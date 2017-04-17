HAYIRLI OLSUN

Yapılması gereken, iktidarı ve muhalefeti ile farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek kutuplaşmadan, kutuplaştırmadan, ekonomimizi nasıl düzeltebiliriz, halkımızın gelir seviyesini nasıl yükseltebiliriz,eğitimde, sanatta, kültürde nasıl çağı yakalayabiliriz hatta geçebiliriz ona odaklanmalıyız..

“Halk oylamasından Evet çıkarsa Türkiye Uçacak, şahlanacak..” demişlerdi..

Nitekim Sayın Cumhurbaşkanı da balkon konuşmasında Atatürk’ün “Muasır medeniyet Seviyesini yakalamak hatta üstüne çıkmak” fikrinden bahsetti..

Umarız gerçekleşir..

Sonuç Türkiyemiz ve tüm halkımız için Hayırlı olsun..

Yaklaşık iki aydır ülke olarak Referandumla yatıp, referandumla kalktık.Adınadenilen 18 maddelik Anayasa değişikliğinin Halk oylaması nihayet önceki gün yapıldı ve bitti.İktidar, Cumhurbaşkanı ve Muhalefet tarafından miting, açık oturum ve çeşitli toplantılarla bilgilendirme bombardımanına tutulan halkımız iyi veya kötü kendince bir karar verdi ve yüksek bir katılımla sandığa giderek tercihini kullandı..Üzerine düşeni yaptı..Her ne kadar oylama bitmeden YSK’nın mühürsüz zarflarla ilgili olarak yaptığı açıklama bir takım soru işaretleri yarattı ve oylamaya gölge düşürdü ise de, sonucu bekleyip görmekten başka yapacak bir şey yok…Evet ile Hayır arasındaki oranın çok küçük olması halkımızın nasıl ortadan ikiye ayrıldığının en somut göstergesi..Oylama süresince bir iki münferit olay dışında, tüm yurt çapında üzücü bir olayın yaşanmamış olması ise sevindirici..Dünyanın gözü kulağı üzerimizde..