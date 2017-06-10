Ä°klimler Ä°yice Bozuldu

09 Haziran 2017 Yazarlar

DÃ¼nden beri, AydÄ±n Ã§iftÃ§isini ve Ã¼reticisini Ã¼zen haberler peÅŸpeÅŸe geldi. Ã–nce, AydÄ±n OvasÄ±'nÄ±n "BÃ¼yÃ¼k Ova" kapsamÄ±na alÄ±nmasÄ±nÄ± "MÃ¼jde!" diye duyuran bir AKP'li vekili yalanlarcasÄ±na, Mahmut Nedim BarÄ±ÅŸ Ã§Ä±ktÄ± ve bir aÃ§Ä±klama yaparak, AydÄ±n OvasÄ±'nÄ±n Ã¶nemli bir kÄ±smÄ±nÄ±n koruma kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Mahmut Nedim BarÄ±ÅŸ, Resmi Gazete'de sÃ¶z konusu yasanÄ±n eki olarak yayÄ±nlanan haritanÄ±n, AydÄ±n ovasÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± iÃ§ermediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Bu aÃ§Ä±klama Ã¼zerine, AKP cephesinden tam da alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuz tarzda bir aÃ§Ä±klama geldi: "O h...