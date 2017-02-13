Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

Hüseyin Çetinkaya
13 Şubat 2017
Yazarlar

İSTİRİDYE MANTARI…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Bir tarım ürünü olan “İstiridye Mantarı” aslında yeni bir kültür mantarı değildir.

İçerisinde barındırdığı besin maddeleri ile diğer mantar türlerine göre kısmen ön plana çıkan istiridye mantarı doğada kavak, kayın ve selvi gibi ağaçların gövdelerinde yetişebilen bir türdür.
Bir deniz ürünü olan istiridyeye benzediği için de “İstiridye Mantarı” ismini almıştır.
İstiridye mantarı, piyasada beyaz şapkalı kültür mantarı gibi kültürü yapılabilen bir mantar türüdür.
Günümüzde ekonomik değeri daha fazla olduğundan dolayı beyaz şapkalı kültür mantarına göre daha yüksek fiyattan alıcı bulabiliyor.
AYDIN’DA KADIN GİRİŞİMCİLER İSTRİDYE MANYARI ÜRETİYOR
Aydın’ın Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi dalyan mevkiinde kadın girişimci Ayşe Karapınar, İstiridye Mantarı üretmeye başladığını belirterek, 350 metrekare kapalı alan üzerine kurulan tesisin 3 bölmeli büyük odalardan oluştuğunu, tesisin danışmanlık hizmetini Pamukkale Üniversitesi, Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden aldıklarını belirtti.
İstiridye cinsi mantar yüzde 70 nem oranı ve ortalama 26 derecelik ısı ortamında 28 günde hasada geldiğini kaydeden Karapınar, hasat esnasında kök aksamından kopardıkça sürekli kendini yenileyen ürünün yaklaşık hasat süresinin 60 gün olduğunu ifade etti.
Efeler ilçesine bağlı Dalama mahallesinde 2011 yılında 250 metrekare alan üzerinde kurduğu ünitede İstiridye mantarı üretmeye başladığını belirten Nilüfer Özbaş da, 6 yıldır üretimin devam ettiğini, talebin artması nedeniyle 100 metrekare ek üretim alanı ilave ederek 350 metrekare alanda üretim yapmaya başladıklarını, piyasada kilogramı 12-14 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi.
Özbaş, İstiridye mantarının doğal bir ortamda yetiştirildiğini ve kısa zamanda hasada gelerek ekonomiye dönüşmesinden dolayı bölgede önem arz eden yeni bir alternatif ürün olduğunu sözlerine ekledi.
GİRİŞİMCİ KADINLAR YETERİNCE DESTEK ALABİLİYOR MU?
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2010 yılı itibari ile etkin bir şekilde Girişimcilik Destek Programı adı altında girişimcilere destek vermeye başlarken, istatistik verilere göre bugüne kadar 19 bin 353 kişiyi iş sahibi yaptığı, dört yılda 150 bine yakın kadın girişimci adayı eğitim alırken, bu rakamın yaklaşık 7 Bin’inin kendi işlerini kurduğu belirtiliyor. Ülkemiz genelinde girişimci kadın sayısının artması dileğiyle…

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Hüseyin Çetinkaya

    İSTİRİDYE MANTARI…

    13 Şubat 2017 Yazarlar

    Bir tarım ürünü olan “İstiridye Mantarı” aslında yeni bir kültür mantarı değildir. İçerisinde barındırdığı besin maddeleri ile diğer mantar türlerine göre kısmen ön plana çıkan istiridye mantarı doğada kavak, kayın ve selvi gibi ağaçların gövdelerinde yetişebilen bir türdür. Bir deniz ürünü olan istiridyeye benzediği için de “İstiridye Mantarı” ismini almıştır. İstiridye mantarı, piyasada beyaz şapkalı kültür mantarı gibi kültürü yapılabilen bir mantar türüdür. Günümüzde ekonomik değeri daha fazla olduğundan dolayı beyaz şapkalı kültü...

  • Şükrü Turan Ergün

    YALNIZLIK

    13 Şubat 2017 Yazarlar

    Yalnızlık yalnız olmak mıdır? Yoksa ayrı kalmak mıdır sevdiklerimizden? Hangi yokluğu yazarsa yazsın satırlar, Yalnız olmak düşerse payımıza, Ufkun ardı sessizlik… Kim kalmış ki uzakta? Hangi mesafeler dindirmemiş yoklukları? Hangi geceler gizleyebilmiş yalnızlığı? Hangi ‘gün’ bir eksiltemiş ki ömrümüzden?…...

  • Hüseyin Çetinkaya

    SİGARAYI BIRAKMA…

    11 Şubat 2017 Yazarlar

    Her yıl ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlenir. Ülkemizde milyarlarca lira sigaraya, bir o kadar para da sigaraya bağlı hastalıkların mücadelesi için harcanıyor. Türkiye'de sigara tüketimine ilişkin ilk yasal kısıtlama, 26 Kasım 1996‘da sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinin zararlarının anlatılması ve tüketiminin önlenmesine ilişkin tanıtım vb. uygulamalar gündelik hayatta yer bulmaya başlamıştır. 19 Ocak 2008 tarihinde sigara başta olmak üzere tütün ürünlerinin, evler hariç, her türlü kapal...

  • Ayfer Çezik

    KORUMA ALTINA ALMAK GEREK

    11 Şubat 2017 Yazarlar

    Çanakkale Ayvacık depremi olmasaydı kimsecikler onların farkına varmayacaktı. Depremle ilgili bilgi veren televizyon görüntülerini izledikçe kendimi Orta Asya steplerinde, Altay Dağları'nın zirvelerinde, Urallarda gibi hissettim. Birdenbire sanki oralarda dolaşıyormuşum da bir Türk Köyü'ne uğramışım, köylülerle, köylü kadınlarla karşılaştım zannettim. Sırtında çocuğu, ayağında kara lastik ayakkabıları, rengarenk allı yeşilli, capcanlı renkli giysileri ile yaşadıkları felakete ve yoksulluğa meydan okurcasına dimdik ayakta duran kadınlar. Kadı...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKİTLERİ

takvim
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE