HEYKELÄ° DEÄžÄ°L BUNLARI KALDIR

78 yÄ±l Ã¶nce Hakk’a yÃ¼rÃ¼yenÂ AtatÃ¼rk’Ã¼n heykellerini kaldÄ±rmakla uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±na…

KaldÄ±rabiliyorsan GeÃ§ici Vergi‘yi kaldÄ±r mesela…

Deprem vergisini kaldÄ±r…

GÃ¼cÃ¼n yetiyorsa,Â GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi‘ni kaldÄ±r, AB’nin koyduÄŸu vizeleri kaldÄ±r…

YÄ±llardÄ±r KÄ±brÄ±s‘a bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n uyguladÄ±ÄŸÄ± ambargoyu kaldÄ±r…

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki 17 adamÄ±zdan Yunan BayraÄŸÄ±’nÄ± kaldÄ±r…

MillÃ® iradeye gerÃ§ekten gÃ¼veniyorsan, 1980 darbesinin Ã¼rÃ¼nÃ¼ SeÃ§im BarajÄ±‘nÄ± kaldÄ±r mesela…

Millet iradesine ambargo koyma, bir dahaki seÃ§imde yÃ¼zde 30’larÄ±, 40’larÄ± kaÃ§ parti alabilecek gÃ¶relim bakalÄ±m…

Millet, Meclis’teki partilere gerÃ§ekten ilk tercihleri olduÄŸu iÃ§in mi oy veriyormuÅŸ hep beraber Ã¶ÄŸrenelim…

Milletin gerÃ§ek iradesi nasÄ±l tecelli edecek, anlayalÄ±m…

YÃ–K‘Ã¼ kaldÄ±r mesela… 2002’de en bÃ¼yÃ¼k seÃ§im vaatlerin arasÄ±nda olan bu icraati gerÃ§ekleÅŸtir…

Asgari Ã¼cretten aldÄ±ÄŸÄ±n vergiyi kaldÄ±r, gariban emekÃ§iler bayram etsin…

YayÄ±n yasaklarÄ±nÄ± kaldÄ±r, gerÃ§ekleri kendi seÃ§menlerinin Ã¶ÄŸrenmesinden yana bir endiÅŸen yoksa eÄŸer…

Medya Ã¼zerindeki sansÃ¼rÃ¼ kaldÄ±r…

TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimi kaldÄ±r…

Senden Ã¶nceye kadar, AtatÃ¼rk TÃ¼rkiyesi’nin en Ã¼cra kÃ¶ye bile ulaÅŸtÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± kÃ¶y okullarÄ±nÄ± yeniden aÃ§, ayaÄŸÄ±nda ayakkabÄ± bile olmayan fakir kÃ¶y Ã§ocuklarÄ± yeniden kendi kÃ¶ylerinde okula gidebilsinler, yobazlarÄ±n yurtlarÄ±nda cayÄ±r cayÄ±r yanmasÄ±nlar, tecavÃ¼ze, tacize uÄŸramasÄ±nlar, beyinleri yÄ±kanÄ±p suikastÃ§i, darbeci olmasÄ±nlar…

YasadÄ±ÅŸÄ± kaÃ§ak yurtlarÄ± kaldÄ±r…

Ã‡iftÃ§inin gÃ¼bresinden, yeminden, tarÄ±m harcamalarÄ±ndan vergiyi kaldÄ±r…

AkaryakÄ±ttan dÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± vergisini kaldÄ±r…

DÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± kÃ¶prÃ¼lerinden, yollarÄ±ndan, tÃ¼nellerinden falan, fahiÅŸ Ã¼cretleri kaldÄ±r…

2002’de sÃ¶z verdiÄŸin gibi, YoksulluÄŸu, YolsuzluÄŸu, YasaklarÄ± ve iÅŸsizliÄŸi kaldÄ±r…

Yine 2002’de sÃ¶z verdiÄŸin gibi, devletten bÃ¼rokrasiyi kaldÄ±r mesela…

YurttaÅŸÄ±n herhangi bir kuruma en kÃ¼Ã§Ã¼k bir baÅŸvurusunda bile, nÃ¼fus cÃ¼zdan sureti, ikametgah, sabÄ±ka kaydÄ±, noter tastiÄŸi, bilmem ne bilmem ne belgesi, cart-curt formu diye 5-10 Ã§eÅŸit belge istenmesin artÄ±k. Ä°ÅŸletmelerden her ay, her yÄ±l 30 Ã§eÅŸit evrak istenmesin tekrar tekrar…

