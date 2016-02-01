HerÅŸeye RaÄŸmen 19 MayÄ±s

18 MayÄ±s 2017 Yazarlar

Ä°stanbul; aÅŸkÄ± iÃ§ine sÄ±ÄŸdÄ±racak kadar yÃ¼rekli, huzuru iÃ§imize fazlasÄ±yla sÄ±ÄŸdÄ±racak kadar cÃ¶mert bir ÅŸehir. Kimine gÃ¶re bir il sadece belki, oysa vuslatÄ± taÅŸÄ±na topraÄŸÄ±na suyuna havasÄ±na sÄ±ÄŸdÄ±racak kadar da kudretli... Onu diÄŸer ÅŸehirlerden farklÄ± kÄ±lan da bu. Bir gÃ¼n Ä°stanbul'da yaÅŸamak nasip olursa eÄŸer, Ã¶zlemlerime vuslat, vuslatlarÄ±ma aÅŸk olsun... Ne Ã¶zleme bir eksik, ne de vuslata bir fazla, ama aÅŸk hep en fazla olsun... ...