiyle, deneyimiyle mi atanıyor o kadrolara?

Resmi dairelere 15 yıl öncesinden daha mı çok güveniyorsunuz şimdi? Bütün kurumlar daha mı iyi işliyor artık?

En önemlisi de, yargımız ve ordumuz daha mı mükemmel hale geldi?

Vesayet kalktı mı?

Yoksa başka bir vesayet mi geldi?

Yargının bağımsız ve tarafsız olduğuna, zengin de olsa, güçlü de olsa herkesin yargılanabildiğine inanıyor musunuz mesela?

Ya da askeri okulların, ordumuzun komuta kademelerinin, emir komuta zincirinin 15 yıl öncesine göre çok daha mükemmel hale geldiğini düşünüyor musunuz?

Doğal zenginliklerimizin, zeytinliklerimizin mesela, artık çok daha güvende olduğunu düşünüyor musunuz?

Ülkemiz, 15 yıl öncesine göre daha huzurlu, daha zengin, daha yaşanılır bir ülke haline geldi mi?

Hepsine yanıtlarınızı kendiniz verin.

Ama bana yalnızca şu satırları bırakın:

Şırnak’taki helikopter kazasında yitirdiğimiz 13 şehidimizin acısı, yüreğime bir kor gibi düştü benim.

Varsın, ülkemize hükmeden siyasi zihniyet, birbirinden değerli bunca komutanımızı bir gecede şehit vermiş olmamıza rağmen bir ulusal yas ilan etmeyi bile gerekli görmemiş olsun…

Ben yine de dünden beri yastayım.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, duyarlı olan, yurdunu, Mehmetçiğini seven diğer milyonlarca yurttaşı ile birlikte, yasımı sızlayan yüreğimde yaşıyorum.

13 şehidimize Allah’tan rahmet, silah arkadaşlarına, ailelerine, yakınlarına sabırlar ve başsağlığı diliyorum..

Milletimizin başı sağolsun…