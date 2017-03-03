İLHAM SENDE GİZLİ

Değerli Mücadele Okurları, 19 Şubat 2016’da yazdığım şiirimi konuşacak bugünkü yazım.

Henüz bahar gelmemiş bile.

Ama dökülmüş satırlar papatyaya, gelinciğe..

Hani bir önceki yazımda,

Boynu hep bükük papatyaların,

Ağlamaklı hep gelincikler dediğim…

‘Sessizce’ adını koyduğum şiir’e…

Nasıl ki bahar’a hasretler kadar yakınsa papatya,

Vuslat da kalpler kadar yakın sevgiliye…

Tek mevsim ömür dedikleri…

Saatler hep ayrılığa kurulu.

Yine de geçmezse özlemi mevsimin,

İlhamı sinsin üstüne…

Sinsin ki,

Seni konuşsun şiirler…

Peki nerede dersiniz,

Bu mevsim çiçekler?…

BİR PAPATYA BİR GELİNCİK

Gözlerinde yokluğunun adıyım şimdi,

Varlığını gizlemiş usulca yaprakların

Ondandır ki kıyamam,

Seviyor sevmiyor deyip tüketmeyeceğim yapraklarını,

Öylesine çok seviyorum ki zaten,

Ağlamasın yaprakların.

Kokmaz mısın sinmiş hasretinin kokusu,

Buram buram üstüne.

Öyle ya,

Kök salmış sevdam dillenmiş benliğine…

Papatya bahçelerinden kopup gelsem,

Gelincikler selamlar sevgimi.

Gelincikler al kırmızısı yemyeşil çayırlarda,

Papatyalarsa uzanır huzura mutluluğa

Dile gelirsin de adına söylenir tüm şiirler.

Olur ya gelmezsen bu mevsim,

Varsın senden geriye bana kalsın,

Bir papatya bir gelincik.

Ben ilhamını sana gizler yine gelirim…