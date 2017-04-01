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Güçlü Çezik
01 Nisan 2017
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Kefenliler Nerede Yahu?


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Gezi Eylemleri günlerinde, beyaz çarşaf bezine sarınmış bir grup ortaya çıkmış, Erdoğan’ı destek eylemi yaparak, “Erdoğan’ı yedirmeyiz” türünden söylemlerde bulunmuşlardı.

Sonra 15 Temmuz hain darbe girişimi oldu.

15 Temmuz’dan sonra da sosyal medyada veya meydanlarda “Öl de ölelim Reis” tarzında atıp tutmalar devam etti. Bunların çok az bir kısmı elbette ki samimidir, herşeyi yapacak, herşeyi göze alacak kadar Erdoğan fanatiğidir. Onlara sözüm yok. Kimseye saldırmadıkları, devletimizin, ülkemizin yasalarını çiğnemedikleri, hukukun dışına çıkıp orman kanunu uygulamadıkları sürece, demokrasinin gereği olarak onların Erdoğan hayranlığına saygı duymalıyız. Demokrasi de zaten budur. Dileyen Erdoğan fanatiği olur, dileyen Kılıçdaroğlu, dileyen Bahçeli, dileyen Karamollaoğlu, dileyen de Perinçek ya da başka bir siyasi liderin fanatiği olabilir, kendisine yakın bulduğu bir siyasi partiye ve liderine sempati duyabilir.

Mesele o değil.

Melese, Erdoğan’ın son günlerde referandum mitinginde idam söylemini tekrar dillendirmesinden sonra bile, bu kitlenin Adil Öksüz konusunda tamamen tutarsız, çelişkili ve adeta kendi kendilerini inkâr eden tutumudur.

Önce hafızamızı birazcık tazeleyelim mi?

Adil Öksüz ile ilgili olarak Aydınlık Gazetesi günlerdir ülke gündeminde bomba etkisi yapan manşetler yapıyor.

AKP ve Hükümet yetkililerinden günlerdir ne bir açıklama, ne de bir yalanlama geldi. Ama anında yayın yasağı geldi. Haberin internet sayfasına da erişim engeli getirildi.

Elbette ki yayın yasağını kapsayan ayrıntılara ne yazık ki burada değinecek değilim. Merak ederseniz kendiniz araştırabilirsiniz.

Ben yalnızca, referandumda “evet” demeyi düşünen seçmenler kendi kendilerine şu soruyu sorsunlar isterim: 15 Temmuz gecesi yaşanan acıların ve darbe girişiminin 1 numaralı zanlısı olduğu iddia edilen Adil Öksüz’ü o gece kimlerin tutuklanmaktan kurtardığı, herhangi bir milletvekilinin onu kendi arabasıyla kaçırıp kaçırmadığı, herhangi bir belediye başkanının onu evinde barındırıp barındırmadığı neden aydınlatılmıyor? Neden soruşturma derinleştirilmiyor? Darbenin ardındaki FETÖ’cüleri açığa çıkarma ve 15 Temmuz’un sorumlularından hesap sorma iddiasındaki AKP, neden bu konulara yayın yasağı getiriyor?

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Halkımızın bu gerçekleri öğrenmesi AKP’yi neden rahatsız ediyor?

Yoksa?…

Ey sevgili, saygıdeğer seçmenlerimiz, özellikle de AKP seçmenleri, işte o “Yoksa?..”nın gerisini siz kendi bilginiz, aklınız ve mantığınızla tamamlarsanız, aldanmaz ve aldatılmazsınız. “Cehenneme giden yol, iyi niyet taşlarıyla döşelidir” demişler. Siz de bu gibi konularda ve önünüze konan 18 anayasa maddesinin nelere yolaçacağı konusunda kafa yorar ve gerçekleri merak ederseniz, 16 Nisan’da ülkemiz, vatanımız ve milletimiz için aldanarak iyi niyetle vereceğiniz oyun, ülkemize, vatanımıza ve milletimize büyük belalar getirmesini önlersiniz.

Dediğim gibi, benim bu yazıda üzerinde durduğum konu, Adil Öksüz’le ilgili dava ve soruşturma detayları değil. İşin o kısmı belki de ciltler doldurur.

Benim özellikle “evet” eğiliminde ya da kararsız olan seçmenlerin dikkatini çekmek istediğim konu, 15 Temmuz’dan sonraki günlerde “idam” diye bağıran, maket darağaçları kurarak eylem yapan, referandum kararı alındıktan itibaren de seçmeni “evet”e ikna etmeye çalışan AKP’nin ön saflarındaki bu tür eylem kadrolarının, Başbakan’ın “Yersen” açıklamasından sonra bile gıkını çıkarmaması, hiç ortalarda görülmemesidir.

Hollanda’ya. Almanya’ya, geçmişte de Rusya’ya karşı protesto mitingleri yapan bu ekipler, iş ABD’ye gelince neden kayıplara karışıyorlar?

Malum, ABD Başkonsolosluğu’ndan Adil Öksüz’e telefon edildiği geçen hafta basına yansımış, ABD de bu konuda bir açıklama yapmıştı. Başbakan Binali Yıldırım da bu açıklama hakkında “Yersen…” yorumunu yapmıştı…

Her ne kadar devlet adamlığı üslubuna yakışmayan bir üslup olarak görsem bile, ben de Sayın Başbakan’ın bu yorumuna içerik yönünden katılıyorum.

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İyi de, AKP’nin ön saflarında 15 Temmuz’dan beri “Öl de ölelim Reis” diyen, darağacı maketleri kurup “idam” diye bağıranlar, günlerdir neden ABD Başkonsolosluğu’nun bu açıklamasından sonra en küçük bir eylem yapmadılar?

Biz 15 Temmuz gecesinden beri FETÖ’ye lanetler yağdıran, atıp tutan bu AKP kadrolarından bir protesto eylemi beklerken, eylemi Vatan Partisi üyeleri yaptı. ABD Başkonsolosluğu önünde toplanıp bir protesto eylemi ve basın açıklaması yaptılar.

Hey AKP’li dostum, 15 Temmuz’un sorumlularından hesap sormayacak mıydık? Darbenin ardındaki elebaşıları ve sorumluları açığa çıkarıp yargılayacağınızı söylemiyor muydunuz? FETÖ’nün ardında ABD var demiyor muyduk?

Peki neden ABD’nin FETÖ’ye desteğini küçücük Vatan Partisi protesto ediyor da, sizin çıtınız çıkmıyor?

Neden beyaz kefenlileri, Adil Öksüz’e telefon eden başkonsolosluk önünde demokratik bir protesto eyleminde gören olmadı hiç?

Evet demeye eğilimli veya kararsız olan seçmenler, sakın ha, sizden “evet” isteyenler bu sorulara doyurucu ve belgeli yanıtlar vermeden, her anlatılana inanmayın. Boş söylemlere aldanıp ikna olmayın. Ülkenin bunca sorunu dururken bu referandumu AKP’ye kimin dayattığını da ısrarla sorun.

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