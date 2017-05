İLKYARDIM…

İlkyardım denildiğinde, hiç vakit geçirilmeden bakılması gereken hastalara uygulanan ilk sağaltım işlemi olduğu gibi herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalar olaraka bilinmektedir.

İlk yardımcı ise hasta ya da yaralıya tıbbi araç ve gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle, sağlık ekibi gelinceye kadar, ilaçsız uygulamaları yapan, konuyla ilgili eğitim sonunda ilk yardımcı sertifikası almış kişilerdir.

Sertifika süresinin üç yıl olduğu ve sertifika alan kursiyerlerin her üç yılda bir gün temel ilkyardım uygulamaları eğitimden geçirilecekleri belirtildi.

Günümüzde teknolojiye paralel olarak gelişmelerin yaşandığı, kırsal alanlardan büyükşehirlere göç, kent yaşmında gün geçtikçe kalabalıklaşan nüfus, trafik yoğunluğu, gıda, çevre vb. alanlarda yaşanan sorunlar hayatı riskli hale getirdiği günümüzde her ferdin can güvenliği için “Temel İlkyardım Uygulamaları” eğitimi almaları dileğiyle…