İTHAL MAĞDURİYET!

Almanya’nın ve Hollanda’nın birkaç gündür devletimizi temsil eden AKP’lilere ve oralarda o AKP’lileri görmeye giden gurbetçilerimize karşı takındığı muameleyi bir kez daha kınıyorum.

Bu davranışlar ve açıklamalar milletimizi rencide edici, devletimizin saygınlığını zedeleyicidir.

Ama bir de madalyonun diğer yüzü var.

Alman Başbakanı Merkel’in Türkiye’ye gelişi, Erdoğan’la yanyana boy boy fotoğraf çektirip poz vermesinden 1 hafta sonra bu olayların yaşandığına dikkatinizi çekerim.

Buraya gelip Erdoğan’la gayet güzel diyalog kuran, uzun uzun görüşen, anlaşan Merkel’in, 1 hafta sonra AKP’li bakanları, siyasetçileri yasaklamasının arkasında yalnızca düşmanca bir tutum olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Merkel başta olmak üzere, Almanlar ve Hollanda’lılar, tam da referandum öncesinde AKP saflarını sıklaştıracak böyle hasmane ve engelleyici muamelelerin “evet” oylarına yani AKP’ye yarayacağını bilmiyorlar mı sizce?

İhtimal var mı? Zırcahil mi bunlar? Saf mı, akılsız mı bunlar? Ya da deneyimler mi?

Elbette değil. Gerisini de anlatmama gerek yok, arif olan anlar…

Kısacası, içeride mağduriyet edebiyatı yapılabilecek, halkımızın vicdanı üzerinden mağduriyet oyu devşirilebilecek tüm konular tükendi, o yüzden şimdi çaresizlik içinde Almanya ve Hollanda’dan mağduriyet ithal ediliyor!

Bir de bizim siyasetçilerimizin “misliyle karşılık vereceğiz” şeklindeki klişe söylemleri var.

Tamamen “evet” oyu toplamaya yönelik bir söylem.

Kardeşim sen Almanya’ya haddini bildirmek mi istiyorsun?

Almanya’dan en lüks, en pahalı makam otomobillerini alan sensin. Avrupa’da senin kadar makam otomobili alan başka ülke yok.

Toplasan, Milyarlarca Dolar’ı ülke olarak yalnızca Alman malı makam otomobillerine veriyoruz.

Hiç öyle meydanlarda bağırıp çağırmana gerek yok. “Bundan Almanya’dan hiçbir makam otosu alınmayacak” diye bir tek kararname çıkar, bak bakalım ertesi gün Merkel nasıl altın varaklı davetiyeyle senin bütün bakanlarını, siyasetçilerini Almanya’ya davet ediyor?

Ya da İncirlik Üssü’nü kapat bakalım, ertesi gün nasıl koşa koşa gelip özür diliyorlar.

Ama yapıyor musun?

Yapmıyorsun.

Eğer bunlar yapılmıyorsa, o zaman bu işte bir danışıklı dövüş olduğundan şüphelenmek için de çok sebep var.

Her 3 ülkenin siyasetçileri de, kendilerine seçmen devşirmek için kayıkçı kavgası yapıyor gibiler, yani söylem çok, eylem yok…