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Hüseyin Çetinkaya
30 Ocak 2017
Yazarlar

KAPALI SEMT PAZAR ARAYIŞI…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Modern Kapalı Semt Pazarları, halka daha işlevsel ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapma imkânı sağladığı gibi, pazar ortamında gerek pazar esnafının gerekse alışveriş için gelen vatandaşların açık alanlarda yaşadıkları yağmur, çamur, toz vb. gibi sıkıntılardan da uzak tutar.

Kapalı pazar alanı içerisinde yer alan kafeterya, engelli vatandaşların da rahatlıkla kullanabileceği şekilde tasarlanan alanlar, zabıta, sağlık birimleri, tuvaletler, bebek bakım yeri, mescit vb. ünitelerin yer alması güven verdiği gibi insanın yaşam standardını da artırır.
Geçtiğimiz hafta içerisinde Efeler ilçesinde iki gün etkili olan sağanak yağmur pazarcı esnafına tezgah açtırmadı.
Aydın ve çevresinde etkili olan sağanak yağış sonbahardan bu yana yağmur bekleyen çiftçileri sevindirirken, ekmeğini semt pazarlarında tezgâh açarak kazanmaya çalışan kimi esnaf tezgâhını açmazken, bazı esnaf da branda altında tezgâhını açarak satış yapmaya çalıştı.
Aydın’ın merkez ilçesi Efeler ’in en büyük semt pazarlarından Salı Pazarı ile Çarşamba Pazarı’nda tezgâh açarak pazarcılık yaptığını ifade eden Recep Durmazoğlu, iki gündür etkili olan sağanak yağmur nedeniyle çoğu pazarcı esnafının en kalabalık Salı Pazarı ile Çarşamba pazarında tezgâhını açamadığı gibi satış yapamadan zarar yazdığını ve mallarının ellerinde kaldığını belirtti.
Emekli öğretmen Zeki Ünsal da, ihtiyaçtan dolayı şemsiye ile pazara çıktığını, açık alanlarda satış yapan pazar esnafının perişanlığına tanık olduğunu ifade ederek, yetkililerden modern kapalı pazar alanlarının yapılarak esnafın bu alana alınmasını ve ilkel pazar anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.
Efeler’deki Fatih Modern Kapalı Pazaryeri gibi her mahalleye pazaryeri yapılmasını arzu ettiklerini belirten Ünsal, halkın sağlığı için gerek yetkililerin gerekse sivil toplum kuruluşlarının konuya duyarlı olmalarını istedi.
AYDIN’DA TÜM PAZARÇILARI KAPALI ALANLARA ALACAK KADAR MEVCUT ALANLAR VAR MI?
Yıllardan beri süre gelen ve mahalle aralarında bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılarak semt pazarlarının oluşması sadece Aydın’daki bir sorun değil, tüm ülke genelinde de sorun aynıdır.
Aydın merkez ilçe Efeler’deki Fatih Modern Kapalı Pazaryeri gibi bazı ilçelerimizde de örnekleri var.
Büyükşehir kapsamına alınan Aydın ilimizde büyük şehre yakışır, büyük düşünerek büyük modern kapalı pazar alanlarının tüm mahallelerde inşa edilmesi dileğiyle…

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