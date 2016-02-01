Ä°ncirlik KapatÄ±lsÄ±n ArtÄ±k

ABD yÄ±llardÄ±r PKK’ya destek veriyor mu vermiyor mu?

15 Temmuz darbe giriÅŸimine destek veren, o kadrolarÄ±n yÄ±llar boyunca adÄ±m adÄ±m devletin ve ordunun bÃ¼tÃ¼n kademelerinde, bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nda Ã¶rgÃ¼tlenmesi, yapÄ±lanmasÄ± ve devlet mekanizmasÄ±nÄ± adeta tÃ¼mden ele geÃ§irmesi iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ istihbarat ve Ã¶rgÃ¼tlenme desteÄŸini veren kim?

15 Temmuz’da Ä°ncirlik ÃœssÃ¼’nÃ¼n darbe giriÅŸiminde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± delilleriyle ortada mÄ± deÄŸil mi?

BugÃ¼n Kuzey Irak’ta ve Suriye’de PKK’nÄ±n uzantÄ±sÄ± Ã¶rgÃ¼tlere aÄŸÄ±r silah desteÄŸi vereceÄŸini resmen, hattÃ¢ bizzat Trump’Ä±n aÄŸzÄ±ndan aÃ§Ä±klayan kim?

NeymiÅŸ, IÅžÄ°D’e karÅŸÄ± kullanÄ±lacakmÄ±ÅŸ.

Sen PKK’nÄ±n sÄ±nÄ±r Ã¶tesi uzantÄ±larÄ±na tanksavar ve uÃ§aksavarÄ± niye veriyorsun bir aÃ§Ä±klasana, IÅžÄ°D’in tanklarÄ±, uÃ§aklarÄ± mÄ± var?

Hadi IÅžÄ°D temizlendi, ya sonra? PKK’nÄ±n uzantÄ±sÄ± bu Ã¶rgÃ¼tler, daha sonra o aÄŸÄ±r silahlarÄ± ABD’ye geri mi verecekler yani? Yoksa namlularÄ±nÄ± TÃ¼rkiye’ye mi doÄŸrultacaklar? Bu konuda ABD’nin herhangi bir sÃ¶zlÃ¼ gÃ¼vencesine inanacak kadar saf bir insan olabilir mi TÃ¼rkiye’de?

Bu da yetmezmiÅŸ gibi, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±na ABD tanklarÄ±nÄ± dizip, namlularÄ±nÄ± TÃ¼rkiye’ye doÄŸrultan bir ABD, artÄ±k mÃ¼ttefik olarak gÃ¶rÃ¼lebilir mi? MÃ¼ttefik bir Ã¼lke, resmen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ listesine aldÄ±ÄŸÄ± bir Ã¶rgÃ¼te aÄŸÄ±r silahlar verip, namlularÄ±nÄ± da kendi NATO mÃ¼ttefikine Ã§evirir mi?

BunlarÄ± yapan bir NATO mÃ¼ttefiki, resmen bize ihanet etmiÅŸ olmuyor mu?

Peki TÃ¼rkiye’nin varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ateÅŸe atan, iÃ§ savaÅŸÄ± kÃ¶rÃ¼kleyen, iÃ§ barÄ±ÅŸÄ±mÄ±zÄ± bozan, parlamenter demokrasimizin, devletimizin, ordumuzun ve gÃ¼venliÄŸimizin temellerine dinamit koyan bÃ¼tÃ¼n bu ihanet sÃ¼reÃ§lerinin merkez Ã¼ssÃ¼ olarak, yÄ±llardÄ±r Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ kullanÄ±lmÄ±yor mu?

HerÅŸey bu kadar aÃ§Ä±kken, TÃ¼rkiye’yi yÃ¶neten siyasi zihniyet, hÃ¢lÃ¢ Ä°ncirlik ÃœssÃ¼’nÃ¼ neden kapatmÄ±yor?

Hem de bizzat kendileri bu gerÃ§eÄŸi halka defalarca aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ± halde?

Ä°ncirlik ÃœssÃ¼ artÄ±k daha fazla zaman yitirilmeden kapatÄ±lmalÄ±dÄ±r.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ TÃ¼rkiye’nin baÅŸÄ±na Ã¶rÃ¼len bÃ¼tÃ¼n Ã§oraplarÄ±n, bÃ¼tÃ¼n sinsi tuzaklarÄ±n, kumpaslarÄ±n, OrtadoÄŸu’yu ve komÅŸu Ã¼lkeleri kana bulayan Ã¶rtÃ¼lÃ¼ operasyonlarÄ±n fitne yuvasÄ±, Ã§Ä±ban baÅŸÄ± haline gelmiÅŸtir.

Bu Ã§Ä±ban baÅŸÄ±nÄ± kurutmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rece, iltihap ve enfeksiyon Ã¼lkemizin ve komÅŸularÄ±mÄ±zÄ±n en ince kÄ±lcal damarlarÄ±na kadar yayÄ±lmaya devam edecek, bu iltihap ve enfeksiyonun yÃ¼ksek ateÅŸi Ã¼lkemizi giderek daha fazla kavuracaktÄ±r.