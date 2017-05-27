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Güçlü Çezik
27 Mayıs 2017
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Hayırlı Ramazanlar…


Güçlü Çezik
guclucezik@hotmail.com

Bugün Mübarek Ramazan ayının ilk günü.

Çok şükür ki yine bir Ramazan ayına daha eriştik.

Bir kez daha Ramazan ayını görmeye ömrümüz yetti.

Ne de olsa insan da, hayat da fani. Bugün varız yarın yokuz.

Yeryüzünde hiçbir insanın bir sonraki günü görebileceğinin garantisi yok.

Aydın gibi böyle sakin, bereketli ve huzurlu bir ilde bile, trafik kazaları, hastalıklar, cinayetler, iş kazaları sonucu hergün pek çok insanımızı yitiriyoruz.

Terör saldırıları, bombalar, darbe girişimleri gibi insan yapımı felaketler bir yandan, sel, deprem gibi doğal felaketler diğer yandan…

Mesela daha bugün Manisa’daki 5,2’lik deprem hepimizi korkuttu.

O depremin merkez üssü Aydın da olabilirdi.

Büyüklüğü çok daha fazla olabilirdi ve pek çoğumuz yıkıntıların altında can verebilirdik.

Ramazan’ın ilk iftarına çıkamayabilirdik.

Bu nedenle, dünya hayatının fani, ömrümüzün de bir göz açıp kapayıncaya kadar geçip gidecek bir rüyadan farksız olduğunu bir kez daha idrak etmek için, bu Ramazan ayı bence her kul için bir fırsattır.

Ne mutlu, dünya nimetlerinin ve hırslarının gelip geçici bir oyalanmadan, bir yanılsamadan, bir sınavdan başka birşey olmadığını gerçekten idrak edebilenlere…

Ramazan’ınız kutlu olsun.

Allah tuttuğunuz oruçları, yaptığınız ibadetleri kabul etsin.

Ramazan ayı, ülkemize, ilimize bolluk, bereket, huzur, barış, birlik ve beraberlik getirsin. Haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere, baskı, zulüm, iftira, ayrımcılık, zorbalık, kanun-kural tanımazlık, sahtekârlık, bölücülük, fitne ve bozgunculuğa karşı her Mümin’in vicdanını yumuşatsın, merhamet duygularını artırsın.

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Allah, 11 ayın sultanı Ramazan vesilesiyle, “Haksızlığa karşı susan, dilsiz şeytandır” sözünün anlamını, nefsin hiçbir siyasi yandaşlık tuzağına düşmeden, tam anlamıyla idrak etmeyi ve hakkı gözetmeyi nasip etsin.

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    Bugün Mübarek Ramazan ayının ilk günü. Çok şükür ki yine bir Ramazan ayına daha eriştik. Bir kez daha Ramazan ayını görmeye ömrümüz yetti. Ne de olsa insan da, hayat da fani. Bugün varız yarın yokuz. Yeryüzünde hiçbir insanın bir sonraki günü görebileceğinin garantisi yok. Aydın gibi böyle sakin, bereketli ve huzurlu bir ilde bile, trafik kazaları, hastalıklar, cinayetler, iş kazaları sonucu hergün pek çok insanımızı yitiriyoruz. Terör saldırıları, bombalar, darbe girişimleri gibi insan yapımı felaketler bir yandan, sel, depre...

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