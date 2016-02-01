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GÃ¼ner Dokuyucu
19 MayÄ±s 2017
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HerÅŸeye RaÄŸmen 19 MayÄ±s


GÃ¼ner Dokuyucu
gunerdokuyucu@mucadele.com.tr

BugÃ¼n AtatÃ¼rk’Ã¼n 19 MayÄ±s 1919’da Samsun’a Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼.

Her ne kadar demokrasimiz darbe almÄ±ÅŸ olsa da…

Her ne kadar Ã¼lkemizde ÅŸartlar gÃ¼nden gÃ¼ne daha da aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor olsa da…

BugÃ¼n 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk’Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±’nÄ± kutluyoruz.

TÃ¼rk genÃ§liÄŸine inanÄ±yor, gÃ¼veniyoruz.

TÃ¼m genÃ§lerimizin ve halkÄ±mÄ±zÄ±n bayramÄ± kutlu olsun.

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Ata'nÄ±n DÃ¼ÅŸmanÄ± FETÃ–'cÃ¼
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  • GÃ¼ner Dokuyucu

    HerÅŸeye RaÄŸmen 19 MayÄ±s

    19 MayÄ±s 2017 Yazarlar

    BugÃ¼n AtatÃ¼rk'Ã¼n 19 MayÄ±s 1919'da Samsun'a Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼. Her ne kadar demokrasimiz darbe almÄ±ÅŸ olsa da... Her ne kadar Ã¼lkemizde ÅŸartlar gÃ¼nden gÃ¼ne daha da aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor olsa da... BugÃ¼n 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk'Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±'nÄ± kutluyoruz. TÃ¼rk genÃ§liÄŸine inanÄ±yor, gÃ¼veniyoruz. TÃ¼m genÃ§lerimizin ve halkÄ±mÄ±zÄ±n bayramÄ± kutlu olsun....

  • GÃ¼Ã§lÃ¼ Ã‡ezik

    FETÃ–’cÃ¼ler Serbest Ama SÃ¶zcÃ¼’ye Operasyon

    19 MayÄ±s 2017 Yazarlar

    Fazla sÃ¶ze gerek yok ki! OlayÄ±n tarihine baksanÄ±z bile yeter. 15 Temmuz'un Ã¼zerinden 10 ay geÃ§miÅŸ... Ama bu koskoca 10 aylÄ±k sÃ¼reden sonra, tam da 19 MayÄ±s'ta, yani AtatÃ¼rk'Ã¼n Samsun'a Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nÃ¼n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼nde operasyon yapÄ±lmasÄ± ne ilginÃ§ tesadÃ¼f, deÄŸil mi? Biz bu tesadÃ¼flerin benzerlerini Ergenekon ve Balyoz kumpaslarÄ± dÃ¶neminde de gÃ¶rmedik mi? AnlÄ± ÅŸanlÄ± generallerimiz, amirallerimiz, bilim adamlarÄ±mÄ±z iÄŸrenÃ§ iftiralarla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nÄ±rken hep de TÃ¼rk tarihinin Ã¶nemli gÃ¼nlerine, millÃ® bayram veya yÄ±ldÃ¶nÃ¼mlerine denk gelmiÅŸt...

  • HÃ¼seyin Ã‡etinkaya

    GenÃ§lik HaftasÄ±…

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    Ã‡ocukluÄŸumâ€™dan bilirim. BaharÄ±n geliÅŸiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Ã‡ocuk BayramÄ±'nÄ±n ardÄ±ndan 19 MayÄ±s AtatÃ¼rkâ€™Ã¼ Anma GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±'nÄ± 7â€™den 70â€™ine herkes dÃ¶rt gÃ¶zle bekler ve geniÅŸ bir katÄ±lÄ±mla dÃ¼zenlenen etkinliklerle kutlanÄ±rdÄ±. GenÃ§lik HaftasÄ±, bakanlar kurulu tarafÄ±ndan alÄ±nan resmi kararla 15-21 MayÄ±s tarihleri arasÄ±nda genÃ§lerin serbest zamanlarÄ±nda yapmÄ±ÅŸ olduklarÄ± sanatsal-kÃ¼ltÃ¼rel ve sportif etkinliklerini aktif olarak sergilemelerini, milli deÄŸerler etrafÄ±nda toplumla bÃ¼tÃ¼nleÅŸmelerini, gÃ¶rev ve sorumluluk d...

  • ÅžÃ¼krÃ¼ Turan ErgÃ¼n

    AÅŸk-Ä± Ä°stanbul

    18 MayÄ±s 2017 Yazarlar

    Ä°stanbul; aÅŸkÄ± iÃ§ine sÄ±ÄŸdÄ±racak kadar yÃ¼rekli, huzuru iÃ§imize fazlasÄ±yla sÄ±ÄŸdÄ±racak kadar cÃ¶mert bir ÅŸehir. Kimine gÃ¶re bir il sadece belki, oysa vuslatÄ± taÅŸÄ±na topraÄŸÄ±na suyuna havasÄ±na sÄ±ÄŸdÄ±racak kadar da kudretli... Onu diÄŸer ÅŸehirlerden farklÄ± kÄ±lan da bu. Bir gÃ¼n Ä°stanbul'da yaÅŸamak nasip olursa eÄŸer, Ã¶zlemlerime vuslat, vuslatlarÄ±ma aÅŸk olsun... Ne Ã¶zleme bir eksik, ne de vuslata bir fazla, ama aÅŸk hep en fazla olsun... ...

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
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