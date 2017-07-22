HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLARI KULLANMA

Havalı ve ateşli silah kullanma eğitimleri, bilinçli avcılık, av ve yaban hayatının korunması ve kaçak avcılık ile mücadele amacını güttüğü gibi spor amaçlı poligonlarda atış müsabakaları düzenlenerek avcılık kültürünün geliştirilmesi ve yeni nesile aktarılması olarak da değerlendirilebilir.

AYDIN’DA DÜZENLENEN “HAVALI VE ATEŞLİ SİLAHLAR” KURSU SONA ERDİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde “Havalı ve Ateşli Silahlar 1.Kademe Yardımcı Antrenörlük Kursu” açıldı.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün Gençlik Merkezi Salonu’nda, üniversite mezunu gençler ağırlıklı bay – bayan 40 kursiyerin katılımı ile 11 Temmuz’da açılan kurs 22 Temmuz 2017 tarihinde sona erdi.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün talebiyle Spor Genel Müdürlüğü’nün onayıyla ve Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı’nın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen kursu Manisa Havalı ve Ateşli Silahlar Antrenörü Taner Şakir Bakkal ile Ankara Havalı ve Ateşli Silahlar Antrenörü Kemal Aksu eşliğinde verildi.

Aydın ilinin dışında farklı illerden de katılımın olduğu ve uygulamalı olarak 11 Temmuz’da başlayan ve 12 günlük eğitimin ardından yapılan sınavda başarılı olan kursiyerlere “Havalı ve Ateşli Silahlar 1. Kademe Yardımcı Antrenörlük” diploması verileceği belirtildi.

Aydın’da alanında uzman kadrolarca verilecek her türlü kursların gençler için yararlı olabileceği bilinciyle, ilgililerin bu konulara daha duyarlı olmaları ve sağlıklı denetimlerin yapılması dileğiyle…