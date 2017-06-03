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Güçlü Çezik
03 Haziran 2017
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İlker Yücel’i Bırakın


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Sözcü’ye yapılan operasyonun ardından, bugün de Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel tutuklandı.

Üstelik İlker Yücel, yalnızca yayınladıkları bir haberle ilgili olarak suçlanıyor. Yani gazetecilik faaliyetiyle ilgili bir suçlama. Ortada bunun dışında hiçbir suçlama yok!

Ne diyelim?

Bu hatadan bir an önce dönülmeli ve İlker Yücel derhal serbest bırakılmalıdır.

Artık ülkede hukukun üstünlüğü değil, üstünlerin hukuku var.

Yandaş gazeteysen, yandaş televizyonsan, Atatürk’e ve ölmüş validesine, evlatlıklarına, yakınlarına en iğrenç, en sapıkça iftiraları atabilir, bu iğrençlikleri özgürce yayınlayabilirsin.

Yasalarımızda bunu yapmak apaçık hapis cezası gerektirse de, hiç kimse seni yargılayıp hapse atmaz.

Ama yandaş değilsen, normalde bir habercilik başarısı sayılması gereken, cumhurbaşkanının nerede olduğu haberi bile suç sayılır, içeri tıkılırsın.

Ya da, hiçbir yandaş gazetenin genel yayın yönetmeni, sayısız yalan haber ve attıkları sayısız iftiraya rağmen hiç tekzip yayınlamadıkları için bugüne kadar hiç tutuklanmadığı halde, yandaş değilsen yasaya aykırı bir tekzibi yayınlamayı reddettiğin için bile tutuklanırsın.

Ah benim güzel ve çileli ülkem…

Ülkenin yaşanmaz hale geldiğini, demokrasiden, düşünce özgürlüğünden, hoşgörüden, halkın haber alma özgürlüğünden eser kalmadığını hiç şüphem yok ki Allah görüyor, ama şu Ramazan gününde kullar görüyor mu?

İlker Yücel’e ve Aydınlık Gazetesi camiasına geçmiş olsun diyor, Yücel’in derhal özgürlüğüne kavuşmasını diliyorum.

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