Türkiye’de her alanda olduğu gibi çalışan gazeteciler arasında da erkek egemenliğinin olduğu göz ardı edilemez.
Üniversitenin basın ve yayın bölümünden mezun yüzlerce kadın basın mensubu var.
Medya kuruluşları içerisinde çalışan kadınların sayıları azımsanmayacak derecededir.
Günümüzde çalışan kadınların gün geçtikçe sayılarının artığına tanık oluyoruz.
Çalışan kadınlar için hem iş hayatı, hele çocuk sahibi de olunca evde çocuk, temizlik, yemek vb. işleri daha da zorlaşıyor.
Toplumun yarısını kadınlar oluşturuyor.
AYDIN’DA KADIN GAZETECİLER İLK KEZ BİR ARAYA GELDİ
Geçen dönem içerisinde Aydın’da 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında “1’inci Kadın Gazeteciler Buluşması”
toplantısı düzenlendi.
Aydın Gar Park Salonu’nda düzenlen toplantıya Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) öncülüğünde il genelinde çalışan kadın gazeteciler katıldı.
Aydın’da ilk defa kadın gazetecilerin bir araya geldiğini belirten AGC Başkanı Semra Şener, kendisinin de çalışan bir gazeteci olduğunu ifade etti.
Aydın il genelinde cemiyete kayıtlı 25 kadın gazetecini olduğunu belirten Şener, cemiyet dışında da mesleği gazeteci olan genç gazetecilere de öncülük yaparak gazeteci sayısını artırmayı ve daha örgütsel bir güç olmayı hedeflediklerini söyledi.
Şener, “Aydın’da ilk defa kadın gazetecilerle bir araya geliyoruz. İl genelinde cemiyete kayıtlı 25 kadın gazeteci var. Cemiyet dışında da mesleği gazeteci olan genç gazetecilere de öncülük yaparak gazeteci sayısını artırmayı ve daha örgütsel bir güç olmayı hedefliyoruz. Kadın gazetecilerle bir araya gelmemizdeki amaç, birbirimizi yakından tanıdığımız gibi fikir alışverişinde de bulunarak kaynaşmaktır. Kadın gazeteciler olarak birbirimizi tanıyor olsak da, düzenlenecek toplantılarla daha yakından tanıma fırsatı sağlamaktır. Sosyal medyadan da yararlanarak iletişim ağımızı geliştirmek istiyoruz. Mesleki anlamda kadın gazetecilerin yaşadığı sıkıntılar var. Kadın gazetecilerimiz aynı zamanda anne, kadın gazetecilerimiz aynı zamanda eş, kadın gazetecilerimiz aynı zamanda çalıştıkları yerin eli, ayağı ve kulağıdır. Bunların hepsini bir arada yapabilme becerisini gösteren emekçi insanlardır. AGC olarak kadın gazetecilerin de her zaman yanında olacağız. Sorunları tüm gazeteciler olarak hep birlikte çözmek için mücadele edeceğiz.”
diye konuştu.
Geçen Mart ayı içerisinde henüz 30 yaşında iken aramızdan ayrılan çalışan kadın gazeteci Derya Ayyıldız Dursun’u rahmetle anıyoruz. Nur içinde yatsın.
Şair Murat Gökçe Karsî, ‘insan fani ölüm ani’
adlı şiirinin son dörtlüğünde şöyle der;
Sınava tâbiyiz yani dünyada
İnsan fani ölüm ani dünyada
Derler elbet Murat hani dünyada
En son nefesimi saldıktan sonra
Şu fani dünyada Aydın ili genelinde tüm çalışan gazetecilerimizin birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmaları dileğiyle…