Son Dakika

Son Haberler

logo

Ayfer Çezik
17 Nisan 2017
Yazarlar

HAYIRLI OLSUN


Ayfer Çezik
ayfercezik@gmail.com
Yaklaşık iki aydır ülke olarak Referandumla yatıp, referandumla kalktık.
Adına “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” denilen 18 maddelik Anayasa değişikliğinin Halk oylaması nihayet önceki gün yapıldı ve bitti.
İktidar, Cumhurbaşkanı ve Muhalefet tarafından miting, açık oturum ve çeşitli toplantılarla bilgilendirme bombardımanına tutulan halkımız iyi veya kötü kendince bir karar verdi ve yüksek bir katılımla sandığa giderek tercihini kullandı..
Üzerine düşeni yaptı..
Her ne kadar oylama bitmeden YSK’nın mühürsüz zarflarla ilgili olarak yaptığı açıklama bir takım soru işaretleri yarattı ve oylamaya gölge düşürdü ise de, sonucu bekleyip görmekten başka yapacak bir şey yok…
Evet ile Hayır arasındaki oranın çok küçük olması halkımızın nasıl ortadan ikiye ayrıldığının en somut göstergesi..
Oylama süresince bir iki münferit olay dışında, tüm yurt çapında üzücü bir olayın yaşanmamış olması ise sevindirici..
Dünyanın gözü kulağı üzerimizde..

Yapılması gereken, iktidarı ve muhalefeti ile farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek kutuplaşmadan, kutuplaştırmadan, ekonomimizi nasıl düzeltebiliriz, halkımızın gelir seviyesini nasıl yükseltebiliriz,eğitimde, sanatta, kültürde nasıl çağı yakalayabiliriz hatta geçebiliriz ona odaklanmalıyız..
“Halk oylamasından Evet çıkarsa Türkiye Uçacak, şahlanacak..” demişlerdi..
Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da balkon konuşmasında Atatürk’ün “Muasır medeniyet Seviyesini yakalamak hatta üstüne çıkmak” fikrinden bahsetti..
Umarız gerçekleşir..
Sonuç Türkiyemiz ve tüm halkımız için Hayırlı olsun..

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "HAYIR" UMUTTUR
YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Ayfer Çezik

    HAYIRLI OLSUN

    17 Nisan 2017 Yazarlar

    Yaklaşık iki aydır ülke olarak Referandumla yatıp, referandumla kalktık. Adına "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" denilen 18 maddelik Anayasa değişikliğinin Halk oylaması nihayet önceki gün yapıldı ve bitti. İktidar, Cumhurbaşkanı ve Muhalefet tarafından miting, açık oturum ve çeşitli toplantılarla bilgilendirme bombardımanına tutulan halkımız iyi veya kötü kendince bir karar verdi ve yüksek bir katılımla sandığa giderek tercihini kullandı.. Üzerine düşeni yaptı.. Her ne kadar oylama bitmeden YSK'nın mühürsüz zarflarla ilgili olarak yaptığı...

  • Hüseyin Çetinkaya

    SUDA AVCILIK…

    17 Nisan 2017 Yazarlar

    Suda avcılık denildiğinde, nehir, göl veya denizlerde su ürünlerinin avlanması olarak bilinir. Ülkemizin suları, balık türleri bakımından çok zengindir. Yüzlerce balığın avlanması, mevsim ve balıkların özelliklerine göre çeşitli şekillerde yapılır. Denizlerde trol ve gırgır ağlarıyla avcılık yapan balıkçılar için av yasağı 15 Nisan’dan itibaren başlar ve 01 Eylül tarihine kadar devam eder. Av yasağıyla birlikte balıkçılar da ağ ve teknelerini bakım ve onarıma alırlar. DİDİM’DE BALIK AV MEVSİMİ SONA ERDİ Aydın'ın Didim ilçesinde av y...

  • Güçlü Çezik

    Referandum Yasaklarına Dikkat

    15 Nisan 2017 Yazarlar

    16 Nisan referandumu nedeniyle haftalardır devam eden propaganda dönemi, bugün saat 18.00 itibariyle sona erdi. Bu akşamdan itibaren, yarın saat 21.00'e kadar, Türkiye'nin hiçbir yerinde, aynı zamanda hiçbir televizyon kanalında ya da hiçbir medya organında propaganda içeren etkinliklere ya da haberlere yer verilmemesi gerekiyor. Buna ne kadar uyulacağını yarın hep beraber yaşayıp göreceğiz. Normalde, seçmenlerin oy verdiği yerlerin yakınında da, uzağında da hiçbir propaganda görseli ya da malzemesi kalmaması gerekiyor. Aydın'da da ...

  • Hüseyin Çetinkaya

    ÇİLEK BİTKİSİ…

    15 Nisan 2017 Yazarlar

    Çilek, hem sanayiye elverişli hem de taze olarak tüketilebilen çok lezzetli ve hoş kokulu bir meyve türüdür. Çilek yetiştiriciliğinde genellikle fide ile üretim yapılmaktadır. Çilek bahçe tesisinde ilk aşama fide üretimi ile başlar. Çok yıllık, otsu her dem yeşil bir bitki olan çilek, lezzeti, vitamin ve mineral madde kapsamı ile dünyada milyonlarca kişi tarafından beğenilmektedir. Kültürü yapılan çilekler, çevre koşullarına uyumda geniş bir varyasyon gösterir. Taze olarak sofrada yararlanılmasının yanında çileğin pastası, reçeli, ma...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı bilim cenaze dans akademisi darp esrar eğlenceli fizik akademisi haluk alıcık iskender yönden jimnastik kaza mehmet avcu melodiler akademisi merkez camii metin akyol mimarlık akademisi minik tales matematik akademisi neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat oyuncak akademisi polis renkler akademisi robot akademisi salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz step tamer bacaksız toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yaratıcı drama yaratıcı yazarlık yaşar pektaşoğlu çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE