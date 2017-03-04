Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

Hüseyin Çetinkaya
04 Mart 2017
Yazarlar

İNCİR MEYVESİ…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

İncir meyvesinin besin değeri yüksektir.

Meyvelerin bileşimini %30–40 şeker, A, B, C vitaminleri oluşturduğu, yapraklarındaki süt, “incir sütü” olarak bilinir ve halk arasında siğillere karşı kullanılır.
Türün taze yaprakları ise, lapa halinde yaralara karşı tedavide halk ilacı olarak kullanıldığını biliyoruz.
FAO (Food and Agriculture Organization) kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Türkçede Gıda ve Tarım Örgütü anlamına gelen Birleşmiş Millerler örgütünün 2005 verilerine bakıldığında, dünyada 1.057.000 ton incir üretilmiş olup, incirin dünyadaki en büyük üreticisi 280.000 ton ile Türkiye’dir.
Bunu 170.000 ton ile Mısır ve diğer Akdeniz ülkeleri takip etmektedir.
Başlıca dış satım ürünümüzdür.
Ege bölgesinde tarımda ön planda yer aldığı gibi Türkiye’de en fazla Aydın yöresinde yetiştirilir.
TESCİLLİ AYDIN İNCİRİ
Aydın Ticaret Borsası Başkanı Adnan Bosnalı, Türkiye’de birçok incir çeşidi mevcut olduğunu ve bunların içinde en iyi “Sarı Lop” türünün olduğunu belirtti.
Türkiye’de en fazla üretimi yapılan “Sarı Lop” incir çeşidin Aydın İnciri adıyla tescillendiğini belirten Bosnalı, “Türkiye’de birçok incir çeşidi yetiştirilmesine rağmen, özellikle ‘Sarı Lop’ adı verilen incir çeşidinin, büyüklüğü, tadı, etli oluşu, açık rengi ve yumuşak kabuğu ile dünyada kurutmaya en uygun türlerden birisidir. Ülkemizde en fazla üretimi yapılan incir cinsi de olan sarı lop incir, coğrafi işareti olarak Aydın inciri adıyla tescillenmiş durumdadır. Ülkemizden ihraç edilen kuru incirin yaklaşık yüzde 65²ini oluşturuyor. Özellikle Germencik, İncirliova, Efeler, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak ve Bozdoğan’da kuru incir işletmeleri faaliyet göstermektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce ilimizdeki kuru incir işletmeleri rutin olarak, üretim izni ve ihracat aşamasında 5179 sayılı ‘Gıda Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’ gereği denetlenmenin yanı sıra, denetim ve izleme programları dahilinde numuneler alınmaktadır. Analiz sonucu uygun olmayan numuneler hakkında yasal işlem uygulanmaktadır. Yapılan denetimler sonucu, aflotoksin tespit edilen firmaya sonuçlar tebliğ edildiği gibi bunlardan idari para cezası uygulanmaktadır. Amaç; Aydın’ın ismiyle özdeşleşmiş olan ve iklim, toprak özellikleri, topoğrafik durumu ve yetiştirme tekniklerinin uygunluğu açısından isteklerini optimal düzeyde karşılayan ‘Sarı Lop’ incirinin, üstün kaliteli olarak yetiştirilmesinin yanı sıra kuru incirin sağlıklı olarak tüketiminin sağlanmasını temin etmektir. Aydın incirine bölgede sahip çıkmak durumundayız” diye konuştu.
AYDIN’DA İNCİR AĞAÇLARINA YETERİNCE SAHİP ÇIKILABİLİYOR MU?
İncir üretiminin yüzde 62’sinin üretildiği Aydın’da özellikle Germencik ve Nazilli istikametinde 10 milyonu aşkın incir ağacı ile jeotermal enerji santralleri iç içe geçmiş durumdadır.
Jeotermalin İncir ağacı üzerinde olumsuz etkileri var mı Yok mu?
Jeotermalin insan, hayvan ve bitki yaşamı üzerindeki olumsuz sonuçlarının olduğu yönünde iddiaların varlığı ve etkisi, henüz tarafsız kurum ve kuruluşlarca net bir raporun hâlihazırda mevcut olmadığı çoğu sivil toplum kuruluşlarınca da dile getirilmektedir.
İncir ve zeytin bahçelerin yanı sıra en verimli arazilerin imara açılarak yapılaşmaya gidildiği Aydın ilimizde İncir varlığımızın korunması dileğiyle…

