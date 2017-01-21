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ÅžÃ¼krÃ¼ Turan ErgÃ¼n
21 Ocak 2017
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Ä°NTERNETTEN ALIÅžVERÄ°ÅžLERÄ°NÄ°ZDE DÄ°KKAT â€“ Mutlaka Okuyun


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ÅžÃ¼krÃ¼ Turan ErgÃ¼n
bilgi@marinevo.com
DeÄŸerli MÃ¼cadele okurlarÄ± size bu yazÄ±mda internetten yapacaÄŸÄ±nÄ±z alÄ±ÅŸveriÅŸlerde dikkat etmeniz gerekenlerden bahsetmek istiyorum. Fakat Ã¶ncesinde size kendim hakkÄ±nda kÃ¼Ã§Ã¼k bir bilgi vermek istiyorum.
YaklaÅŸÄ±k 2,5 yÄ±ldÄ±r kurucusu olduÄŸum markam adÄ±na e-ticaret sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶stermekteyim. Ã–zellikle kendi mÃ¼ÅŸterilerimin markama duyduklarÄ± gÃ¼ven ve memnuniyetlerinden yola Ã§Ä±karak anlÄ±yorum ki elektronik alÄ±ÅŸveriÅŸlerde insanlar gÃ¼ven problemi yaÅŸamakta. Bunun birÃ§ok sebebi var. Maalesef ki oluÅŸan bu gÃ¼vensizlik ortamÄ± da insanlarÄ±n internetten alÄ±ÅŸveriÅŸ sitelerine olan bakÄ±ÅŸ aÃ§Ä±larÄ±nÄ± ister istemez deÄŸiÅŸtiriyor.
Peki tÃ¼keticiler haklarÄ±nÄ±n ne kadar farkÄ±ndalar?
BilindiÄŸi gibi elektronik ortamda gerÃ§ekleÅŸen alÄ±ÅŸveriÅŸler hem zaman hem de kolaylÄ±k ve Ã§eÅŸitlilik aÃ§Ä±sÄ±ndan hayatÄ±mÄ±zda Ã¶nemli bir yer edinmekte. Bu yÃ¼zden de her yÄ±l elektronik ortamda yapÄ±lan alÄ±ÅŸveriÅŸ rakamlarÄ± artmakta ve internet ortamÄ±nda sunulan Ã¼rÃ¼n ve hizmetler bÃ¼yÃ¼k bir ilgi gÃ¶rmektedir.
Peki bÃ¶ylesine artan bir grafik Ã§izen internetten alÄ±ÅŸveriÅŸlerde tÃ¼keticiler nasÄ±l korunmakta?
Ä°ÅŸte bu yazÄ±mda size hem yasal haklarÄ±nÄ±zdan hem de firmalarÄ±n hizmet politikalarÄ±ndaki yanlÄ±ÅŸlÄ±klarÄ±ndan bahsetmek istiyorum.
6502 SAYILI TÃœKETÄ°CÄ°N KORUNMASI HAKKINDAKÄ° KANUN
Ä°nternet Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸen tÃ¼m alÄ±ÅŸveriÅŸler iÃ§in mÃ¼ÅŸterilerin yani tÃ¼keticilerin haklarÄ± 6502 SayÄ±lÄ± TÃ¼keticinin KorunmasÄ± HakkÄ±ndaki Kanun gereÄŸince gÃ¼vence altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.
Bu kanun gereÄŸince internet Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸen sipariÅŸlerde 14 gÃ¼nlÃ¼k bir cayma hakkÄ±nÄ±z bulunmaktadÄ±r.
AYIPLI MAL SATIÅžI
Åžayet sipariÅŸ verdiÄŸiniz Ã¼rÃ¼nde ayÄ±plÄ± mal satÄ±ÅŸÄ±nÄ± doÄŸuracak bir nitelik sÃ¶z konusu ise 4 seÃ§imlik hakkÄ±nÄ±z bulunmakta. Bunlar, satÄ±ÅŸ bedeliden indirim isteme, Ã¼cretsiz onarÄ±lmasÄ±nÄ± isteme, satÄ±lanÄ±n ayÄ±psÄ±z bir misli ile deÄŸiÅŸtirimesini isteme ve satÄ±lanÄ± geri vemeye hazÄ±r olduÄŸunu bildirerek sÃ¶zleÅŸmeden dÃ¶nme. TÃ¼ketici 4 seÃ§imlik haklarÄ±ndan hangisini kullanmak istiyorsa bildirmelidir.
MÃœÅžTERÄ° MEMNUNÄ°YETÄ° HÄ°Ã‡E SAYILIYOR
Ne yazÄ±k ki mÃ¼ÅŸteri odaklÄ± hizmet anlayÄ±ÅŸÄ±ndan yoksun sadece para odaklÄ± e-ticaret firmalarÄ± (ki birÃ§oÄŸu sÃ¶zde e-ticaret firmasÄ±), mÃ¼ÅŸterileri gelir elde ettikleri bir araÃ§ olarak gÃ¶rmekte ve onlarÄ±n memnuniyetlerini hiÃ§e saymaktalar.
Oysa ki elektronik ticaret sektÃ¶rÃ¼ mÃ¼ÅŸterileri Ã¶nemsenmeyi mevcut kÄ±lacak kadar ciddiye alÄ±nmasÄ± gereken disiplinli bir iÅŸtir.
Ä°NTERNETTEN ALIÅžVERÄ°ÅžLERDE ELEKTRONÄ°K BÄ°R ORTAMIN SUNULMASI GEREKÄ°YOR
Ã–zellikle internet Ã¼zerinden verilen sipariÅŸlerde bir sepete atarak sipariÅŸi tamamlamanÄ±z ve sipariÅŸ bilgilerinin sistem veritabanÄ±na kaydedilmesi gerekiyor.
ELEKTRONÄ°K ORTAMDA GERÃ‡EKLEÅžMEYEN SÄ°PARÄ°ÅžLERDE â€˜MESAFELÄ° SATIÅž SÃ–ZLEÅžMESÄ°â€™ SÃ–Z KONUSU DEÄžÄ°L
Ã–zellikle Facebook, Instagram, WhatsApp gibi uygulamalar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen sipariÅŸlerin mutlaka bir elektronik ortamda sonlanmasÄ± gerekiyor.
Åžayet tÃ¼ketici, bu uygulamalar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla â€˜Mesafeli SatÄ±ÅŸ SÃ¶zleÅŸmesiâ€™ sÃ¶z konusu olmadan bir sipariÅŸ gerÃ§ekleÅŸtiriyorsa, bu tÃ¼keticinin deÄŸil firmanÄ±n sorumluluÄŸundadÄ±r.
Yani tÃ¼ketici bu uygulamalarÄ± kullanarak sipariÅŸ vermiÅŸ olsa dahi (ki sitelerden alÄ±ÅŸveriÅŸ tercih sebebidir) mÃ¼ÅŸteri maÄŸduriyeti sÃ¶z konusu ise ve bu maÄŸduriyet giderilmiyorsa alÄ±ÅŸveriÅŸin elektronik ortamda gerÃ§ekleÅŸmemesinden firmanÄ±n sorumlu olduÄŸu hatÄ±rlatÄ±lmalÄ±, uyuÅŸmazlÄ±k yaÅŸanmamasÄ± iÃ§in maÄŸduriyetinin giderilmesi istenmelidir.
Kesinlikle â€˜bÃ¶yle bir politikamÄ±z yokâ€™, â€˜biz para iadesi yapmÄ±yoruz sadece Ã¼rÃ¼n deÄŸiÅŸtirebiliyoruzâ€™ gibi ifadeler geÃ§erli olamaz. Bu sadece firmalarÄ±n ilgili kanun hÃ¼kÃ¼mlerini dikkate almadan hareket etmelerinin bir sonucudur.
Ä°ADE HAKKI
Ã–zellikle iade durumlarÄ±nda para iadesi isteyebilirsiniz. HiÃ§bir firma para iadesi yok gibi bir ifade kullanamaz.
