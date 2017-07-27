Son Dakika
Geçen hafta İstanbul’da yaşanan sel felaketinin ardından, bugün de bir sel felaketi yaşanmasına üzüldüm.
Tüm İstanbullulara geçmiş olsun…
Çarpık yapılaşma ve küresel ısınmanın getirdiği iklim dengesizlikleri birleşince, ne yazık ki böyle felaketler giderek sıklaşmaya başladı.
Geçen hafta Bodrum’da yaşanan deprem de yüreklerimizi ağzımıza getirmişti.
Bodrumlulara da buradan geçmiş olsun diyorum.
Bizler de Aydın’da çok şiddetli bir şekilde hissetmiştik sarsıntıyı.
Gece vakti dışarıya fırladık, tehlikenin geçtiğinden emin oluncaya kadar bir süre dışarıda bekledik.
Geçen haftadan beri yaşadığımız deprem ve seller gösteriyor ki, ne depreme hazırlıklıyız, ne de adam akıllı yağmurlara…
Allah hepimizi daha büyük felaketlerden korusun.YAZARIN TÜM YAZILARI
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