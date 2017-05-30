Kara saban, at ya da öküze koşularak tarla sürmeye yarayan tarih boyunca kullanılan bir tarım aracı olarak bilinir.

Ağaçtan yapılmış olan sabanın ucuna saban demiri denilen sivri bir demir parça eklenmiş olup, demirin batabileceği derinlikte toprağı sürebilmektedir.

Günümüzde traktör ve arkasına takılan modern pulluk vasıtasıyla tarla sürümleri yapılmış olsa da halen iş makinelerin ulaşamadığı rakım olarak yüksek kesimlerde, yaylalarda ve yamaç arazilerde at ve öküzlerle kara saban vasıtasıyla tarla sürümleri devam etmektedir.

AYDIN’DA KESTANE AĞAÇLARIN ARASI KARA SABANLA SÜRÜLÜYOR

Aydın’ın Nazilli ilçesi dağ köylerinden Yaylapınar’da kestane ağaçlarının arası kara saban ile sürülüyor.

Kestane üreticisi Ramazan Onat, yamaç arazide 21 dönüm alan üzerinde kestane yetiştirdiğini belirterek, “Arazimiz sarp ve meyilli olduğundan kestane ağaçlarının toprak ara sürümlerini çift öküzlerle kara saban vasıtasıyla yapıyorum. Çift süren öküzün günlüğü 350 TL.’dir. Bir çift öküz günde arazi durumuna göre 2-3 dönüm toprağı ancak sürmektedir. Yaylapınar’da bin 500 rakımda kestane üretiyoruz. Kestane ağaçları için budama, gübreleme gibi birçok işlem için harcama yapıyoruz. Çoluk çocuk içindeyiz ve masraftan kaçınmıyoruz. Ancak bölgede halk arasında “Kestane Kanseri” olarak tabir edilen bir hastalık yaygın durumda ve bulaşık kestane ağaçlarını kurutuyor. Gözümüzün önünde yıllarca emek verdiğimiz kestane ağaçlarımızın kuruması bizleri çok üzüyor. Onca büyüttüğüm ağaçlarım, çaresini bilemediğimiz hastalık nedeniyle kuruyor ve kesmek zorunda kalıyoruz. Kestane alıcı borsa tüccarları da tehlikeyi gördükleri halde konuya ilgisizler. Bölgede kestane üreticilerini tedirgin eden bu konunun üzerinde yetkililer ve üniversitelerde araştırma görevlilerinin de duyarlı olup ilgilenmelerini bekliyoruz” diye konuştu.

Üretici Soner Yıldırım da, sadece Yaylapınar’da kestane üreticilerinin yıllık kestane üretiminin toplam 600 ile 700 ton olduğunu, alıcı borsa tüccarlarının bunun yüzde 70-80’ini ihracat ürünü olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Ülkemizde zor şartlarda üretim yapan çiftçilerimizin kazançlarının bol ve bereketli olması dileğiyle…