İSTANBUL’DA BİR TAHİR KUTSİ MAKAL VARDI

Gazeteci yazar ve şair Tahir Kutsi Makal Denizlili idi. Ancak mesleği gereği İstanbul’da kalıyordu. Denizli’nin sesini ve Denizli’nin kültürünü İstanbul’a ve hatta Romanya’ya kadar taşıyordu. Kültür yüklü bir insandı. Araştırmacı idi, folklorcu, (halkbilimci) idi. Aynı zamanda şairdi.adlı şiiriyle ünlendi.15 Haziran 1999’da aramızdan ayrıldı. O’nu anmamak veya hatırlamamak olur mu? Vefatının 18. yılında anmak istiyorum.Tahir Kutsi ile dostluğumuzSanat ve Kültür dergisiyle başladı. 1965-66 yılında Orta Anadolu’muzun şirin kentlerinden olan Kırşehir / Çiçekdağı ilçesinin Demirli Köyü’nde öğretmenim. Sanatı, edebiyatı seviyorum. Bir gün Kırşehir’e vardığımda bir kitapçıdan, yanılmıyorsam Ali Filiz’di, O’ndan birdergisi aldım. Hem de Tarla’nın ilk sayısı idi. Tahir Kutsi Makal’ a bir mektup yazdım, abone olmamı istedim. Yıllığı 20 TL idi, öğretmen ve öğrencilere % 50 indirimli idi. Üşenmeden Abone parasını da hemen gönderdim. Tahir Kutsi Makal ile dostluğumuz böylece başladı.Dergisi’nin kapağında Aşık Veysel’in bir fotoğrafı yer alıyor. (Yıl: 1, Sayı :1, 15 Aralık 1965) tarihli sayısında şu yazarlarımız ve şairlerimiz yer alıyor: Doç. Dr. F. Kemal TİMURTAŞ, A.Rahim BAYCIOĞLU; Vecihi ÜNLÜTÜRK, Eflatun Cem GÜNEY, O. Turgut PAMİRLİ, Yavuz Bülent BAKİLER, Hasan AYHANER, Aşık Veysel ŞATIROĞLU, Kasım AVCI, Hanefi ULUTEKİN, Coşkun ÖZER, Ünal Şöhret DİRLİK, Mustafa NİYAZİ, Ord. Prof. Dr. Sadi IRMAK gibi yazarların yazı ve şiirlerine yer vermişlerdir.Dergisi’nin bu sayısının son sayfasında Asıl KAYA adlı birisi A. Rahim KARAKOÇ’ınadlı şiirini biraz değiştirerek aynen kendi imzasıyla bu sayıda yer alıyor. Bu dergiyi okuduktan sonra Tahir Kutsi’ye bir mektup yazdım ve bir daha bu adı’da göremedim.Tarla Dergisi uzun yıllar aksamadan yayımına devam etti. Ben de devamlı abonesi oldum ve Tahir Kutsi vefat edene kadar (15 Haziran 1999) kadar dostluğumuz devam etti.Tahir Kutsi İle birkaç kez kitap ve şiir günlerinde bir araya geldik. Isparta, Balıkesir, Kütahya, Simav ve Eskişehir’de bir araya gelmek kısmet oldu. Cana yakın insana tepeden bakmayan bir insandı. Aydın, kültürlü bir insandı. Tarla 1968- 1970 yılları arasında tökezleniyordu. Bir ara kapanmak noktasına gelmişti. Tahir Ağabey Tarla’yı kapatacağım diyordu. Bir ara kendisine bir mektup yazdım: Aynen şöyle yazmıştım:diye yazmıştım. Çok şükür Tarla Dergisi kapanmadı ve yayınına devam etti.Aradan yıllar geçti. 