İşsizlik Rakamları

25 Nisan 2017 Yazarlar

Merhaba! Yazın hayatımın başka bir kulvardaki ilk adımlarının giriş yazısına başlıyorum. İlk yazı, her zaman mis gibi heyecan kokar. Daha önce ne kadar okumuş-yazmış olsanız da, biriktirdiğiniz tecrübelerinize format çekilir. Burada uzun uzadıya kendimi anlatmayacağım. Zamanla kelimelerimin bana benzeyen esmer yüzlerinden beni tanıyacaksınız. Uzun zamandır yazdıklarımı, kendim dışında kimsenin görmemesine direndim. Ama bir yere kadar. Bir yerden başlamak gerekir. Bunun başlamasını sağlayacak kıvılcımlar… Mücadele Gazetesi’nin mücadele ed...