“HAYIR” UMUTTUR

KararsÄ±z ya da bugÃ¼ne kadar her seÃ§imde “evet” demiÅŸ seÃ§menlerimizden herÅŸeye raÄŸmen umutluyum.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼ne kadar her “evet”te Ã¼lkenin biraz daha bataÄŸa sÃ¼rÃ¼klendiÄŸinden ÅŸÃ¼phe duyan var mÄ± acaba iÃ§lerinde?

Verdikleri her oydan sonra Ã¼lkenin biraz daha karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, biraz daha kutuplaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±…

Huzurun, gÃ¼venin, ekonominin biraz daha bozulduÄŸunu…

Devletin bÃ¼tÃ¼n kurumlarÄ±nÄ±n biraz daha yÄ±prandÄ±ÄŸÄ±nÄ±…

BÃ¼tÃ¼n iÅŸlerin, kurulu dÃ¼zenin biraz daha laÃ§kalaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±…

YÃ¶netim anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n giderek kuralsÄ±zlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±…

KeyfileÅŸtiÄŸini, kiÅŸilere gÃ¶re iÅŸ gÃ¶rÃ¼lÃ¼r hale geldiÄŸini…

ApaÃ§Ä±k ortadaki bu gidiÅŸatÄ± gÃ¶rmemek mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼?

Ya da nasÄ±l bir kiÅŸi bunu gÃ¶remez ki?

Devleti muhalefet mi yÃ¶netiyor?

KurumlarÄ±n yapÄ±sÄ±nÄ± muhalefet mi deÄŸiÅŸtiriyor 15 yÄ±ldÄ±r?

AtamalarÄ± muhalefet mi yapÄ±yor?

KÄ±sacasÄ±, 15 yÄ±lda Ã¼lkenin ne hale geldiÄŸini gÃ¶rmek bile, “evet” dersek ne kadar beter hallere dÃ¼ÅŸeceÄŸinin habercisi deÄŸil mi?

Hadi diyelim ki