2016 yılında kişi başına 8,5 kilogram makarna tüketmişiz.

Dünyada da makarna tüketiminde 10’uncu sırada imişiz.

Ekonomik şartların ağırlaşması, halkın alım gücünün azalması makarna tüketimini artırdı diyor uzmanlar.

Makarna üreticileri de bu artışı iyimser olarak algıların değişmesine, makarnanın şişmanlatmadığı tezinin halkımıza doğru anlatılmasına ve iyi reklam yapmalarına bağlıyor.

İyi güzel de sağlam kafa ve sağlam vücut için çocuklarımızın daha çok proteinden, kalsiyumdan zengin hayvansal gıda tüketmesi daha iyi olmaz mı?

Zaten toplum olarak ekmeği fazla tüketen bir toplum idik, üstüne makarnayı eklemişiz..

Halk arasında söyleneni anlamayan, algılayamayan, geç idrak eden bireylere “mideni çalıştıracağına kafayı çalıştır”, “Hamur yutan” derler.

Galiba “Hamur yutan” olmuşuz..

Yazık!..