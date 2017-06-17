HAYATIMIN AŞKI BANA ‘EVET’ DEDİ

Rüya gibi bir akşam geçirdim 14 Haziran günü.

Evlenme teklifi ettiğim, hayatımın kadını bana ‘evet’ diyerek beni dünyanın en mutlu insanı yaptı.

Nasip ötelerde değilmiş meğer. Hayat eşiniz size gözleriniz kadar yakın, sözleriniz kadar uzakmış…

Ben bir aşk adamı idim, hep sevmek istedim ama doya doya sevmek, hiç bitmezcesine…

Çok şükür ki nasip etti Rabbim.

Sevincimi, mutluluğumu 11 Haziran’da paylaşmak nasip oldu, yani doğum günümde.

25’i tüketince ömrüm, nasip oldu sevmek…

Hayatım boyunca tek isteğim birini aşkla sevip onu her daim mutlu etmekti.

Hep dua ettim, içime de haset tohumlarını ekmedim ki Allah kalbimi karartıp doğrudan güzelden alıkoymasın.

Herkes hakkında iyi düşündüm, herkes için herşeyin en güzelini istedim.

Kimsenin ne olduğuyla, ne yaptığıyla ilgilenmedim, insan olduğu için sevdim herkesi yani.

Seven insanları gördükçe de hep imrendim, ne güzel bir şey olsa gerek dedim, bir gün bana da nasip olur mu ümidiyle hep dua ettim.

Bundan mıdır bilmem, aşkla sevebilmeyi nasip etti bana Rabbim.

Ne kadar şükretsem az.

Bir dua gibi gelişi adeta…

Avuç içlerimde biriktirdiğim dualarımın, kabul olmuş yanısın dedim ona.

Gerçekten de öyle işte…

Kabul olmuş en güzel duam, seni veren Rabbime şükürler olsun.

Seni tanımama vesile olan güzel yürekli insanlar da nasıl güzel gördülerse öyle Allah hepsinden razı olsun.

Onlar bir yuvanın kurulmasına vesile olacaklar…

Allah katında en güzel sevaplardan birini nasiplendiler… Ne mutlu…

Duygu Yiğit adın gibi hisli, soyadın gibi güçlü ve yüreklisin.

Sen benim canımdan bir parçasın artık…

Allah seni başımdan eksik etmesin…