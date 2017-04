“HAYIR” UMUTTUR

12 Nisan 2017 Yazarlar

Kararsız ya da bugüne kadar her seçimde "evet" demiş seçmenlerimizden herşeye rağmen umutluyum. Çünkü bugüne kadar her "evet"te ülkenin biraz daha batağa sürüklendiğinden şüphe duyan var mı acaba içlerinde? Verdikleri her oydan sonra ülkenin biraz daha karıştığını, biraz daha kutuplaştığını... Huzurun, güvenin, ekonominin biraz daha bozulduğunu... Devletin bütün kurumlarının biraz daha yıprandığını... Bütün işlerin, kurulu düzenin biraz daha laçkalaştığını... Yönetim anlayışının giderek kuralsızlaştığını... Keyfileştiğini, ...