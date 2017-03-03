İğneyi Kendimize, Çuvaldızı Almanya’ya…

Bakan Bekir Bozdağ’ın Almanya’daki “evet” toplantısının engellenmesi yalnızca AKP’ye değil, ülkemize karşı yapılmış bir harekettir.

Çünkü Bekir Bozdağ Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin bir bakanıdır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin bir bakanının yasal bir toplantısını iptal etmek ne NATO müttefikliğine, ne de demokrasiye sığar…

Zaten bizim yıllardır söylediğimiz de bu değil miydi?

Başta Almanya, ABD ve bazı AB üyesi ülkeler olmak üzere, NATO müttefikimiz olan ülkelerin PKK’yı ve bilumum gerici ve bölücü terör örgütlerini yıllardır desteklemelerinin, silah vermelerinin düşmanca bir tutum olduğunu ve ülkemizi yönetenlerin buna karşılık vermeleri gerektiğini söylemiyor muyduk?

Ama lafla değil, yurtiçi mitinglerde kendi seçmenlerine bu ülkeleri şikayet ederek değil, mesela İncirlik Üssü’nü kapatmak gibi somut eylemlerle karşılık verilmesi gerektiğini savunmuyor muyduk?

Bütün bunlar bir kenara…

Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir resmi temsilcisine böyle bir muamele yapılamaz. Hiçbir ülkenin haddine değildir ve başta CHP olmak üzere muhalefetten de bu konuda hükümeti destekleyen, Almanya’yı kınayan ve eleştiren açıklamalar yapılmasını çok yerinde ve doğru buluyorum.

Dış politikada olması gereken budur. Bu bir siyasi parti meselesi değildir. Ülkemizin çıkarları ve devletimizin itibarı bütün siyasi partilerimizin üstündedir ve iç siyasete malzeme yapılmamalıdır.

Şimdi Almanya’nın bu son çifte standart uygulaması karşısında elbette çuvaldızı Almanya’ya batıracağız, elbette kendi devletimizin itibarına yönelik bu yakışıksız muameleye tepki göstereceğiz.

Ama şimdi Almanya’da yaşanan bu çirkin ve yakışıksız olaydan sonra, AKP ve ülkemizi yöneten siyasetçiler de iğneyi kendilerine batırmalıdırlar.

Evet, Almanya’nın Bakan Bozdağ ve Nihat Zeybekci’nin toplantılarını iptal etmesi demokrasiyle bağdaşmaz.

Peki ya AKP ve ülkemizi yöneten siyasi kadrolar da benzeri yasaklamaların ve engellemelerin çok daha fazlasını yapmıyorlar mı?

En basit örneği kendi şehrimizden hatırlatalım:

Vatan Partisi Sevgi Yolu’nda “Hayır” standı açmak istedi engellendi. “Evet” standı açsalar engellenirler miydi?

Stand açamayınca “Aydınlı hemşehrilerimize bari elden broşür dağıtalım” dediler o da engellendi.

Bunu nereye koyacağız?

Meral Akşener’in toplantılarının nasıl engellendiğini bilmeyen var mı?

Ümit Özdağ’ın toplantı salonlarının nasıl iptal edildiğini?

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun toplantılarının da?

Türkiye’nin bazı illerinde miting yasağı getirilip de, Erdoğan’ın o şehirlerdeki mitingleri için yasakların kaldırıldığını?

Türkiye’nin hiçbir şehrinde, hiçbir ilçesinde AKP’li belediyeler kamunun ortak malı olan salonlarda “Hayır” toplantılarına izin vermiyor.

Yalnızca belediyelerle de kalsa iyi, özel otellere bile mahalle baskısı yapılarak salon rezervasyonları iptal ediliyor.

Ne farkı kaldı Almanya’nın yaptığından?

Bir fark var.

Üstelik Almanya’daki yasaklama ile Türkiye’deki bu engellemeler arasında çok çok önemli bir fark var:

Almanya’daki yasaklama, bir yabancı ülkenin bir başka ülkeye getirdiği bir kısıtlama.

Yani Alman değilsin, Almanya’nın bir partisi değilsin, Almanya’nın bir siyasetçisi değilsin.

Ama biz burada kendi ülkemizde bu yasakları yaşıyoruz.

Yabancıların AKP’li bakana reva gördüğü yasakçı muamelenin kat kat fazlasını, bizzat AKP’li kadrolar halkımızın yarısına reva görmüş olmuyor mu? Sırf referanduma sunulan 18 maddeyi ikna ediği bulmadıkları için, çeşitli farklı endişe ve gerekçelerden dolayı bu pakete “Hayır” diyecekler diye, bu memleketin milyonlarca evladına yabancı muamelesi yapmak Allah’tan reva mıdır?

Peki demokrasi midir? Halkımıza, seçmenlerimize “evet” ve “hayır” olmak üzere 2 seçenek sunuyorsanız, “Hayır” seçeneğini savunanların demokratik hakkı olan çalışmaları neden engelliyorsunuz? Yandaş kanallarda “Hayır”ı savunan partilerin liderleriyle birlikte neden açık oturumlara katılmıyorsunuz?

Millî iradeye güveniyorsanız neden kaçınıyorsunuz? Bırakınız isteyen “evet”i, isteyen “hayır”ı seçmenlerimize anlatsın, halkımız kararını özgürce versin, millî irade özgürce sandığa yansısın.

Kısacası, dilerim ki AKP’li kadrolar ve devlet makamlarındaki siyasetçiler, Almanya’nın kendilerine yaptığı bu ayıptan sonra biraz olsun özeleştiri yaparlar ve benzer yasaklamaları bizzat kendi vatandaşlarımıza, kendi halkımıza yapmaktan, halkımızın yarısına yabancılara yaptığı muameleyi yapmaktan vazgeçerler.