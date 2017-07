Hilafet Gafleti!

16 Nisan’da mühürsüz oy skandalıyla millî iradenin gasp edilmesinden cesaret alan çevreler, farkında mısınız bilmem ama daha şimdiden sanki Hilafet ilan edilmiş gibi davranıyor ve konuşuyorlar.

Bazı başdanışmanların söz ve eylemlerine bakın, bazı üst düzey yandaşların söz ve eylemlerine bakın, bu ihtirası apaçık göreceksiniz!

Ortadoğu’ya, Suriye’ye, Kuzey Irak’a yönelik dış politika söylemlerinde de aynı Hilafet hevesleri, aynı Yeni Osmanlıcı hayaller apaçık belli oluyor. Besbelli ki, tüm yetkiler bile yetmiyor, adı konulmamış bir halife yaratılmaya çalışılıyor!

Zaten içte ve dışta ülkemizin bunca felaketleri yaşamasının, 15 Temmuz darbe girişiminin, ardından halkımızın bütün demokratik haklarının ve anayasamızın askıya alındığı OHAL rejiminin altında yatan en büyük neden de budur, bu ayakları yere basmayan, dünya ve Türkiye gerçeklerinden uzak, boş hayal alıp, boş hayal satan, halkımızı ve ülkemizi de boş hayaller peşinde tehlikeli bir uçuruma sürükleyen, mezhep temelli bu ihtiraslı ve narsist iç ve dış politikalardır.

Ama Atatürk, ta 1927’den bizlere sesleniyor ve bunun ne vahim bir gaflet olduğunu, Türk milletini ne büyük felaketlere sürükleyeceğini, engin bir bilgi birikimiyle, müthiş bir ifade gücüyle, çarpıcı sözlerle Nutuk’ta şöyle anlatıyor:

“Hilâfet konusunda halkın şüphe ve endişesini gidermek için, her yerde gerektiği kadar konuştum ve açıklamalarda bulundum. Kesin olarak belirttim ki, milletimizin kurduğu yeni devletin mukadderatına, işlerine, bağımsızlığına, ünvanı ne olursa olsun hiç kimseyi karıştıramayız! Milletin kendisi, kurduğu devleti ve onun bağımsızlığını koruyor ve sonsuz olarak da koruyacaktır! Millete anlattım ki, bütün Müslümanları içine alan bir devlet kurmak görevi ile yükümlü imiş gibi hayal edilen bir halifenin, görevini yerine getirebilmesi için, Türkiye Devleti ve onun bir avuç nüfusu, halifenin emrine tâbi tutulamaz. Millet buna razı olamaz! Türk halkı bu kadar büyük bir sorumluluğu bu kadar mantıksız bir görevi üzerine alamaz. Milletimiz, yüzyıllarca bu anlamsız ve boş görüşten hareket ettirildi. Fakat ne oldu? Her gittiği yerde milyonlarca insan bıraktı. Yemen çöllerinde kavrulup yok olan Anadolu evlâtlarının sayısını biliyor musunuz? dedim. Suriye’yi, Irak’ı elden çıkarmamak için, Mısır’da barınabilmek için, Afrika’da tutunabilmek için ne kadar insan telef oldu, bunu biliyor musunuz? Ve sonuç ne oldu görüyor musunuz? dedim. Halife’ye dünyaya meydan okutmak ve onu bütün İslâm Dünyasının işlerinde söz ve yetki sahibi kılmak düşüncesinde olanlar, bu görevi yalnız Anadolu halkından değil, onun sekiz on katı nüfusa sahip olan büyük Müslüman kitlelerinden beklemelidirler! Yeni Türkiye’nin ve Yeni Türkiye halkının, artık, kendi varlık ve mutluluğundan başka düşünecek bir şeyi yoktur… Başkalarına verilecek bir zerresi kalmamıştır! dedim. Bir başka noktayı da halka iyice açıklayabilmek için şunları söyledim : Bir an için farz edelim ki, dedim; Türkiye söz konusu görevi kabul etsin… Bütün İslâm dünyasını bir noktada birleştirerek yönetmek gayesinde yürüsün ve başarmış da olsun! Pekâlâ ama, uyruğumuz ve idaremiz altına almak istediğimiz milletler, derlerse ki bize büyük hizmetler ve yardımlar yaptınız, teşekkür ederiz. Fakat, biz bağımsız kalmak istiyoruz. İstiklâl ve hâkimiyetimize kimsenin karışmasını uygun bulmayız! Biz kendi kendimizi yönetmeye muktediriz. O zaman Türk halkının bütün bu gayret ve fedakârlığı yalnızca bir teşekkür ve dua almak için mi göze alınacaktır? Görülüyordu ki, boş bir istek ve heves için, bir vehim ve hayal için, Türk halkını mahvetmek istiyorlardı. Hilâfet ve halifeye görev ve yetki vermek düşüncesinin temelinde yatan esas bundan ibaretti. Efendiler, halka sordum: Bir İslâm devleti olan İran ve Afganistan, halifenin herhangi bir yetkisini tanır mı? tanıyabilir mi? Haklı olarak tanıyamaz. Çünkü, böyle bir yetki, devletinin istiklâlini milletinin hâkimiyetini ortadan kaldırır. Millete şunu da hatırlattım ki, kendimizi dünyanın hâkimi zannetmek gafleti, artık devam etmemelidir. Dünyanın durumunu ve dünyadaki gerçek yerimizi tanımamaktaki gafletle, gafillere uymakla milletimizi sürüklediğimiz felâketler yetişir! Bile bile aynı faciayı devam ettiremeyiz…”