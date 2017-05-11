Hepimiz Engelli Adayıyız

Engelliler Haftası başladı.

Her yıl 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan Engelliler Haftası, aslında bize sağlığımızın değerini ve engelli yurttaşlarımızın yaşadıkları zorlukları hatırlatmalı bence.

Çünkü aslında hepimiz birer engelli adayıyız. Bunu hiç hatırlıyor muyuz? Hattâ aday da değiliz, müstakbel engellileriz.

Sonuçta, bizim de engelli bir birey olmamız yalnızca zaman meselesi.

Öyle kaza falan geçirmemize bile gerek yok.

Mesela yaşımız biraz ilerlediğinde, bacaklarımız bu bedeni taşımakta zorlanmaya başlayacak.

Önce dik merdivenleri çıkmakta zorlanacağız.

Sonra belki bir bastona ihtiyaç duyacağız.

Belki biraz daha yaşlanınca, gözlerimizin görme yeteneği azalacak. Görüşümüz zayıflayacak.

Buna benzer ya da daha farklı engellerden kaçışımız var mı?

O halde, neden kamu binalarında, kamusal alanlarda engelli bireylerimizi hiçe sayan çağ dışı düzenlemelere bu kadar duyarsızız?

Bir kamu binasına gidiyorsunuz, dimdik merdivenler, bir engellinin çile çekmek zorunda kaldığı aşılmaz engeller, engellilerin hiçbir şekilde insan yerine konmadığı mimari projeler.

Bu konuda ilgili yasalar yıllar önce yürürlüğe girdiği halde, neden bugün bile bu yasalara, yönetmeliklere uymayan bir yığın bina var?

Mesela bunun en somut örneğini 16 Nisan referandumunda yaşadık, gördük.

Engelli yurttaşlarımız oy kullanmakta zorluklarla karşılaştılar.

Unutmamalıyız ki, günün birinde biz de engelli yurttaşlarımızla aynı kaderi paylaşacağız.

Resmi dairede ya da herhangi bir yerde bir işimizi halletmek zorunda kaldığımızda, aynı engellerle karşılaşacağız.

Bu nedenle, engellilerimizin önündeki engellerin kaldırılmasına daha duyarlı olmalıyız. Çünkü o engeller yalnızca onları ilgilendirmiyor, gelecekte bizi de engelleyecek engeller.

Engelliler Haftası’na bence bir de bu açıdan bakmalıyız.

Tüm engellilerimizin Engelliler Haftası kutlu olsun.