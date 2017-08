İNSANLIK BİR DEVRİMDİR

Bundan belki on sene önceydi… Bir gün okuldan geldiğimde apartmanımızda pis bir koku fark ettim.bir koku desek daha doğru olurdu sanırım. Merdiven boşluğuna rengi kömür karası olmasına rağmenadını verdiğimiz kedi gelmişti ve aman Tanrım! Yavrulamıştı. Düşünsenize, tüysüz, daha annelerini emen, tam yedi tane minnoşa ev sahipliği yapan bir apartman!Diğer dairelerde oturanlar kedileri istemeyince itfaiyeyi aradık. Onlar ne yapacaksa? Apartmana kedi yavruladığını ve gelip almalarını söyledik. Sanki yanıyoruz dedik. Beş dakika sonra kapımıza geldiler. Kedilere baktılar. Sonradeyip gerisingeri gittiler. Apartmanın içinde yedi tane yavruya nasıl bakacağız kimse bunu düşünmedi tabi.Ben çocukluğumdan beri hayvanları severim. Babamla kardeşim de sever. Bizde sadece annem pek haz etmez, o da evin içinde olmasını istemediğinden. Bahçede olsa ses çıkarmaz. Ama apartmanda oturan komşularımız için aynı şeyi söylemek pek mümkün değildi. Ya da ben öyle sanıyordum.Gel zaman git zaman herkes pisiciklerden şikâyet etti etmesine ama her gün bir kap süt, mama, et, köfte gibi şeyler de Tarçın Hanım ve ailesinin önünden hiç eksik olmadı. İnsanlık ölmedi ya. Kedilerimiz gün geçtikçe büyüdü, güzelleşti. Oyunlar oynayacak zamana geldiler. Önlerine bazen top verdik bazen de yumak. Topun üstüne atlayıp yuvarlandılar, yumakların iplerini çözüp birbirlerine doladılar, eve aldık ayak ucumuzda yattılar, bahçeye koyduk ağaçlara tırmandılar. Bir tanesi insana çok yaklaşırdı. Başından atsan yine gelir, kendisini bir şekilde sevdirirdi. Onun adınıkoymuştuk. Derken bu kediler bizim ailemizin bir üyesi oldu çıktı. Tabi Tarçın ikinci kocasından da hamile kalınca altı yavrusu daha oldu. Onları da bağrımıza bastık.Kedilerimiz büyüyünce artık dağılıp kendi yuvalarını mı kurdular ne yaptılar bilmiyorum birer birer eksildiler bahçeden. Ama onlar gitti yerini yenileri aldı her zaman. Şimdi de siyah beyaz bir kedi yavrulamış bahçeye. Yavruları da aynı kendisi gibi. Pelüş oyuncaklara benziyorlar. O kadar tatlılar ki.Bizim ev bahçe katında. Pencereleri açtığımızda yavrular sürekli içeri girmeye çalışıyor. Bir tanesi var ki hele bir pencereden girip çizgi boyunca ilerliyor, diğerinden çıkıyor. Anneleri de dikkatlice bahçeden onu izliyor, bizi izliyor. Elimize yiyecek ne geçse önce pisiciklerimize veririz. Annesi onlara zarar vermeyeceğimizi anladığından olsa gerek içi rahat. Keşke her annenin öyle olabilse…Bazen internette gezinirken bazı yaratık haberlerine denk geliyorum. Hayvanları döven, aç bırakan, zincirleyen, istismar eden, kürkleri için öldüren, kazayla ezip olduğu yerde bırakıp giden, hatta bazen bilerek isteyerek öldüren… Yani yaratık dedim ama herhalde böyle insanlarla kendinizi aynı kefeye koymak istemezsiniz. Bunlar olsa olsa iblis olur. Ünlü şair William Ralph Inge derkiHerkes hayvansever olmak zorunda değil. Ama dövmek neden? Zincirlemek? Aç, susuz bırakmak? Bunları yapan biri kendine insan diyebilir mi gerçekten? Hadi o bir münasebetsizlik yaptı, iki ayağının üstünde durup insan olduğunu beyan etti. Biz neden bunu kabul ediyoruz?Kürkü için hayvan katleden ve bu işten milyonlar kazanan bir sürü şirket var. Ama asıl suçtakıntısı olanlarda. Hiç ihtiyacın olmayan bir şeye neden dünyanın parasını verip satın alırsın ki?Kaza bile olsa bir hayvana zarar verirsen al veterinere götür! Kaza deyip geçmek neden? Hadi onu bir kenara bırakalım. Bile isteye zarar vermek niye? Sevmiyorsan yine sevme ama canından ne istiyorsun? Ecel olup almak senin görevin mi? Sen mi verdin canını ki sen alasın?Hiç anlayamadığımsa cinsel istismarda bulunanlar. Yahu bu nasıl bir yokluktur? Bu nasıl bir midesizliktir? Taş ocağında mı yaşıyorsun be mahluk? Gerçi vitrin mankeninden tutun da damacanaya bile saldıranlar çıktı bu toplumun içinden. Kediye, köpeğe, eşeğe, tavuğa saldırmasına neden şaşırıyorsam?Peki ama neden bir şey yapılmıyor? Neden bu konuda yeterince ceza verilmiyor? İnsanlar bu cesareti nereden alıyor? Cezada neden caydırıcılık yok? İnsanın insana işlediği suçların listesi yeterince kabardı zaten. Bari hayvanlardan elinizi çekin.derler. Merhametinizi ihtiyacı olanlardan, bilhassa yaratanın sessiz kullarından esirgemeyin. Ve lütfen vicdanınızı sıfır kilometre bırakmayın. Arada bir de olsa kullanın. Çünkü insan olmak, sadece iki ayağın üzerinde durup şahsi varlığınızdan haberi bile olmayan takımları tutmak, inanmadığınız ideolojiler uğruna savaşmak ya da jilet gibi pantolon çizgisi yapmak değildir. İnsan olmak bunun çok ötesinde bir şeydir. İnsanlık bir devrimdir!İyiliğin en güzeli karşılıksız yapılanıdır. Çünkü karşılıklı olursa yapılan şey iyilik değil menfaattir. Bir hayvanın sizden beklediği tek menfaat sevginizi kazanmaktır. Bir hayvanı bir anlık için bile olsa sevdiğinizde, gözlerindeki minneti göreceksinizdir. Sadece bunun için bile sevebilirsiniz. Ve o andan itibaren sevginizi, zamanınızı, emeğinizi ya da paranızı hak etmeyen her kime ya da her neye harcadıysanız pişman olacaksınız.Bugün yeni bir gün. Bugün farklı bir şey yapın. Mesela sıcaktan bunalan zavallıcıklar içsin diye kapınızın önüne bir kap su koyun. Ya da mesela bir kuşu sevmek için kafanıza pisleyip şans getirmesini beklemeyin. Gidip elli kuruşa yem alın sonra da güvercinlere atın. Bugün kendi devriminizi başlatın. Ve dünya bir dakikalığına güzelleşsin.