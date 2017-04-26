Son Dakika
İşsizlik rakamları her ne hikmetse 16 Nisan Referandumu’ndan hemen sonra açıklandı.
Önce değil.
Açıklanan işsizlik oranları oldukça ürkütücü.
Milyonlarca işsiz ordumuza yenileri katılıyor her gün.
Sandıktan türlü çeşitli yöntemlerle kılpayı evet çıkarmayı başardıklarına göre, bütün yetkiler tek elde toplandığına, göre, “Evet çıkarsa Türkiye uçacak, ekonomi düzelecek” diye söz verdiklerine göre, şimdi hiçbir bahaneleri yok.
Tüm yetki mevcut.
İster yasa, ister KHK.
İşsizliği çözmek için ne gerekiyorsa yapabilirler. Hiçbir engel yok.
Bekleyip göreceğiz, işsizlik azalacak mı, artacak mı?
Evet diyen seçmenlerimiz de bu sözleri dilerim unutmazlar.YAZARIN TÜM YAZILARI
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