İstanbullulara Geçmiş Olsun…

26 Temmuz 2017 Yazarlar

15 Temmuz Darbe Girişimi'nin karanlık noktalarının çoğu bugün bile açığa çıkmadığı, aydınlatılmadığı için olsa gerek, o melun gecenin üzerinden 1 yıl geçtiği halde bugün bile tartışmaları devam ediyor. "Kontrollü darbe" deyimini her ne kadar amacını aşan bir ifade olarak görsem de, darbe gecesi yaşananların aydınlatılmasına yönelik girişimlerin ve hukuki süreçlerin kesintiye uğratılması, ister istemez kamuoyunda büyük kuşkulara neden oluyor. Çünkü bu durum, insanların kafasında kaçınılmaz olarak şu sorunun oluşmasına neden oluyor: "Darbe ...