E-devlete geÃ§tin gÃ¼ya, bu kÄ±rtasiyeyi kaldÄ±r, yurttaÅŸÄ±n baÅŸvurduÄŸu kurum, TC kimlik numarasÄ±ndan tek sorgulamayla iÅŸini halletsin, diÄŸer bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±n veritabanlarÄ±na eriÅŸip vatandaÅŸÄ±n bÃ¼tÃ¼n seceresini ekranda gÃ¶rsÃ¼n, onay versin. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z 20 sene Ã¶nceki gibi, bu Ã¼lkeye internet gelmemiÅŸ gibi hÃ¢lÃ¢ devlet kurumlarÄ± arasÄ±nda mekik dokumasÄ±n.

KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n girdiÄŸi saÃ§ma sapan sÄ±navlarÄ± kaldÄ±r mesela…

Devlette torpili, adam kayÄ±rmayÄ±, kadrolaÅŸmayÄ±, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, taÅŸeronlaÅŸmayÄ± kaldÄ±r…

Kamuya giriÅŸ sÄ±navlarÄ±ndaki partizanlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±r, yalnÄ±zca en iyi, en yetenekli ve en Ã§alÄ±ÅŸkan insanlar kadroya girsinler, en iyi hizmeti versinler…

Et, saman, yem ithalatÄ±nÄ±, enerjide dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±r kaldÄ±rabiliyorsan…

Sanayide, tarÄ±mda, hayvancÄ±lÄ±kta, teknolojide, enerjide yerli Ã¼retimi ayaÄŸa kaldÄ±r, Ã¼lkeyi ÅŸahlandÄ±r…

Binlerce asker ve sivilimizin kanÄ±na giren, terÃ¶r yuvasÄ± KANDÄ°L‘e kara harekatÄ± yap, KANDÄ°L’i sonsuza dek haritadan kaldÄ±r mesela…

Yok eÄŸer illa ki heykellerle, anÄ±tlarla uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m diyorsan…

Devlete isyan etmiÅŸ bÃ¶lÃ¼cÃ¼ elebaÅŸÄ±larÄ±n heykellerini kaldÄ±r mesela…

Ya da sÃ¶zÃ¼n geÃ§iyorsa, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na dikilen SÃ¶zde Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± anÄ±tlarÄ±nÄ± kaldÄ±r…

Hepimiz “Helal olsun!” diyelim, sana dua edelim…

UyuÅŸturucu, sigara, iÃ§ki, kara para kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±r…

Sokak ortasÄ±nda hamileleri tekmeleyen, kadÄ±nlara uÃ§an tekme atan, Sivas’ta, MaraÅŸ’ta insanlarÄ±mÄ±zÄ± diri diri yakan zihniyeti ortadan kaldÄ±r…

Birlik ve beraberliÄŸe, dayanÄ±ÅŸmaya ve huzura her zamankinden Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z var.

KaldÄ±rabiliyorsan, bu tehlikeli gidiÅŸatÄ±, bu kutuplaÅŸmayÄ±, bu dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve bu nefret sÃ¶ylemini tarihin tozlu raflarÄ±na kaldÄ±r…

AtatÃ¼rk’Ã¼n adÄ±nÄ±, heykellerini kaldÄ±rmak, bu sorunlardan hangisini Ã§Ã¶zecek?

Senden sonra senin adÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n meydanlardan, sokaklardan, okullardan, kurumlardan kaldÄ±rsalar, seÃ§menlerin ne hissederdi?

“Sana yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemediÄŸin ÅŸeyi, baÅŸkasÄ±na yapma” dÃ¼sturu, dinin ve iyi ahlÃ¢kÄ±n gereÄŸiyse…

Birlik beraberliÄŸimizi bozan bu AtatÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, toplumsal gerilimi tÄ±rmandÄ±ran bu dayatmalarÄ± kaldÄ±r, bizi birleÅŸtir…

Ãœlkenin bunca bÃ¼yÃ¼k sorunu, bunca ÅŸehidimiz varken…