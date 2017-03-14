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Hüseyin Çetinkaya
14 Mart 2017
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HALKLA İLİŞKİLER…


Hüseyin Çetinkaya
ozan.huseyin1968@gmail.com

Günümüz dünyasında yaygın olarak faaliyet gösteren “Halkla İlişkiler” birimleri bir işletmenin, kurumun ya da örgütün bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselerin anlayış, sempati ve desteğini elde etmek ve bunu devam ettirmek için yaptığı sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim olarak bilinmektedir.

Bakıldığında temelinde ikna, algı kavramları yatmakta olup, kurumların kitlelerle iletişim kurmak amacıyla yürüttükleri ve sürdürülebilen, kamu yararı esas alınarak devam ettirilen düzenli faaliyetler olarak görülüyor.
Edindiğimiz bilgilere göre, temelinde dört ana modelden yola çıkar;
Basın ajansı modeli, kamuyu bilgilendirme modeli, iki yönlü asimetrik model, iki yönlü simetrik modeldir.
Günümüzde uygulanan temel model; karşılıklı iletişime ve geri bildirime dayalı olan modeldir.
Halkla ilişkiler, işletmenin hizmet verdiği kitle ile daha etkili iletişimde bulunmak üzere başvurduğu bir yöntemdir.
Gruplar ve işletme arasında bilgi akışının sağlanmasıdır.
Bu bilgi akımının gerekli etkinliği kazanarak amaçlanan sonuca ulaşması için yapılan planlı faaliyetler olarak bilinmektedir.
AYDIN’DA Kİ “HALKLA İLİŞKİLER” BİRİMLERİN FALİYETLERİ YETERLİ Mİ?
Aydın ili genelinde kurumların halka ilişkiler birimleri olduğu gibi gerek belediyelerin, odaların ve sivil toplum kuruluşlarında da olduğuna tanık oluyoruz.
Hattâ seçilmiş, vekil ve işletme temsilcileri vb. gibi yanların da halkla ilişkiler birim elemanı bulundurup, verdikleri talimatla katıldıkları etkinlikleri fotoğraflamak, varsa konuşmalarını da ekleyerek basın kuruluşlarına servis yapmaları, basında tek taraflı olarak bazı yerel basın organlarında da aynen yer alması ne kadar etik bunlar tartışma konusudur.
Oysa kamu oyunu bilgilendirmek, basın yayın ilkeleri doğrultusunda tarafsız bir şekilde işinin ehli ‘Muhabirler’ tarafından bültenler hazırlanması gerekmez mi?
Halkla ilişkilerde, günümüzde uygulanan temel model; karşılıklı iletişime ve geri bildirime dayalı olan model olması gerekirken halkla ilişkiler birim elemanları basın ajansı modelinin tek taraflı pervasızca ve ilkesiz kullanıldığı reklâmla – haber bültenin karman çorban edildiği ve bunun da basın kullanılarak kamuoyu ile paylaşıldığı gözlerden kaçmıyor.
Aydın ilimizin kamuoyunu bilgilendirmede tarafsız, basın ve yayın ilkeleri doğrultusunda ehil kişilerce yapılması, ilgililerce öncelikle yerelde basın saygınlığının korunması dileğiyle…

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