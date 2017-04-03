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Şükrü Turan Ergün
03 Nisan 2017
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HAYVANLARI SEVİN – BİR KUMRU HİKAYESİ


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Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com

Değerli Mücadele Okurları, sizlere bugün yaşadığım bir olaydan bahsetmek istiyorum. İşyerime gelen küçük bir misafirin ziyaretinden. Bir kumru. Yolunu şaşırmış olsa gerek ya da bunalmış sıcağından havanın… Tıpkı bir müşteri edasıyla, ama paytak paytak yürüyerek girdi içeriye.
Önce yaralı olabileceğini ve uçamadığını düşündüm ve kaçmaması için hemen kapadım kapıyı. O da yorulmuş gibi sanki fazla çırpınmadan teslim oldu avuçlarıma. Kanadı yaralı mı diye bakındım sapasağlamdı Maşallah.
Korkusu gözlerine vurmuş, masumluğu da… Korkak bakışlarıyla titreyen yüreğini yatıştırmak için ona ne kadar sevimli olduğunu fısıldadım. İşitmiş olsa gerek, yatıştı. Sevdim usulca, bir ara da hıçkırışını işittim. Korkma deyip sevdikçe sakinleşti. Dedim ki bu kadar misafirlik yeter, salınasın doğaya… Ve doğanın kucağına bırakıverdim…
Bunu niye kaleme almak istedim? Her ne kadar alanım Sosyal Bilimler olsa da ‘Canlı Bilimi’ her zaman benim ilgimi çekmiştir. Benim ilgilendiğim kısım duyguların insanlara, çevreye topluma ve organizasyonlara yansımaları. Bu yüzden olsa gerek kendi alanımın yanında “Sosyoloji” de son dönemde direkt ilgi alanımda. Aslında hiçbiri birbirinden bağımsız değil. Sosyal olan herşeyde canlılar var, insanı konu aldığımız herşeyde de duygular… Bu duygu sadece insana özgü değil elbet, Allah’ın sessiz kulları hayvanlarda bile var. Bitkilerde de öyle. Önemli olan bunu hissedebilmek, görebilmek…
Bugün küçük bir kumrunun bana anlatmak istediği çok şey var, dili yok belki söylemeye ama güzel gözlerindeki masumluk hayatı özetlercesine… Umuyorum ki bana sevgi, huzur, mutluluk getirdi… Güzel olan ne varsa hayata dair onu müjdeledi… Kumrunun sırrı bilinmez ama hayatın sırrı sevgiden geçer… O varlıklara sevildiğini hissettirin. Çünkü onlar sevildiklerini hissederler, sözlerinizi işitirler ve ancak yürekten dokunuşlarınızla hayata tutunurlar… Hayvan da olsa, bitki de olsa farketmez. Ortak duygudur payımıza düşen, sevmek…
Sevgiyle kalın.

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