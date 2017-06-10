Ä°klimler Ä°yice Bozuldu

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Haziran ayÄ±nÄ±n ortalarÄ±na gelmemize raÄŸmen, yaÄŸÄ±ÅŸlar sÃ¼rÃ¼yor.
Oysa ÅŸu gÃ¼nlerde AydÄ±n’da yaz mevsimi iyiden iyiye kendini hissettirmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ olurdu.
YaÄŸÄ±ÅŸlar normalde Ã§iftÃ§i iÃ§in, tarÄ±m iÃ§in elbette iyidir, berekettir.
Ama yaÄŸÄ±ÅŸlar da eskisi gibi dengeli deÄŸil ki artÄ±k.
KaÃ§ gÃ¼ndÃ¼r her yerden sel, dolu ve zarar ziyan haberleri geliyor.
Ä°nsanoÄŸlu, ormanlarÄ±, Ã§evreyi, bitki Ã¶rtÃ¼sÃ¼nÃ¼ tahrip ettikÃ§e, aÄŸaÃ§larÄ± kesip yerlerine beton yÄ±ÄŸÄ±nlarÄ±, Ã§evreyi mahveden tesisler kurdukÃ§a, doÄŸanÄ±n ve iklimlerin de dengesi bozuluyor.
Ä°nsanlarÄ±mÄ±z, kendi sonumuzu kendi ellerimizle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶rmedikÃ§e, insanoÄŸlunu bekleyen yokoluÅŸ da hÄ±zla yaklaÅŸÄ±yor bence.YAZARIN TÃœM YAZILARI
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