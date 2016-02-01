HerÅŸeye RaÄŸmen 19 MayÄ±s

Son Dakika
BugÃ¼n AtatÃ¼rk’Ã¼n 19 MayÄ±s 1919’da Samsun’a Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yÄ±ldÃ¶nÃ¼mÃ¼.
Her ne kadar demokrasimiz darbe almÄ±ÅŸ olsa da…
Her ne kadar Ã¼lkemizde ÅŸartlar gÃ¼nden gÃ¼ne daha da aÄŸÄ±rlaÅŸÄ±yor olsa da…
BugÃ¼n 19 MayÄ±s AtatÃ¼rk’Ã¼ Anma, GenÃ§lik ve Spor BayramÄ±’nÄ± kutluyoruz.
TÃ¼rk genÃ§liÄŸine inanÄ±yor, gÃ¼veniyoruz.
TÃ¼m genÃ§lerimizin ve halkÄ±mÄ±zÄ±n bayramÄ± kutlu olsun.YAZARIN TÃœM YAZILARI
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