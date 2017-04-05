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Güner Dokuyucu
05 Nisan 2017
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İnsan Çok Şey Yazmak İstiyor


Güner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

İnsan çok şey yazmak istiyor.

Ülkemizin o kadar çok sorunu var ki…

Halkımızın boğuştuğu bir yığın sıkıntı…

Televizyonların gündeme getirdiği ya da getiremediği birbirinden beter çarpıklıklar, yanlışlıklar, insanı isyan ettiren sorumsuzluklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler…

Ama yazmak da zor, yazmamak da…

Onu yazma, yasak…

Bunu yazma, suç…

Ötekini yazma, yayın yasağı var…

Diğerini yazma, gizlilik kararı var…

Eskiden en büyük yolsuzluklar ve skandallar bile basın tarafından halka gerçek ve doğru biçimde aktarılırdı…

Ama şimdi en küçük usulsüzlüğe, devletin güvenliğini tehlikeye atması söz konusu bile olmayan en küçük bir konuya bile yayın yasağı getiriliyor…

Bir yandan da OHAL devam ediyor…

Halk gerçekleri öğrenemiyor.

Köylülere gerçekleri anlatmak için kendi imkanlarıyla köye kadar giden “Hayır” gönüllüleri için, cami minaresinden “Kapınızı açmayın” diye anons yapılıyor. Sanki “evet” kampanyası hak, “hayır” kampanyası yapmak suç. Oysa halka gidip hayır gerekçelerini anlatmak da, anayasa güvencesi altındaki en demokratik haktır.

Bunu engellemeye çalışmak, milli iradeye, seçmen iradesine ipotek koymak, apaçık suç değil mi?

Böyle bir ortamda, referanduma gidiliyor.

Halktan oy isteniyor.

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  • Güner Dokuyucu

    İnsan Çok Şey Yazmak İstiyor

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    İnsan çok şey yazmak istiyor. Ülkemizin o kadar çok sorunu var ki... Halkımızın boğuştuğu bir yığın sıkıntı... Televizyonların gündeme getirdiği ya da getiremediği birbirinden beter çarpıklıklar, yanlışlıklar, insanı isyan ettiren sorumsuzluklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler... Ama yazmak da zor, yazmamak da... Onu yazma, yasak... Bunu yazma, suç... Ötekini yazma, yayın yasağı var... Diğerini yazma, gizlilik kararı var... Eskiden en büyük yolsuzluklar ve skandallar bile basın tarafından halka gerçek ve doğru biçimd...

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