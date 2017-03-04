İNCİR MEYVESİ…

İncir meyvesinin besin değeri yüksektir.

Meyvelerin bileşimini %30–40 şeker, A, B, C vitaminleri oluşturduğu, yapraklarındaki süt, “incir sütü” olarak bilinir ve halk arasında siğillere karşı kullanılır.

Türün taze yaprakları ise, lapa halinde yaralara karşı tedavide halk ilacı olarak kullanıldığını biliyoruz.

FAO (Food and Agriculture Organization) kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Türkçede Gıda ve Tarım Örgütü anlamına gelen Birleşmiş Millerler örgütünün 2005 verilerine bakıldığında, dünyada 1.057.000 ton incir üretilmiş olup, incirin dünyadaki en büyük üreticisi 280.000 ton ile Türkiye’dir.

Bunu 170.000 ton ile Mısır ve diğer Akdeniz ülkeleri takip etmektedir.

Başlıca dış satım ürünümüzdür.

Ege bölgesinde tarımda ön planda yer aldığı gibi Türkiye’de en fazla Aydın yöresinde yetiştirilir.

TESCİLLİ AYDIN İNCİRİ

Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, Türkiye’de birçok incir çeşidi mevcut olduğunu ve bunların içinde en iyi “Sarı Lop” türünün olduğunu belirtti.

Türkiye’de en fazla üretimi yapılan “Sarı Lop” incir çeşidin Aydın İnciri adıyla tescillendiğini belirten Bosnalı, “Türkiye’de birçok incir çeşidi yetiştirilmesine rağmen, özellikle ‘Sarı Lop’ adı verilen incir çeşidinin, büyüklüğü, tadı, etli oluşu, açık rengi ve yumuşak kabuğu ile dünyada kurutmaya en uygun türlerden birisidir. Ülkemizde en fazla üretimi yapılan incir cinsi de olan sarı lop incir, coğrafi işareti olarak Aydın inciri adıyla tescillenmiş durumdadır. Ülkemizden ihraç edilen kuru incirin yaklaşık yüzde 65²ini oluşturuyor. Özellikle Germencik, İncirliova, Efeler, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan’da kuru incir işletmeleri faaliyet göstermektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce ilimizdeki kuru incir işletmeleri rutin olarak, üretim izni ve ihracat aşamasında 5179 sayılı ‘Gıda Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’ gereği denetlenmenin yanı sıra, denetim ve izleme programları dahilinde numuneler alınmaktadır. Analiz sonucu uygun olmayan numuneler hakkında yasal işlem uygulanmaktadır. Yapılan denetimler sonucu, aflotoksin tespit edilen firmaya sonuçlar tebliğ edildiği gibi bunlardan idari para cezası uygulanmaktadır. Amaç; Aydın’ın ismiyle özdeşleşmiş olan ve iklim, toprak özellikleri, topoğrafik durumu ve yetiştirme tekniklerinin uygunluğu açısından isteklerini optimal düzeyde karşılayan ‘Sarı Lop’ incirinin, üstün kaliteli olarak yetiştirilmesinin yanı sıra kuru incirin sağlıklı olarak tüketiminin sağlanmasını temin etmektir. Aydın incirine bölgede sahip çıkmak durumundayız” diye konuştu.

AYDIN’DA İNCİR AĞAÇLARINA YETERİNCE SAHİP ÇIKILABİLİYOR MU?

İncir üretiminin yüzde 62’sinin üretildiği Aydın’da özellikle Germencik ve Nazilli istikametinde 10 milyonu aşkın incir ağacı ile jeotermal enerji santralleri iç içe geçmiş durumdadır.

Jeotermalin İncir ağacı üzerinde olumsuz etkileri var mı Yok mu?

Jeotermalin insan, hayvan ve bitki yaşamı üzerindeki olumsuz sonuçlarının olduğu yönünde iddiaların varlığı ve etkisi, henüz tarafsız kurum ve kuruluşlarca net bir raporun hâlihazırda mevcut olmadığı çoğu sivil toplum kuruluşlarınca da dile getirilmektedir.

İncir ve zeytin bahçelerin yanı sıra en verimli arazilerin imara açılarak yapılaşmaya gidildiği Aydın ilimizde İncir varlığımızın korunması dileğiyle…