Hastalığına sağlık!

Sağlık vücudun huzur halinde olduğu dolayısıyla da ruhun berraklaştığı iyi olma halini ifade eder. Genellikle hep böyle düşünülür. Peki yeterli midir? Hayır. Çünkü başlı başına sadece vücudun ve ruh sağlığının iyi olmasının yanında bir de zihinsel sağlık da önemlidir. İşte bu üçü sağlık olgusunu pekiştiren yani tamamlayan ölçütlerdir.
Sağlıklı olmak nasıl ki şükrün bir ifadesiyse hastalık da öyledir. Hastalık bir lütuftur tıpkı sağlık gibi. Çünkü ancak o zaman anlarız sağlığın kıymetini. Hastalık geldiğinde de halimize şükrederek zihnimizi tazelemeliyiz ki hastalığı yenerek sağlığa yenilenme sürecine bir kapı açabilelim.
Tedavi olmak ile iyileşmek arasında da bu yönüyle çok ince bir ayrım vardır. İyileşmek önce zihinsel olarak kendimize verdiğimiz telkinler ve ruh halimize olumlu söylemlerimizdir ve enerjimizi toplayarak “İyi olacağım!” yani o cümle kökündeki “iyi ol” komutunu verebilmemizdir. Komut diyorum çünkü insan genetik kodlarla şifrelenmiştir ve kodlarla çalışan bir sistemde ancak komutları esas alır. İşte bu komutları işleyen bilinçaltıdır.
Bilinçaltımız “Hastasın!” komutunu aldığında zihnimiz hasta olmaya odaklanacak, sözlerimiz ve hareketlerimiz de sürekli olarak hastalık vurgusuna yönelecektir. Örneğin “Çok hastalandım” dediğimizde “hastalan” komutunu kendimize yani bilinçaltımıza verdiğimiz için ya yataktan kalkamayacak ya elimizi kolumuzu kaldıramayacak ya da ayaklarımız yürüyemez hale gelecektir. Dolayısıyla bir uyuma hali, yorgun düşme halsizlik vb. hallerle karşılaşacağızdır.
İşte sağlık elden gitti bile! Halbuki birşeyimiz yoktu! Çünkü o da bir lütufdu!
O halde “Çok hastalandım!” demek yerine bunun bir yenilenme süreci olduğunu bilerek “Çok iyi olacağım!” dediğimizde bilinçaltının alacağı komut ise “İyi ol!” olacaktır. Bu seferse bir dirayetli olma süreci başlayacak ve hastalık mağlup edilerek sağlık perçinleştirilecektir.
Ne güzel değil mi? Bakın hemen iyileştik bile! O halde hoşgeldin sefalar getirdin hastalık. Sağlığıma can, hastalığıma sağlık… 😊
Sağlık vücudun huzur halinde olduğu dolayısıyla da ruhun berraklaştığı iyi olma halini ifade eder. Genellikle hep böyle düşünülür. Peki yeterli midir? Hayır. Çünkü başlı başına sadece vücudun ve ruh sağlığının iyi olmasının yanında bir de zihinsel sağlık da önemlidir. İşte bu üçü sağlık olgusunu pekiştiren yani tamamlayan ölçütlerdir.
Sağlıklı olmak nasıl ki şükrün bir ifadesiyse hastalık da öyledir. Hastalık bir lütuftur tıpkı sağlık gibi. Çünkü ancak o zaman anlarız sağlığın kıymetini. Hastalık geldiğinde de halimize şükrederek zihnimizi taz...
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