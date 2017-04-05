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Güçlü Çezik
05 Nisan 2017
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Hüsnü Bozkurt’a İftira ve Linç Kampanyası


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Senin benim gibi, kahvedeki sade vatandaş gibi konuşmaması davranmaması gereken, devlet adamlığına yakışır bir ciddiyetle konuşması ve davranması gereken koca koca siyasetçiler, halkı “evet”e ikna edebilmek için her türlü yolu deniyorlar.

18 maddelik anayasa değişikliği paketinin, demokratik rejimi nasıl mahvedeceğini, ülkemiz ve milletimiz için ne büyük tuzaklar barındırdığını anlatan en onurlu siyasetçileri bile hedef göstermekten, onların sözlerini çarpıtmaktan geri durmuyorlar. Bu söylemleriyle toplumu birbirine karşı daha da kışkırtıyor, kutuplaştırıyorlar. Düşmanlıkları ve nefreti derinleştirecek söylemlerden hiç çekinmiyorlar.

Bunu yaparken de en güvendikleri destek, ellerindeki devasa medya gücü. Çünkü “hayır”cıları hedef gösteren, gerçek dışı, iftira niteliğindeki her açıklama, her türlü asılsız itham, hiç abartmadan söylüyorum ki, en az 100 uydu kanalında yayınlanıyor. İnanmıyorsanız sayabilirsiniz! Fazlası var, eksiği yok.

Üstelik bu kanalların büyük çoğunluğu da, ne yazık ki seçmenlerimizin en çok izlediği kanallar.

Tabii ki yüzlerce kanalda bu yalanlar ve iftiralar yayınlanınca, televizyon izleyen seçmenler de gerçeği öğrenmek şansından mahrum kalıyorlar. Hayırcıların ne dediğini ekranlarda izleme şansı olmayan, anayasa profesörlerinin itirazlarından habersiz olan, gerçekleri izleyemeyen milyonlarca seçmenin, özgürce, aldanmadan ve kendi iradesi ile karar vermesi mümkün mü?

“Evet”i seçmenlerimize anlatamadıkları için, getirilen rejim değişikliğinin gerekçelerini ve sonuçlarının ne olacağını halka izah edemedikleri için, ülkemizin ve halkımızın hangi sorununa nasıl çözüm getireceğine seçmenlerimizi ikna edemedikleri için, tıpkı bir doğu bloğu ülkesi gibi, bütün televizyonlarda, meydanlarda ve salon toplantılarında hayırcılara her türlü sansürü ve engellemeyi uyguluyorlar.

İşte bu yöntemlerle iftira ve linç kampanyasının hedefine koydukları son isim de, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt oldu.

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Hüsnü Bozkurt’un Uğur Dündar’a konuk olduğu o geceki Halk Arenası programının tamamını izledim.

Programı izlemeyip peşin hükümle “Denize dökmek” iftiralarına inananlar için özetleyeyim:

3 saati aşkın upuzun bir programda Hüsnü Bozkurt’un ne kadar çok şey söylediğini kolayca tahmin edebilirsiniz. Konuşmasının başında, referanduma sunulan bu paketi bir anayasa paketi olarak göremediğini, Emperyalistlerin geçmişte bize dayattığı Sevr antlaşmasının bugün tekrar önümüze konması gibi gördüğünü, bu paketin taslağının AKP tarafından hazırladığına inanmadığını, dışarıdan dayatıldığına inandığını söyledi.

Hüsnü Bozkurt’un, programın sonunda söylediği sözlerin en önemli ayrıntısı şu; Yukarıda anlattığım uzun açıklamaları gözardı edip, Bozkurt’un bir sözünü cımbızlarsanız, üstelik de o bir cümledeki çok önemli bir kelimeyi kasıtlı olarak değiştirir ve çarpıtırsanız, kötü niyetli olduğunuzdan zerre şüphe kalmaz!

Bozkurt konuşmasının sonunda, en başta söylediği o Sevr andlaşmasına atıf yaparak, “Evet de çıksa, Emperyalistleri yine denize dökeriz” dedi. Asla “Evetçileri denize dökeriz” dedi. Emperyalistler derken de, programın başında belirttiği, geçmişte Sevr’i dayatan, bugün de rejim değişikliğini dayatan Emperyalist dış güçleri kastetti.

Daha da inanmayan varsa, Türkiye’de referandum kararının hemen ardından, Barzani’nin Türkiye’ye gelişini, bayrak skandalını, Barzani’nin Kuzey Irak’a döner dönmez Evet kampanyasına başladığını, ardından Kerkük’e Barzanistan flaması astığını, yetmezmiş gibi 1-2 gün önce de Kuzey Irak’ta bağımsızlık referandumu yapacaklarını açıkladığını hatırlasın.

Daha Türkiye’deki referandum oylaması yapılmadan, Barzanistan’ın bağımsızlık referandumu yapacağını açıklamasını birazcık akılla, izanla, fikirle değerlendirmek gerekmez mi? Arada bir bağlantı var mı, yok mu diye kafa yormak gerekmez mi?

Barzani Türkiye’ye gelip de ne görüştü? Kuzey Irak’a döner dönmez kimden cesaret aldı da Kerkük’e bayrağı dikti, bağımsızlık referandumu kararını açıkladı? Şapkayı önümüze koyup bunları ciddi ciddi düşünmemiz gerekmez mi?

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Barzani Kuzey Irak’ta bağımsızlık referandumu yaptığı zaman, yalnızca Irak’ın kuzeyiyle mi yetinecek?

Barzanistan haritasında, Türkiye’nin yarıya yakını da yer alıyor. Çarşamba’ya bakıp, Perşembe’nin gelişini nasıl görmeyiz?

Herşey bir yana, bu sorulara Türkiye’deki siyasetçilerin yanıt vermesi gerekmez mi?

Ey sevgili seçmen, aldanmamak için, lafa değil icraate bakmak gerekir.

Söyleme değil, eyleme bakmak gerekir.

Biz Kurtuluş Savaşı’nı, “Ey Trikopis” diyerek kazanmadık.

Kıbrız Barış Harekatı’nı da, “Ey Makarios” diyerek kazanmadık.

O yüzden, eğer kulaktan dolma iftiralara ve linç kampanyalarına inanıp aldanmak istemiyorsan, Hüsnü Bozkurt’un o programını internette kolayca izleyebilirsin, Hüsnü Bozkurt gerçekte ne demiş, ağzından evet diyenleri denize dökmek şöyle dursun, bunu ima eden en küçük söz çıkmış mı kendi kulaklarınla işitebilirsin.

Tabii ki işitmek istersen…

Bu ülkede yıllardır “gönüllü aldananlar”a zaten diyebileceğimiz hiçbir sözümüz kalmamıştır. “Gönüllü aldananlar”ın ülkemizi ne hale getirdiğini sizlerin takdirine bırakıyorum.

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