1991 yılıidi. Ben de o yıllarda Aydın Söke’de ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli idim. Eskişehir Valiliği tarafındanadına hazırlanan Uluslararası Şairler Şöleni’ne davet edilmiştim. Bir kış gününde (4 Şubat 1991) yılında Kırşehir’e gittim. Etkinliğe katıldım. İşte o günlerde gelenler arasında Tahir Kutsi Makal da vardı. Tahir Ağabey beni görünce yanıma gelerek, boynuma sarıldı, kardeşçe iki dost olarak kucaklaştık. Ve beni tüm arkadaşlara tanıttı, bu armağan edeceğim bilezikler için sevgi ve övgü dolu bir konuşma yaptı. Beni böylece tüm gelenlere tanıttı. Etkinlik dört gün sürdü, beni hiç yanından ayırmadı. Bu anımı hiçbir zaman unutamıyorum.Peki bu etkilikte kimler vardı? Hatırladıklarımı yazıyorum:Kültür Bakanı Namık Kemal ZEYBEK, Eskişehir Valisi Bahaddin GÜNEY, İrfan Ünver NASRATTINOĞLU, Hayrettin İVGİN, Mehmet Zeki AKDAĞ, Cemal SAFİ, Nurettin ÖZDEMİR, Nedim UÇAR, Faika SARAP, Muharrem KUBAT, Dr. Mehmet ÖNDER, İtalya’dan Ord. Prof. Dr. Anna MASALA, Prof. Dr. Sami SAKAOĞLU, Murat ÖZMEN, Mehmet Atilla MARAŞ, İsmail Ali SARAR, Bedran KARAGÖZ, Niyazi Yıldırım GENÇOSMANOĞLU, Osman BAYMAK, Semih SERGEN, Fikret AKIN, Gülten ÇİÇEK, Halk Ozanı Gürünlü Âşık GÜLHANİ, Abdülkadir GÜLER ve Tahir Kutsi MAKAL gibi şair ve yazarlar vardı. Dönüşteadlı bir kitabımı yazdım (İzmir 1993). Yukarıda adlarını yazdığım bazı kişiler bugün yok aramızda, onları da Tahir Kutsi MAKAL İle birlikte rahmetle ve saygıyla anıyorum. Mekânları cennet olsun…Ner(e)den nereye geldik. Yıllar su gibi akıp gidiyor. Tahir Kutsi MAKAL aramızdan ayrılalı 18 yıl oldu. O’nun arkasından iki yıl sonra kardeşi Denizli’de gazeteci Mithat MAKAL ‘da gitti. M. MAKAL’ın gayretleriyle Denizli’de ve Acıpayam’da T. K. Makal’ın köyünde iki kez törenle anmıştık. Hakkında sempozyumlar yapılmış bildiriler sunmuş, bunları Fethiyeli yazar Ünal Şöhret Dirlik ve Mithat Makal ile birlikte bir kitapta toplamışlardı. İyi de etmişlerdi.kitabı bir hayli ilgi topladı. Ellerine sağlık.Sözün özü, Dr. Tahir Kutsi MAKAL, Türk kültürüne, Türk edebiyatına hayrandı. Çalışkan ve üretken bir gazeteciydi. Yazar, şair ve araştırmacı idi. Dolu dolu yaşadı. Arkasında kale gibi birDergisi (33 yıl) ve sanat edebiyat coğrafyasına, deneme, eleştiri, tanıtım, biyografi, halkbilimi (folklor), inceleme,.araştırma, roman, öykü ve röportaj gibi konularda yazılmış yüzlerce makale gibi yazılar yazmış ve 35 kitaba yakın eserlerini Türk edebiyatına kazandıran bir aydın gazeteci ve yazardı. Denizli’de ve Acıpayam’da adı caddelere ve parklara verildi. Hayatı üniversitelerde tez konusu oldu.Vefatının 18. yılında bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyor, ışıklar içinde yatsın diyorum. Yapıtlarıyla her zaman aramızda ve gönlümüzde onurla yaşayacaktır. Mekânı cennet olsun.