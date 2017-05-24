KANTİNLER….

Kantin denildiğinde ilk etapta , okul, üniversite, askeri kışla, fabrika vb. yerlerde bazı yiyecek ve içecek maddelerinin satıldığı ve mevcut oturma alanları’nında bulunduğu yer olarak bilinir.

Öğrenci olduğum günlerden bilirim.

ÖĞRENCİLER OKUL KANTİNLERİNDE SATIŞA SERBES ÜRÜNLERE İLGİ GÖSTERİYOR

Ders araları veya öğle paydosu’nda öğrenciler okul kantinine inildiğinde çay, simit, poğça gibi yiyecek ve içecekler eksik olmazken bunun yanı sra öğrencinin acil ihtiyaç duyacağı kalem, silgi gibi gereksinimler de kantinlerde yer alırdı.Günümüzde bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarının bünyesindeki yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinin, gıda güvenliği ile teknik hijyen şartları bakımından ilgili kanunile ilgili yönetmelikhükümleri çerçevesinde belirli peryotlarda denetimler gerçekleştirilyor.Aydın’da 2016-2017 öğretim yılından itibaren kriterleri yeniden belirlenen okul kantinlerinde satışı yapılacak gıda ve içeceklere öğrenciler ilgi gösteriyor.Aydın Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nin kantin işletmecisi İbrahim Ertekin, öğrencilerin okul kantinlerinde satışa serbest ürünlere ilgi gösterdiklerini belirterek, 2011’deki ilgili genelgeye göre yasaklar listesini genişleten yeni genelge, Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB’) bağlı bütün özel ve resmi okul ve kurumları bağladığını belirterek, genelge, kantin, yemekhane, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi yerlerin taşıması gereken gıda güvenliği ve hijyen şartlarını da tanımladığını, satışı uygun gıdaların da belirlendiğini ifade etti.Kantinlerle ilgili bakanlıkça belirli periyotlarda denetimlerin yapıldığını belirten Ertekin,dedi.Yönetmenlikler çerçevesinde işlettiği kantinde hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Ertekin, bir kantinci olarak gıda güvenliği konusunda hassas davrandıklarını ifade etti.Gıda güvenliği denetimleri ilgililerce yapılmasına rağmen bünyesinde kantin bulunduran başta okullar olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlarda yer alan kantinlerin imkanlarından yararlanan öğrenciler, kursiyerler ve çalışan tüm personelin de tüketecekleri gıda güvenliği hususunda hassas davranmaları dileğiyle…