Son Dakika

Son Haberler

logo

Hüseyin Çetinkaya
22 Temmuz 2017
Yazarlar

HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLARI KULLANMA


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Havalı ve ateşli silah kullanma eğitimleri, bilinçli avcılık, av ve yaban hayatının korunması ve kaçak avcılık ile mücadele amacını güttüğü gibi spor amaçlı poligonlarda atış müsabakaları düzenlenerek avcılık kültürünün geliştirilmesi ve yeni nesile aktarılması olarak da değerlendirilebilir.
AYDIN’DA DÜZENLENEN “HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR” KURSU SONA ERDİ
Aydın’ın Efeler ilçesinde “Havalı ve Ateşli Silahlar 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu” açıldı.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Gençlik Merkezi Salonu’nda, üniversite mezunu gençler ağırlıklı bay – bayan 40 kursiyerin katılımı ile 11 Temmuz’da açılan kurs 22 Temmuz 2017 tarihinde sona erdi.
Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebiyle Spor Genel Müdürlüğü’nün onayıyla ve Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kursu Manisa Havalı ve Ateşli Silahlar Antrenörü Taner Şakir Bakkal ile Ankara Havalı ve Ateşli Silahlar Antrenörü Kemal Aksu eşliğinde verildi.
Aydın ilinin dışında farklı illerden de katılımın olduğu ve uygulamalı olarak 11 Temmuz’da başlayan ve 12 günlük eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere “Havalı ve Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük” diploması verileceği belirtildi.
Aydın’da alanında uzman kadrolarca verilecek her türlü kursların gençler için yararlı olabileceği bilinciyle, ilgililerin bu konulara daha duyarlı olmaları ve sağlıklı denetimlerin yapılması dileğiyle…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  3Y ve ADALET...
YAZARIN TÜM YAZILARI
Share

Yeni Yorumlar Kapalı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI


  • Hüseyin Çetinkaya

    HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLARI KULLANMA

    22 Temmuz 2017 Yazarlar

    Havalı ve ateşli silah kullanma eğitimleri, bilinçli avcılık, av ve yaban hayatının korunması ve kaçak avcılık ile mücadele amacını güttüğü gibi spor amaçlı poligonlarda atış müsabakaları düzenlenerek avcılık kültürünün geliştirilmesi ve yeni nesile aktarılması olarak da değerlendirilebilir. AYDIN’DA DÜZENLENEN “HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR” KURSU SONA ERDİ Aydın’ın Efeler ilçesinde “Havalı ve Ateşli Silahlar 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu" açıldı. Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün Gençlik Merkezi Salonu'nda, üniv...

  • Güçlü Çezik

    Adım Başı Tütüncü…

    22 Temmuz 2017 Yazarlar

    Bugün birkaç işimi halletmek için Efeler kent merkezini bisikletle biraz dolaştım. Özellikle işlek caddelerde ve bulvarlarda dikkatimi bir ayrıntı çekti. Neredeyse adım başı bir tütüncü dükkanı türemiş. Daha kısa bir süre öncesine kadar bu kadar tütüncü dükkanı yoktu. Sayıları hızla artıyor olsa gerek. Bu neyi gösterir? Sen sigara içen yurttaşlara üvey evlat muamelesi yapar ve onların cebine göz dikersen, sigaradan akıl almaz oranlarda vergi almaya başlarsan, bu da yetmezmiş gibi bu vergileri kat kat yükseltirsen, normalde 5 l...

  • Güçlü Çezik

    Depremi Ölçmeyi Bile Beceremiyoruz

    21 Temmuz 2017 Yazarlar

    Yarın depremle ilgili Mücadele'de bir özel haberimiz yer alacak... Kandilli Rasathanesi'nin depremle ilgili çelişkili açıklamaları insanları çileden çıkarttı. Dünyanın belli başlı deprem merkezleri Bodrum depremini 6.7 olarak bildirirken, Yunanistan 6.6 olarak açıklarken, bizimkiler deprem anından itibaren depremin büyüklüğünü defalarca revize ettiler. Önce 6.3 açıkladılar, ama bu arada Kandilli'nin İngilizce anlık deprem bilgilerinin yer aldığı haritada 6.5 olarak görülüyordu. E madem yabancılara gösterdiğiniz haritada 6.5 yazıyorsunu...

  • Güner Dokuyucu

    Büyük Geçmiş Olsun…

    21 Temmuz 2017 Yazarlar

    Dün gece Bodrum açıklarında meydana gelen deprem hepimizi çok korkuttu... Aydınlıların çoğu yataklarından fırlayıp dışarı çıktılar... Tehlikenin geçtiğinden emin olmak için uzun süre dışarılarda beklediler... Çok şükür ki önemli bir can ve mal kaybı yaşanmadı... Ama 1999'da yaşadığımız ve ülkemizde çok büyük bir yıkım ve travma yaratan, onbinlerce insanımızı enkazların altında yitirdiğimiz o korkunç depremin üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen, hâlâ büyük bir depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu dün gece bir kez daha gördük. ...

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

ETİKET BULUTU

15 temmuz alaaddin demirözü aleyna özen ali asgar özen alp ayaydın anıl muharrem özen atila sertel aziz sarı ağrı bilim boyun cenaze darp esrar eğitim-iş eğlenceli fizik akademisi günlük ev haluk alıcık iskender yönden kaza kene kkka kırım kongo kanamalı ateşi mehmet avcu merkez camii metin akyol neşeli biyoloji akademisi nurettin özkat omur polis salih bankoğlu sanat saniye yıldırım serkan kurnaz tamer bacaksız teog toplum destekli polis uyuşturucu vergi yangın yaşar pektaşoğlu yener bozkurt çılgın kimya akademisi şaban üstündağ şehit
#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE