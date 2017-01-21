Ä°NTERNETTEN ALIÅžVERÄ°ÅžLERÄ°NÄ°ZDE DÄ°KKAT â€“ Mutlaka Okuyun

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FATURASIZ ÃœRÃœN TESLÄ°M ALMAYIN
Her e-ticaret firmasÄ± fatura ile birlikte sipariÅŸinizi gÃ¶ndermek durumundadÄ±r. EÄŸer sipariÅŸiniz ile birlikte fatura gÃ¶nderilmemiÅŸse faturanÄ±zÄ±n sipariÅŸ tutarÄ± kadar ve Ã¼rÃ¼n adedini dikkate alarak adÄ±nÄ±za kesildiÄŸinden emin olun. GÃ¶nderilmemiÅŸse posta veya e-mail olarak mutlaka isteyin.
FÄ°RMA TARAFINDAN MAÄžDURÄ°YETÄ°NÄ°Z GÄ°DERÄ°LMÄ°YOR VE Ä°LGÄ°LÄ° KANUN HÃœKÃœMLERÄ° GEREÄžÄ°NCE HAREKET EDÄ°LMÄ°YORSA Ä°LÄ°NÄ°ZDEKÄ° TÃœKETÄ°CÄ° MAHKEMELERÄ°NE BAÅžVURUN
Firmalar tarafÄ±ndan maÄŸduriyetiniz giderilmiyor ve ilgili kanun hÃ¼kÃ¼mleri gereÄŸince hareket edilmiyorsa ilinizdeki tÃ¼ketici mahkemelerine baÅŸvurun.
Elektronik ortamda gerÃ§ekleÅŸmeyen sipariÅŸler iÃ§in uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde ÅŸirket sorumludur. Fakat yine de sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla sipariÅŸ vermeyin.
EÄŸer ilgilendiÄŸiniz bir Ã¼rÃ¼n iÃ§in hesap sahibinin sitesi yok ise uzak durun. Aksi halde maÄŸduriyet yaÅŸamanÄ±z muhtemeldir.
DeÄŸerli okuyucular genel olarak Ã¶nemle dikkat etmeniz gereken hususlar bu ÅŸekildedir. Bu konu hakkÄ±nda her tÃ¼rlÃ¼ sorularÄ±nÄ±z iÃ§in bana sukruturanergun@hotmail.comÂ veya bilgi@marinevo.com adresinden ulaÅŸarak sorularÄ±nÄ±zÄ± iletebilirsiniz.
Ä°lgiyle kalÄ±n.
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