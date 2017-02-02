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Işık Cansuyu
02 Şubat 2017
Yazarlar

KAR


Işık Cansuyu
isikcansuyu@mucadele.com.tr

Her yere yağmaz kar.
Kimi kaldırımlar hep soğuktur çünkü.
Hiç değmesin ister taneleri üşüyenlere.
Ölümü daha çok gizleyenlere yanaşmaz.
Örtmez üstünü giden trenin.
Sıcacık bir iklimdir çünkü KAR
Her dokunduğunda daha da yakan bir yara gibi.
Ne kadar uğraşırsan, o kadar yakar canını…
Ve büyür gecede taneleri.
Damlayamayan gözyaşları gibi.
Büyük gelirler hayata…
Tüm dünyayı temizlemek ister gibi.
Herşeyi özüne, beyaza bürümek ister gibi.
‘Yeniden doğ’ der gibi coşkulu yağar…
Ne kadar ‘üşüdüm’ desen de,
Üşüttüğü tek şey kendidir KAR’ın.
Kendi tanesine kondukça, soğur.
Soğudukça çoğalır.
KAR‘ı buza döndüren,
Sen bastıkça ezilen, ezildikçe damlayamayan gözyaşlarıdır…

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