İlkyardım denildiğinde, hiç vakit geçirilmeden bakılması gereken hastalara uygulanan ilk sağaltım işlemi olduğu gibi herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar olaraka bilinmektedir.

İlk yardımcı ise hasta ya da yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişilerdir.



DİDİM’DE “TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI” EĞİTİMİ VERİLDİ

Aydın İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından Didim’de “Temel İlkyardım Uygulamaları” eğitim kursu düzenlendi.

Didim İş Sağlığı ve Güvenlik Hizmetleri Salonunda iki gün süren kursa, ilçede faaliyet gösteren, zirai ilaç, petrol istasyonu, yapı ve turizm işletmelerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışan personeller katıldı.

İlkyardım Eğitmeni Sema Menteşe, slayt eşliğinde genel ilkyardım bilgileri, hasta ya da yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım ile hasta ya da yaralı taşıma teknikleri konularında bilgi verdi.

İki gün uygulamalı olarak verilen eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi. Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturularak en hızlı şekilde gerekli yardım kuruluşlarına (112) haber verilmesi ve 112 arandığında kesin yer ve adres, kim, hangi numaradan arıyor, olayın tanımı, hasta ya da yaralı sayısı, durumu, nasıl bir yardım aldıkları açıklanması şeklinde ifade edilir.Aydın İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından Didim’deeğitim kursu düzenlendi.Didim İş Sağlığı ve Güvenlik Hizmetleri Salonunda iki gün süren kursa, ilçede faaliyet gösteren, zirai ilaç, petrol istasyonu, yapı ve turizm işletmelerinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışan personeller katıldı.İlkyardım Eğitmeni Sema Menteşe, slayt eşliğinde genel ilkyardım bilgileri, hasta ya da yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilk yardım, yaralanmalarda ilkyardım, yanık, donma ve sıcak çarpmasında ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, zehirlenmelerde ilkyardım, hayvan ısırmalarında ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım ile hasta ya da yaralı taşıma teknikleri konularında bilgi verdi.İki gün uygulamalı olarak verilen eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.