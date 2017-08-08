Zira zenginlik ruhta olur cepte değil…

Hele ki Müslüman kimliğiyle dolaşıyorsan, altındaki yat değil Allah’ın yanında edineceğin kat önemlidir…

Ve Allah’ın olanı Allah’a ikram edip o katlara girilmiyordur sanırım…

Ruhunun ederincedir Allah katında değerin, yatının ederince değil…

Eyy Arap görünümlü kapitalist düzen hokkabazları, ENKAZ’ın kelime karşılığı, kirlenmiş kokuşmuş zihniyetleriniz, satılık inançlarınız, kitaba uymazlığınız, haramı helal görmeniz, kadına, çocuğa değer vermemeniz, kendinizi Allah’a eş koşmanızla bizzat sizsiniz…

Bu Millet, Türk Milleti, Lazı, Kürdü, Çerkesi, Alevisi, Sünnisi, Şafisi, Hristiyanı, Musevisi, Rumu, kurucuları Çanakkale Şehitliği’ndedir merak eden gidip bakabilir…. Gocunan ENKAZ altında kalabilir dert değil, Türk Milleti’nin İÇERİĞİ MÜCADELE’dir…

Arap’ın ENKAZ’ı, Türk’ün MÜCADELE’sinden değerli midir değil midir ona karar verecek olan bizler değiliz, Allah’tır…

Zira bizim bu Dünya’ya altından saray dikmek gibi bir niyetimiz hiç olmadı, olamaz da…

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!…

demektir İçerik…diye düşünürsek şöyle bir, sanırım tek kelime yeterdi anlatmaya;Varlığını hayatı boyunca verdiğilere borçlu bir milletiz biz…100 yıllık varlığımızdeğil biz,atihidir…arayanlar, altına gömülü ancak insanlıktan uzak bir toplum hayatı yaşayanülkelerine bakmalıdırlar…