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Şükrü Turan Ergün
03 Mart 2017
Yazarlar

İLHAM SENDE GİZLİ


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Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com

Değerli Mücadele Okurları, 19 Şubat 2016’da yazdığım şiirimi konuşacak bugünkü yazım.
Henüz bahar gelmemiş bile.
Ama dökülmüş satırlar papatyaya, gelinciğe..
Hani bir önceki yazımda,
Boynu hep bükük papatyaların,
Ağlamaklı hep gelincikler dediğim…
‘Sessizce’ adını koyduğum şiir’e…
Nasıl ki bahar’a hasretler kadar yakınsa papatya,
Vuslat da kalpler kadar yakın sevgiliye…
Tek mevsim ömür dedikleri…
Saatler hep ayrılığa kurulu.
Yine de geçmezse özlemi mevsimin,
İlhamı sinsin üstüne…
Sinsin ki,
Seni konuşsun şiirler…
Peki nerede dersiniz,
Bu mevsim çiçekler?…
BİR PAPATYA BİR GELİNCİK
Gözlerinde yokluğunun adıyım şimdi,
Varlığını gizlemiş usulca yaprakların
Ondandır ki kıyamam,
Seviyor sevmiyor deyip tüketmeyeceğim yapraklarını,
Öylesine çok seviyorum ki zaten,
Ağlamasın yaprakların.
Kokmaz mısın sinmiş hasretinin kokusu,
Buram buram üstüne.
Öyle ya,
Kök salmış sevdam dillenmiş benliğine…
Papatya bahçelerinden kopup gelsem,
Gelincikler selamlar sevgimi.
Gelincikler al kırmızısı yemyeşil çayırlarda,
Papatyalarsa uzanır huzura mutluluğa
Dile gelirsin de adına söylenir tüm şiirler.
Olur ya gelmezsen bu mevsim,
Varsın senden geriye bana kalsın,
Bir papatya bir gelincik.
Ben ilhamını sana gizler yine gelirim…

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