Firma istediÄŸi kadar para iadesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylese dahi cayma hakkÄ±nÄ± kullanarak Ã¼cret iadesini yapmakla yÃ¼kÃ¼mlÃ¼dÃ¼r.
Aksi halde ilgili kanun hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince gerekli iÅŸlemi yapma hakkÄ±na sahipsiniz.
ALIÅžVERÄ°Åž YAPACAÄžINIZ SÄ°TENÄ°N GÃœVENÄ°LÄ°R OLDUÄžUNA DÄ°KKAT EDÄ°N
Burada dikkat etmeniz gerekenler ÅŸu ÅŸekildedir:
  • HakkÄ±mÄ±zda kÄ±smÄ±nÄ± okuyun.
  • Åžirket bilgilerini teyit edin (Åžirket AdÄ±, Telefon, Adres, Vergi No gibi).
  • Site size sÄ±radan geliyor veya gÃ¼ven vermiyorsa hiÃ§bir ÅŸekilde alÄ±ÅŸveriÅŸ yapmayÄ±n!
  • Ã–zellikle kredi kartÄ± ile alÄ±ÅŸveriÅŸleriniz iÃ§in adres Ã§ubuÄŸunda gÃ¼venilir baÄŸlantÄ± yazdÄ±ÄŸÄ±na (https), kilit sembolÃ¼nÃ¼n aktif olduÄŸuna ve sitenin herhangi bir gÃ¼venlik uyarÄ±sÄ± vermediÄŸine emin olun.
  • Mutlaka telefonla ÅŸirkete ulaÅŸmaya ve sipariÅŸiniz hakkÄ±nda bilgi almaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±n.
Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  DÃ¼ÅŸÃ¼nebilen Ä°nsan Olmak

FATURASIZ ÃœRÃœN TESLÄ°M ALMAYIN
Her e-ticaret firmasÄ± fatura ile birlikte sipariÅŸinizi gÃ¶ndermek durumundadÄ±r. EÄŸer sipariÅŸiniz ile birlikte fatura gÃ¶nderilmemiÅŸse faturanÄ±zÄ±n sipariÅŸ tutarÄ± kadar ve Ã¼rÃ¼n adedini dikkate alarak adÄ±nÄ±za kesildiÄŸinden emin olun. GÃ¶nderilmemiÅŸse posta veya e-mail olarak mutlaka isteyin.
FÄ°RMA TARAFINDAN MAÄžDURÄ°YETÄ°NÄ°Z GÄ°DERÄ°LMÄ°YOR VE Ä°LGÄ°LÄ° KANUN HÃœKÃœMLERÄ° GEREÄžÄ°NCE HAREKET EDÄ°LMÄ°YORSA Ä°LÄ°NÄ°ZDEKÄ° TÃœKETÄ°CÄ° MAHKEMELERÄ°NE BAÅžVURUN
Firmalar tarafÄ±ndan maÄŸduriyetiniz giderilmiyor ve ilgili kanun hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince hareket edilmiyorsa ilinizdeki tÃ¼ketici mahkemelerine baÅŸvurun.
Elektronik ortamda gerÃ§ekleÅŸmeyen sipariÅŸler iÃ§in uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde ÅŸirket sorumludur. Fakat yine de sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sipariÅŸ vermeyin.
EÄŸer ilgilendiÄŸiniz bir Ã¼rÃ¼n iÃ§in hesap sahibinin sitesi yok ise uzak durun. Aksi halde maÄŸduriyet yaÅŸamanÄ±z muhtemeldir.
DeÄŸerli okuyucular genel olarak Ã¶nemle dikkat etmeniz gereken hususlar bu ÅŸekildedir. Bu konu hakkÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ sorularÄ±nÄ±z iÃ§in bana sukruturanergun@hotmail.comÂ veya bilgi@marinevo.com adresinden ulaÅŸarak sorularÄ±nÄ±zÄ± iletebilirsiniz.
Ä°lgiyle kalÄ±n.

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