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Hüseyin Çetinkaya

    İNCİR MEYVESİ…

    04 Mart 2017 Yazarlar

    İncir meyvesinin besin değeri yüksektir. Meyvelerin bileşimini %30–40 şeker, A, B, C vitaminleri oluşturduğu, yapraklarındaki süt, "incir sütü" olarak bilinir ve halk arasında siğillere karşı kullanılır. Türün taze yaprakları ise, lapa halinde yaralara karşı tedavide halk ilacı olarak kullanıldığını biliyoruz. FAO (Food and Agriculture Organization) kelimelerinin baş harflerinden oluşan ve Türkçede Gıda ve Tarım Örgütü anlamına gelen Birleşmiş Millerler örgütünün 2005 verilerine bakıldığında, dünyada 1.057.000 ton incir üretilmiş olup,...

  • Şükrü Turan Ergün

    İLHAM SENDE GİZLİ

    03 Mart 2017 Yazarlar

    Değerli Mücadele Okurları, 19 Şubat 2016’da yazdığım şiirimi konuşacak bugünkü yazım. Henüz bahar gelmemiş bile. Ama dökülmüş satırlar papatyaya, gelinciğe.. Hani bir önceki yazımda, Boynu hep bükük papatyaların, Ağlamaklı hep gelincikler dediğim… ‘Sessizce’ adını koyduğum şiir'e… Nasıl ki bahar’a hasretler kadar yakınsa papatya, Vuslat da kalpler kadar yakın sevgiliye… Tek mevsim ömür dedikleri… Saatler hep ayrılığa kurulu. Yine de geçmezse özlemi mevsimin, İlhamı sinsin üstüne… Sinsin ki, Seni konuşsun şiirler… Peki nerede ders...

  • Güçlü Çezik

    İğneyi Kendimize, Çuvaldızı Almanya’ya…

    03 Mart 2017 Yazarlar

    Bakan Bekir Bozdağ'ın Almanya'daki "evet" toplantısının engellenmesi yalnızca AKP'ye değil, ülkemize karşı yapılmış bir harekettir. Çünkü Bekir Bozdağ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin bir bakanıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir bakanının yasal bir toplantısını iptal etmek ne NATO müttefikliğine, ne de demokrasiye sığar... Zaten bizim yıllardır söylediğimiz de bu değil miydi? Başta Almanya, ABD ve bazı AB üyesi ülkeler olmak üzere, NATO müttefikimiz olan ülkelerin PKK'yı ve bilumum gerici ve bölücü terör örgütlerini yıllardır destekle...

  • Şükrü Turan Ergün

    SESSİZCE

    02 Mart 2017 Yazarlar

    Değerli Mücadele Okurları, her ne kadar felsefik ve bilimsel bir yaklaşımla yazılarıma yaklaşsam da şiirden uzaklaşamıyorum. Şiir benim hayatımın bir parçası. Bundan olsa gerek artık biraz da şiir katacağım yazılarıma. Şiirlerimin anlattıklarını fısıldayacağım felsefe kokusunda… Ne yazdığımdan da öte ne anlattığı önemli sözcüklerimin. Şair saklanır kimi zaman. Kimi zamansa görünmek ister. Şiiri bulmaksa okurun… Çünkü şiir öylesine uçsuz bucaksızdır ki anlamı kalplere göre şekillenir. Kim ne ararsa onu bulur şiirde. Ne anlattığı kimi z...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

NAMAZ VAKİTLERİ

takvim
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE