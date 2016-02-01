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GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik
24 AralÄ±k 2016
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HEYKELÄ° DEÄžÄ°L BUNLARI KALDIR


GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik
guclucezik@hotmail.com
Ãœlkenin bunca bÃ¼yÃ¼k sorunu, bunca ÅŸehidimiz varken…

78 yÄ±l Ã¶nce Hakk’a yÃ¼rÃ¼yenÂ AtatÃ¼rk’Ã¼n heykellerini kaldÄ±rmakla uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±na…
KaldÄ±rabiliyorsan GeÃ§ici Vergi‘yi kaldÄ±r mesela…
Deprem vergisini kaldÄ±r…
GÃ¼cÃ¼n yetiyorsa,Â GÃ¼mrÃ¼k BirliÄŸi‘ni kaldÄ±r, AB’nin koyduÄŸu vizeleri kaldÄ±r…
YÄ±llardÄ±r KÄ±brÄ±s‘a bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyanÄ±n uyguladÄ±ÄŸÄ± ambargoyu kaldÄ±r…
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki 17 adamÄ±zdan Yunan BayraÄŸÄ±’nÄ± kaldÄ±r…
MillÃ® iradeye gerÃ§ekten gÃ¼veniyorsan, 1980 darbesinin Ã¼rÃ¼nÃ¼ SeÃ§im BarajÄ±‘nÄ± kaldÄ±r mesela…
Millet iradesine ambargo koyma, bir dahaki seÃ§imde yÃ¼zde 30’larÄ±, 40’larÄ± kaÃ§ parti alabilecek gÃ¶relim bakalÄ±m…
Millet, Meclis’teki partilere gerÃ§ekten ilk tercihleri olduÄŸu iÃ§in mi oy veriyormuÅŸ hep beraber Ã¶ÄŸrenelim…
Milletin gerÃ§ek iradesi nasÄ±l tecelli edecek, anlayalÄ±m…
YÃ–K‘Ã¼ kaldÄ±r mesela… 2002’de en bÃ¼yÃ¼k seÃ§im vaatlerin arasÄ±nda olan bu icraati gerÃ§ekleÅŸtir…
Asgari Ã¼cretten aldÄ±ÄŸÄ±n vergiyi kaldÄ±r, gariban emekÃ§iler bayram etsin…
YayÄ±n yasaklarÄ±nÄ± kaldÄ±r, gerÃ§ekleri kendi seÃ§menlerinin Ã¶ÄŸrenmesinden yana bir endiÅŸen yoksa eÄŸer…
Medya Ã¼zerindeki sansÃ¼rÃ¼ kaldÄ±r…
TaÅŸÄ±malÄ± eÄŸitimi kaldÄ±r…
Senden Ã¶nceye kadar, AtatÃ¼rk TÃ¼rkiyesi’nin en Ã¼cra kÃ¶ye bile ulaÅŸtÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±ÄŸÄ± kÃ¶y okullarÄ±nÄ± yeniden aÃ§, ayaÄŸÄ±nda ayakkabÄ± bile olmayan fakir kÃ¶y Ã§ocuklarÄ± yeniden kendi kÃ¶ylerinde okula gidebilsinler, yobazlarÄ±n yurtlarÄ±nda cayÄ±r cayÄ±r yanmasÄ±nlar, tecavÃ¼ze, tacize uÄŸramasÄ±nlar, beyinleri yÄ±kanÄ±p suikastÃ§i, darbeci olmasÄ±nlar…
YasadÄ±ÅŸÄ± kaÃ§ak yurtlarÄ± kaldÄ±r…
Ã‡iftÃ§inin gÃ¼bresinden, yeminden, tarÄ±m harcamalarÄ±ndan vergiyi kaldÄ±r…
AkaryakÄ±ttan dÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± vergisini kaldÄ±r…
DÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± kÃ¶prÃ¼lerinden, yollarÄ±ndan, tÃ¼nellerinden falan, fahiÅŸ Ã¼cretleri kaldÄ±r…
2002’de sÃ¶z verdiÄŸin gibi, YoksulluÄŸu, YolsuzluÄŸu, YasaklarÄ± ve iÅŸsizliÄŸi kaldÄ±r…
Yine 2002’de sÃ¶z verdiÄŸin gibi, devletten bÃ¼rokrasiyi kaldÄ±r mesela…
YurttaÅŸÄ±n herhangi bir kuruma en kÃ¼Ã§Ã¼k bir baÅŸvurusunda bile, nÃ¼fus cÃ¼zdan sureti, ikametgah, sabÄ±ka kaydÄ±, noter tastiÄŸi, bilmem ne bilmem ne belgesi, cart-curt formu diye 5-10 Ã§eÅŸit belge istenmesin artÄ±k. Ä°ÅŸletmelerden her ay, her yÄ±l 30 Ã§eÅŸit evrak istenmesin tekrar tekrar…
E-devlete geÃ§tin gÃ¼ya, bu kÄ±rtasiyeyi kaldÄ±r, yurttaÅŸÄ±n baÅŸvurduÄŸu kurum, TC kimlik numarasÄ±ndan tek sorgulamayla iÅŸini halletsin, diÄŸer bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±n veritabanlarÄ±na eriÅŸip vatandaÅŸÄ±n bÃ¼tÃ¼n seceresini ekranda gÃ¶rsÃ¼n, onay versin. Ä°nsanlarÄ±mÄ±z 20 sene Ã¶nceki gibi, bu Ã¼lkeye internet gelmemiÅŸ gibi hÃ¢lÃ¢ devlet kurumlarÄ± arasÄ±nda mekik dokumasÄ±n.
KÃ¼Ã§Ã¼cÃ¼k Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n girdiÄŸi saÃ§ma sapan sÄ±navlarÄ± kaldÄ±r mesela…
Devlette torpili, adam kayÄ±rmayÄ±, kadrolaÅŸmayÄ±, ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, taÅŸeronlaÅŸmayÄ± kaldÄ±r…
Kamuya giriÅŸ sÄ±navlarÄ±ndaki partizanlÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±r, yalnÄ±zca en iyi, en yetenekli ve en Ã§alÄ±ÅŸkan insanlar kadroya girsinler, en iyi hizmeti versinler…
Et, saman, yem ithalatÄ±nÄ±, enerjide dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± kaldÄ±r kaldÄ±rabiliyorsan…
Sanayide, tarÄ±mda, hayvancÄ±lÄ±kta, teknolojide, enerjide yerli Ã¼retimi ayaÄŸa kaldÄ±r, Ã¼lkeyi ÅŸahlandÄ±r…
Binlerce asker ve sivilimizin kanÄ±na giren, terÃ¶r yuvasÄ± KANDÄ°L‘e kara harekatÄ± yap, KANDÄ°L’i sonsuza dek haritadan kaldÄ±r mesela…
Yok eÄŸer illa ki heykellerle, anÄ±tlarla uÄŸraÅŸacaÄŸÄ±m diyorsan…
Devlete isyan etmiÅŸ bÃ¶lÃ¼cÃ¼ elebaÅŸÄ±larÄ±n heykellerini kaldÄ±r mesela…
Ya da sÃ¶zÃ¼n geÃ§iyorsa, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±na dikilen SÃ¶zde Ermeni SoykÄ±rÄ±mÄ± anÄ±tlarÄ±nÄ± kaldÄ±r…
Hepimiz “Helal olsun!” diyelim, sana dua edelim…
UyuÅŸturucu, sigara, iÃ§ki, kara para kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±r…
Sokak ortasÄ±nda hamileleri tekmeleyen, kadÄ±nlara uÃ§an tekme atan, Sivas’ta, MaraÅŸ’ta insanlarÄ±mÄ±zÄ± diri diri yakan zihniyeti ortadan kaldÄ±r…
Birlik ve beraberliÄŸe, dayanÄ±ÅŸmaya ve huzura her zamankinden Ã§ok ihtiyacÄ±mÄ±z var.
KaldÄ±rabiliyorsan, bu tehlikeli gidiÅŸatÄ±, bu kutuplaÅŸmayÄ±, bu dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± ve bu nefret sÃ¶ylemini tarihin tozlu raflarÄ±na kaldÄ±r…
AtatÃ¼rk’Ã¼n adÄ±nÄ±, heykellerini kaldÄ±rmak, bu sorunlardan hangisini Ã§Ã¶zecek?
Senden sonra senin adÄ±nÄ± bÃ¼tÃ¼n meydanlardan, sokaklardan, okullardan, kurumlardan kaldÄ±rsalar, seÃ§menlerin ne hissederdi?
“Sana yapÄ±lmasÄ±nÄ± istemediÄŸin ÅŸeyi, baÅŸkasÄ±na yapma” dÃ¼sturu, dinin ve iyi ahlÃ¢kÄ±n gereÄŸiyse…
Birlik beraberliÄŸimizi bozan bu AtatÃ¼rk dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, toplumsal gerilimi tÄ±rmandÄ±ran bu dayatmalarÄ± kaldÄ±r, bizi birleÅŸtir…

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