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Güçlü Çezik
11 Eylül 2017
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İZMİR MARŞI…


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Bu ülkede, İzmir Marşı’ndan her nedense gocunan, hoşlanmayan, rahatsız olan şahısların varlığına insan inanmak istemiyor. Ama ne yazık ki varlar…

Halbuki, dini, mezhebi, etnik kimliği, siyasi görüşü ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı hiçbir insanın, bu marşın ibretlik sözlerinden rahatsız olmaması, bizim bugün bu ülkede yaşayabilmemizi sağlayan şehitlerimizi anlatan o marşı yürekten söylemesi gerekir.

İzmir Marşı’yla sorunlu olan pek çok kişi, muhtemelen bilgisizlik ya da cehaletten dolayı rahatsızlık duyuyorlar, marşı politik sanıyorlar.

Oysa şu sözlere çok değil, yalnızca 2 dakika kafa yorsalar anlayacaklar:

İzmir’in dağlarında çiçekler açar.
Altın güneş orda sırmalar saçar.
Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa;
Adın yazılacak mücevher taşa.

İzmir dağlarına bomba koydular
Türk’ün sancağını öne koydular.
Şanlı zaferlerle düşmanı boğdular.
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana.

İzmir’in dağlarında oturdum kaldım
Şehit olanları deftere yazdım.
Öksüz yavruları bağrıma bastım.
Kader böyle imiş ey garip ana
Kanım feda olsun güzel vatana

Türk oğluyum ben ölmek isterim.
Toprak diken olsa yatağım yerim.
Allah’ından utansın dönenler geri
Yaşa Mustafa Kemal Paşa,yaşa
Adın yazılacak mücevher taşa

Bu sözler neyi anlatıyor?

9 Eylül’de İzmir’e giren o kahraman vatan evlatlarının, ne acılar ve ne fedakârlıklar pahasına o zaferi kazandığını…

Başka?

İzmir’in dağlarında neden oturdum kaldım diyor? Hiç düşünmüş mü bu marştan rahatsız olanlar?

İzmir’in dağlarını aşmış, İzmir’in kurtarıldığını görmüş ama bu zaferin sevincini bile yaşayamadığını, bu zafer uğruna geride şehit düşen arkadaşlarının acısından, kederinden, üzüntüsünden, oracıkta yere çöküp oturup kaldığını, oturup da hangi arkadaşları şehit düştü, kendi birliğinden kimlere İzmir’i görmek nasip olmadı, kimler şehit düştüğü için bu zaferi göremedi, onların isimlerini deftere yazdığını söylüyor.

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Öksüz yavrular kim? Herhangi bir öksüz mü?

Hayır değil! Zafer uğruna şehit olan kahramanlarımızın evlatları, yani şehit çocukları…

Başka?

Allah’ından utansın dönenler geri diyor…

Nereden dönenler?

Vatan için düşmanla savaşmaktan kaçan, Sakarya Savaşı’nda olduğu gibi cepheden kaçıp evine dönenlere diyor…

Şimdi, bu marştan rahatsız olanlar, bu sözlerin hangisinden rahatsız oluyorlar? Hangi sözler kendilerine dokunuyor?

“Bozulmuş düşmanlar yel gibi kaçar” sözünden mi gocunuyorlar mesela?

Türk milletinin hangi ferdi, bozulmuş düşmanın kaçmasından rahatsız olur?

Yunan vatandaşıysan rahatsız olursun, onu anlarım. Gayet doğal.

Ama bu ülkenin bir vatandaşı, bu sözden, şehitlerimizden, öksüz şehit evlatlarımızı anlatan sözlerden, canım feda olsun güzel vatana diyen bu sözlerin herhangi birisinden nasıl rahatsız olabilir?

Geriye bir tek “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!” kısmı kalıyor ki…

Eh, sırf Atatürk’ün adının geçmesine bile de tahammül edemiyorsan…

O muhteşem zaferi kazanan, ayağında yırtık çarıklı piyadelerle 9 gün içinde ta Afyon’dan İzmir’e (sen o mesafeyi bisikletle bile 9 günde gidemezsin muhtemelen) ulaşma mucizesini başaran muzaffer bir ordunun Başkomutan’ının bu ibretlik ve hüzünlü marşta adının bile geçmesini çok görüyorsan…

Ne diyelim? Yarası olan gocunur!

Öyle bir zafer, bugün oy verdiğin bir siyasetçinin yönetiminde kazanılmış olsaydı, adını 2 yerde değil, her mısrasında baştan sona tekrarlar, yerlere göklere sığdıramazdınız, yalansa yalan de!..

Eğer yalan değilse, orduyu zafere, vatanı düşman işgalinden kurtuluşa, milleti de örgürlük ve bağımsızlığa taşıyan muzaffer bir başkomutanın adından rahatsızlık duymayacaksın, bunu siyasi algılamayacaksın…

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Hele hele bu muzaffer başkomutan, ülkenin kurucusu ise, ülkene, bayrağına, devletine ve milletine duyduğun saygı gereği (tabi zerre kadar saygı duyuyorsan), o kurucu lidere de saygı duyacaksın…

Çünkü ülkelerin kurucu liderleri, sevsek de sevmesek de değişmez…

Kaldı ki, bir toplum, kurucu liderlerinden uzaklaşmaya, onları unutmaya başladığında, o toplum ve o ülke parçalanmanın eşiğine gelmiş demektir.

Eski Yugoslavya’ya falan bak ve o ülkelerin nasıl parçalandığını gör ki, fikirlerimiz farklı farklı da olsa bir arada yaşamayı, ülke ve millet olarak bir ve bütün kalabilmeyi başarabilelim…

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