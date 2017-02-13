İSTİRİDYE MANTARI…

Bir tarım ürünü olan “İstiridye Mantarı” aslında yeni bir kültür mantarı değildir.
İçerisinde barındırdığı besin maddeleri ile diğer mantar türlerine göre kısmen ön plana çıkan istiridye mantarı doğada kavak, kayın ve selvi gibi ağaçların gövdelerinde yetişebilen bir türdür.
Bir deniz ürünü olan istiridyeye benzediği için de “İstiridye Mantarı” ismini almıştır.
İstiridye mantarı, piyasada beyaz şapkalı kültür mantarı gibi kültürü yapılabilen bir mantar türüdür.
Günümüzde ekonomik değeri daha fazla olduğundan dolayı beyaz şapkalı kültür mantarına göre daha yüksek fiyattan alıcı bulabiliyor.
AYDIN’DA KADIN GİRİŞİMCİLER İSTRİDYE MANYARI ÜRETİYOR
Aydın’ın Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi dalyan mevkiinde kadın girişimci Ayşe Karapınar, İstiridye Mantarı üretmeye başladığını belirterek, 350 metrekare kapalı alan üzerine kurulan tesisin 3 bölmeli büyük odalardan oluştuğunu, tesisin danışmanlık hizmetini Pamukkale Üniversitesi, Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden aldıklarını belirtti.
İstiridye cinsi mantar yüzde 70 nem oranı ve ortalama 26 derecelik ısı ortamında 28 günde hasada geldiğini kaydeden Karapınar, hasat esnasında kök aksamından kopardıkça sürekli kendini yenileyen ürünün yaklaşık hasat süresinin 60 gün olduğunu ifade etti.
Efeler ilçesine bağlı Dalama mahallesinde 2011 yılında 250 metrekare alan üzerinde kurduğu ünitede İstiridye mantarı üretmeye başladığını belirten Nilüfer Özbaş da, 6 yıldır üretimin devam ettiğini, talebin artması nedeniyle 100 metrekare ek üretim alanı ilave ederek 350 metrekare alanda üretim yapmaya başladıklarını, piyasada kilogramı 12-14 TL arasında alıcı bulduğunu söyledi.
Özbaş, İstiridye mantarının doğal bir ortamda yetiştirildiğini ve kısa zamanda hasada gelerek ekonomiye dönüşmesinden dolayı bölgede önem arz eden yeni bir alternatif ürün olduğunu sözlerine ekledi.
GİRİŞİMCİ KADINLAR YETERİNCE DESTEK ALABİLİYOR MU?
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 2010 yılı itibari ile etkin bir şekilde Girişimcilik Destek Programı adı altında girişimcilere destek vermeye başlarken, istatistik verilere göre bugüne kadar 19 bin 353 kişiyi iş sahibi yaptığı, dört yılda 150 bine yakın kadın girişimci adayı eğitim alırken, bu rakamın yaklaşık 7 Bin’inin kendi işlerini kurduğu belirtiliyor. Ülkemiz genelinde girişimci kadın sayısının artması dileğiyle…