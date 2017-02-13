İSTİRİDYE MANTARI…

Bir tarım ürünü olan “İstiridye Mantarı” aslında yeni bir kültür mantarı değildir.

İçerisinde barındırdığı besin maddeleri ile diğer mantar türlerine göre kısmen ön plana çıkan istiridye mantarı doğada kavak, kayın ve selvi gibi ağaçların gövdelerinde yetişebilen bir türdür.

Bir deniz ürünü olan istiridyeye benzediği için de “İstiridye Mantarı” ismini almıştır.

İstiridye mantarı, piyasada beyaz şapkalı kültür mantarı gibi kültürü yapılabilen bir mantar türüdür.



AYDIN’DA KADIN GİRİŞİMCİLER İSTRİDYE MANYARI ÜRETİYOR

Aydın’ın Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi dalyan mevkiinde kadın girişimci Ayşe Karapınar, İstiridye Mantarı üretmeye başladığını belirterek, 350 metrekare kapalı alan üzerine kurulan tesisin 3 bölmeli büyük odalardan oluştuğunu, tesisin danışmanlık hizmetini Pamukkale Üniversitesi, Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden aldıklarını belirtti. Günümüzde ekonomik değeri daha fazla olduğundan dolayı beyaz şapkalı kültür mantarına göre daha yüksek fiyattan alıcı bulabiliyor.Aydın’ın Didim ilçesi Akyeniköy Mahallesi dalyan mevkiinde kadın girişimci Ayşe Karapınar, İstiridye Mantarı üretmeye başladığını belirterek, 350 metrekare kapalı alan üzerine kurulan tesisin 3 bölmeli büyük odalardan oluştuğunu, tesisin danışmanlık hizmetini Pamukkale Üniversitesi, Mantar Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden aldıklarını belirtti.