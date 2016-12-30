İMAM HATİP DAYATMASI

Diyanet’in rakamlarına bakılırsa, Türkiye’de 86 Bin cami var. Doğal olarak, Türkiye’de elbette her caminin imama, hatipe ihtiyacı vardır. Yine doğal olarak, Türkiye’deki 86 Bin caminin imam ve hatip ihtiyacını karşılayacak İmam Hatip okullarına ihtiyacı vardır.

Ama AKP iktidarının 14 yıldır bütün okulları imam-hatipleştirme dayatmasının amacı bu olamaz.

Rakamlar ortada. 86 bin caminin hiçbirisinde imam ve hatip yok mu? Elbette çoğunda var.

Her yıl emekli olan din personelinin yerine ya da yeni açılan camilerden dolayı bu camilerimizin yüzde 10’unda imam ve hatip açığı oluşuyor desen…

Yılda yaklaşık 8 bin imam veya hatipe ihtiyaç doğuyor dersin.

Bir imam hatip lisesinde 4 sınıf olsa, her sınıfta 30 öğrenci olsa, 120 öğrenci yapar. 8 bin kadroyu böl 120’ye…

Yaklaşık 66 imam hatip lisesine ihtiyaç var demektir. Yani koskoca Türkiye’de, 66 tane imam hatip lisesi, camilerimizin ihtiyacını fazlasıyla karşılayabiliyor demektir.

Peki Türkiye’de 66 imam hatip lisesi yok mu? Hiç olmaz mı?

Milli Eğitim Bakanlığı 500 imam-hatip lisesiyle yetinmemiş, bu sayıyı 3 Bin 500’e çıkarmış! İlahiyat fakültelerini saymıyorum bile…

Tam 1 Milyon 500 bin imam hatip mezunu gencimiz varmış şu an. Tabii ki çoğunun kaderi işsizlik olacak.

Halkımız bu gerçekleri bilmeli.

Soruyu tekrar soralım:

Türkiye’deki 86 Bin caminin din görevlisi ihtiyacını karşılamak için 60-70 tane imam-hatip lisesi yeterli iken, 3 Bin 500 imam hatip lisesi açmak, bununla da yetinmeyip bütün okulları teker teker imam-hatipe dönüştürmek hangi amaca yöneliktir?

Kendi çocuklarını imam-hatiplere göndermeyip özel kolejlerde, yabancı okullarda, yurtdışında okutanlar, gariban yurttaşlarımızın çocuklarını neden imam-hatiplere mecbur bırakıyorlar?

Hiç öyle “Çocuklar dinini öğrenebilsinler diye” falan demeyin. Zaten bütün okullara ekstra din dersleri falan konulmadı mı?

1,5 Milyon imam hatip mezunu camilerde istihdam edilmeyeceğine göre, nerelerde istihdam edilecek?

İşin ilginci ise, CHP’nin bu rakamları hiç halkımızın önüne koymamış olması.

“Vay siz imam-hatiplere, din eğitimine karşı mısınız?” diyenlerin önüne koysanız ya bu rakamları?

Türkiye’deki cami sayısını, bu camiler için 60-70 imam-hatip lisesinin yeterli olduğunu, 3 Bin 500 imam hatip okulundan mezun olan 1,5 milyon öğrencinin nerelerde istihdam edileceğini sorsanız ya?

Bakanlık, velilere göstermelik anket kağıtları yollayıp “İmam-hatip sınıfı açılsın mı?” diye soruyormuş. 3 kişi bile “açılsın” dese, “Velilerden talep var” bahanesinin ardına sığınıp imam-hatipe dönüştürecekler. Demokrasiden, millî iradeden anladıkları bu!

Peki o çocuklar mezun olunca camiye imam mı olacak? Tabii ki olmayacak. Ya ne olacak?

İşte asıl o sorunun yanıtı önemli.

Madem velilere tercih hakkı sunmak istiyorsunuz…

Dünyanın en büyük, en çok para kazanan şirketlerinin yazılım şirketleri olduğu bu çağda, “Bilgisayar programcılığı sınıfı açılsın mı, yatılı, burslu bilgisayar programcılığı sınıfı ister misiniz?” diye soruyor musunuz velilere? Onun için de anket yapsanız, acaba gariban velilerimiz ne yanıt verecek? Ya da “Elektronik sınıfı ister misiniz?” diye anket niye yapmıyorsunuz?

Japon çocuklarının daha ilkokulda robot yapmayı öğrendiği bir çağda, “Mekatronik sınıfı ister misiniz?” diye soruyor musunuz velilere mesela?

“Multimedya ve dijital yayıncılık sınıfı ister misiniz” diye de anket yapsanız ya?

Geleceğin mesleklerinden hangisi için velilerin evlerine anket kağıtları yolluyorsunuz?

Madem velilere seçme özgürlüğü verdiğinizi iddia ediyorsunuz, anket kağıdına bu seçenekleri de koyun, bakalım hangi veli neyi seçecek?

Eğitimi 14 yılda Ortaçağ seviyesine gerilettiler. Dünya genelinde yapılan Pisa testlerinde Türkiye Afrika ülkelerinin bile gerisine, son sıralara demirledi. Üstelik, Pisa testlerinde Türkiye’nin en başarılı okulları Fen Liseleri olurken, imam-hatip liseleri en başarısız liseler olmuş.

Halkımız şu gerçeği bilmeli: Pisa testleri bilgiye dayalı değil, İngilizce de değil. Her ülkenin kendi dilinde yapılıyor. Yalnızca düşünmeye, okuduğunu anlamaya ve akıl yürütmeye dayalı.

Yani bir öğrenci düşünmeyi öğrenebilmişse, okuduğunu anlayabiliyor ve akıl yürütebiliyorsa, yani beynini kullanabiliyorsa Pisa testinde rahatlıkla başarılı oluyor.

Yani, düşünmeyi, aklını kullanmayı, okuduğunu anlayabilmeyi sağlayan bir eğitim verilmiş olsa, İmam-Hatip liseleri de başarılı olabilirdi.

Hz. Muhammed’in vefatından sonraki ilk yüz yılda, İslam dünyasındaki medrese eğitimi bile felsefe, fizik, kimya, matematik, tıp gibi o dönemin en ileri bilim dallarının öğretildiği akla ve bilime dayalı bir eğitim anlayışına sahipti.

Oysa bugünün Türkiye’sinde din eğitimi adı altında verilen eğitim, İslam medeniyetinin bir güneş gibi parladığı o Bin yıl öncesinin eğitiminden bile daha geriye düşmüş durumda, çok yazık. Durumun nasıl içler acısı olduğu bu kadar net!

Eğitim-İş’in, kanunsuz ve yasa dışı bir şekilde açılan imam hatip okullarına dair başvurusunu Danıştay haklı bulmuş. Eğer hukuk uygulanırsa, valilikler bundan böyle kafalarına göre, ya da AKP’ye yaranmak için olur olmaz her yere imam-hatip açıp gariban yurttaşlarımızı “çocuğunu ya imam-hatipe yolla, ya da yakında başka okul yok” dayatmasına mecbur bırakamayacaklar.

Alem gidiyor Mersin’e, AKP gidiyor tersine…

Elalem gidiyor Mars’a, Jüpiter’e, Türkiye gidiyor geriye…