KADIN GAZETECİLER…

08 Nisan 2017 Yazarlar

Bugün 8. Çeşme Alaçatı Ot Festivali'ndeydik. Normalde gazetemizin ağır yükü nedeniyle şehir dışına pek çıkmam. Ama bu kez Fahri Köşe Yazarımız Şükrü Turan Ergün'ün ısrarlarına dayanamayarak gittim. Bizi İzmir'de Şükrü Turan Ergün'ün babası Ali Ergün karşıladı. Alaçatı'ya gidiş ve Aydın'a dönüş yolculuğumuzu O'nun sayesinde rahat ve neşe içinde yaptık. Her ikisine de çok çok teşekkür ediyorum. İyiki de gitmişim. Hani "Anlatılmaz yaşanır" diye bir klişe deyim vardır ya. Bu kez ne kadar klişe olursa olsun, bu deyimi kullanmak zorund...