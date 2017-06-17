Son Dakika

Son Haberler

logo

Şükrü Turan Ergün
17 Haziran 2017
Yazarlar

HAYATIMIN AŞKI BANA ‘EVET’ DEDİ


facebooktwitter
Şükrü Turan Ergün
bilgi@marinevo.com
Rüya gibi bir akşam geçirdim 14 Haziran günü.
Evlenme teklifi ettiğim, hayatımın kadını bana ‘evet’ diyerek beni dünyanın en mutlu insanı yaptı.
Nasip ötelerde değilmiş meğer. Hayat eşiniz size gözleriniz kadar yakın, sözleriniz kadar uzakmış…
Ben bir aşk adamı idim, hep sevmek istedim ama doya doya sevmek, hiç bitmezcesine…
Çok şükür ki nasip etti Rabbim.
Sevincimi, mutluluğumu 11 Haziran’da paylaşmak nasip oldu, yani doğum günümde.
25’i tüketince ömrüm, nasip oldu sevmek…
Hayatım boyunca tek isteğim birini aşkla sevip onu her daim mutlu etmekti.
Hep dua ettim, içime de haset tohumlarını ekmedim ki Allah kalbimi karartıp doğrudan güzelden alıkoymasın.
Herkes hakkında iyi düşündüm, herkes için herşeyin en güzelini istedim.
Kimsenin ne olduğuyla, ne yaptığıyla ilgilenmedim, insan olduğu için sevdim herkesi yani.
Seven insanları gördükçe de hep imrendim, ne güzel bir şey olsa gerek dedim, bir gün bana da nasip olur mu ümidiyle hep dua ettim.
Bundan mıdır bilmem, aşkla sevebilmeyi nasip etti bana Rabbim.
Ne kadar şükretsem az.
Bir dua gibi gelişi adeta…
Avuç içlerimde biriktirdiğim dualarımın, kabul olmuş yanısın dedim ona.
Gerçekten de öyle işte…
Kabul olmuş en güzel duam, seni veren Rabbime şükürler olsun.
Seni tanımama vesile olan güzel yürekli insanlar da nasıl güzel gördülerse öyle Allah hepsinden razı olsun.
Onlar bir yuvanın kurulmasına vesile olacaklar…
Allah katında en güzel sevaplardan birini nasiplendiler… Ne mutlu…
Duygu Yiğit adın gibi hisli, soyadın gibi güçlü ve yüreklisin.
Sen benim canımdan bir parçasın artık…
Allah seni başımdan eksik etmesin…

YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Işık Cansuyu

    CEYLİN (Cennete Açılan Kapı)…

    17 Haziran 2017 Yazarlar

    Yazının başlığı bile yetiyor değil mi özetlemeye yaşadığımız dünyayı… Mutlu olmak güzel bir yuva kurmak umuduyla evleniyorsunuz, güzel bir kız çocuğunuz olacağını öğrendiğinizde başlıyorsunuz isim aramalara… Dokuz ay boyunca size en güzel gelen, ona en yakışacağını düşündüğünüz bir isim arıyor ve sonunda o ismi koyuyorsunuz… Tüm ruhların sahibine, YARADAN’ın sevdiği kullardan olsun diye belki, Ceylin koyuyorsunuz doğan meleğin adını... Ama tüm çocuklarımız gibi zaten Melek olan Ceylin’e, yaşadığımız dünyadaki şeytanların eliyle Cennet’in ka...

  • Şükrü Turan Ergün

    HAYATIMIN AŞKI BANA ‘EVET’ DEDİ

    17 Haziran 2017 Yazarlar

    Rüya gibi bir akşam geçirdim 14 Haziran günü. Evlenme teklifi ettiğim, hayatımın kadını bana ‘evet’ diyerek beni dünyanın en mutlu insanı yaptı. Nasip ötelerde değilmiş meğer. Hayat eşiniz size gözleriniz kadar yakın, sözleriniz kadar uzakmış… Ben bir aşk adamı idim, hep sevmek istedim ama doya doya sevmek, hiç bitmezcesine… Çok şükür ki nasip etti Rabbim. Sevincimi, mutluluğumu 11 Haziran’da paylaşmak nasip oldu, yani doğum günümde. 25’i tüketince ömrüm, nasip oldu sevmek… Hayatım boyunca tek isteğim birini aşkla sevip onu her daim mu...

  • Abdülkadir Güler

    İSTANBUL’DA BİR TAHİR KUTSİ MAKAL VARDI

    16 Haziran 2017 Yazarlar

    Gazeteci yazar ve şair Tahir Kutsi Makal Denizlili idi. Ancak mesleği gereği İstanbul’da kalıyordu. Denizli’nin sesini ve Denizli’nin kültürünü İstanbul’a ve hatta Romanya'ya kadar taşıyordu. Kültür yüklü bir insandı. Araştırmacı idi, folklorcu, (halkbilimci) idi. Aynı zamanda şairdi. “Babanız Yine Aşık Çocuklar” adlı şiiriyle ünlendi. 15 Haziran 1999'da aramızdan ayrıldı. O'nu anmamak veya hatırlamamak olur mu? Vefatının 18. yılında anmak istiyorum. Tahir Kutsi ile dostluğumuz TARLA Sanat ve Kültür dergisiyle başladı. 1965-66 yılında Orta An...

  • Işık Cansuyu

    BAĞIMSIZLIĞIN BİR YANI HEP ÖLÜMDÜR…

    16 Haziran 2017 Yazarlar

    (Tüm bağımsız gazetecilere ithafen…) Yüksek dağlara tırmanmak istersin Zirvesine çıkmak Dünya'nın Dünyaya başka bir pencereden bakmak istersin Çıktığın yolda tek bir şey kesindir, ÖLEBİLİRSİN… Yoldur hayat ve hepimiz bu yolda yürüyen divaneleriz… Çoğumuz yolun dümdüz bir patika olmasını ister. Hiç önüme engel çıkmasın, rahatça yürüyeyim ve hatta koşayım ister. Bir an önce hedefe ulaşmak için acele eder kimi, koyduğu bir hedef vardır ve yolun sonu orasıdır ona göre… Kimisi küçük engeller olsun nasılsa aşarım der. Gücü yettiği ölçüde engell...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş eğlenceli fizik akademisi günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii metin akyol neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis uyuşturucu uzay akademisi vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE